Апелляция «Ливерпуля» об отмене красной Джонсу отклонена. Хавбек пропустит 3 матча АПЛ
Апелляция «Ливерпуля» по красной карточке Кертиса Джонса отклонена.
Напомним, полузащитник «Ливерпуля» был отстранен на три матча АПЛ после того, как получил прямую красную карточку в матче с «Тоттенхэмом» (1:2).
Как сообщает пресс-служба «Ливерпуля», апелляция об отмене красной карточки Джонсу была отклонена, и его дисквалификация осталась в силе.
Таким образом, Кертис Джонс пропустит матчи против «Брайтона», «Эвертона» и «Ноттингем Форест».
Против «Брайтона» в следующем туре АПЛ не сыграет и Диогу Жота, получивший две желтые карточки в матче с «Тоттенхэмом».
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обычная красная, игровой момент, травмы не нанёс, судьям ничего не говорил