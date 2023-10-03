Апелляция «Ливерпуля» об отмене красной Джонсу отклонена. Хавбек пропустит 3 матча АПЛ

Теги Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия дисквалификации Тоттенхэм Ноттингем Форест Брайтон Диогу Жота Кертис Джонс Футбол

Апелляция «Ливерпуля» по красной карточке Кертиса Джонса отклонена.

Напомним, полузащитник «Ливерпуля» был отстранен на три матча АПЛ после того, как получил прямую красную карточку в матче с «Тоттенхэмом» (1:2).

Как сообщает пресс-служба «Ливерпуля», апелляция об отмене красной карточки Джонсу была отклонена, и его дисквалификация осталась в силе.

Таким образом, Кертис Джонс пропустит матчи против «Брайтона», «Эвертона» и «Ноттингем Форест».

Против «Брайтона» в следующем туре АПЛ не сыграет и Диогу Жота, получивший две желтые карточки в матче с «Тоттенхэмом».

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19 комментариев

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Ностальгическое Дерьмо
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Роман Клышко
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кэпко
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vincere
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Evgen_Hazard
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Роман Клышко
Ответ Джек Токтошакунов
ожидаемо. не пойму на что расчитвал Ливер. на фоне скандала чтоль вытащить Джонса?
Сократить дисквалификацию до одного матча
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artem ofruss
Ответ Алексей Половков
Стоп! Стоп! Стоп! Стоп!
Не могу ничего сделать.
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Алексей Половков
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Отличная работа, парни, прекрасно
Стоп! Стоп! Стоп! Стоп!
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LiverpoolUA
Тридварасы!
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Дзмітрый Фарботка
на что рассчитывали
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Маулен Габбасов
Ответ al
а почему три матча? обычная красная, игровой момент, травмы не нанёс, судьям ничего не говорил
В АПЛ прямая красная = 3 матча
+2
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Ненавидящий2.0
Ответ Роман Клышко
Сократить дисквалификацию до одного матча
И я не понимаю почему этого не произошло. Умысла в действиях Джонса точно не было
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al
а почему три матча?
обычная красная, игровой момент, травмы не нанёс, судьям ничего не говорил
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Ненавидящий2.0
Итого потеря сразу минимум трёх игроков на следующие игры. Гакпо по причине травмы вылетел пока до конца непонятно на какой срок, Кёртису максимальную дискву за фол без умысла, Жота за две жёлтых и возможно добавится Мак Акалистер за комментарий в интернете. Но безумные хейтеры будут вопить "тащат".
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Ненавидящий2.0
Ответ Маулен Габбасов
В АПЛ прямая красная = 3 матча
не всегда
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