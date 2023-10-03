Апелляция «Ливерпуля» об отмене красной Джонсу отклонена. Хавбек пропустит 3 матча АПЛ

Апелляция «Ливерпуля» по красной карточке Кертиса Джонса отклонена.

Напомним, полузащитник « » был отстранен на три матча после того, как получил прямую красную карточку в матче с «Тоттенхэмом» (1:2).

Как сообщает пресс-служба «Ливерпуля», апелляция об отмене красной карточки Джонсу была отклонена, и его дисквалификация осталась в силе.

Таким образом, пропустит матчи против «Брайтона», « » и «Ноттингем Форест».

Против «Брайтона» в следующем туре АПЛ не сыграет и , получивший две желтые карточки в матче с «Тоттенхэмом».

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