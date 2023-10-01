Клопп о красной Джонса: «Игра проходит в реальном времени, а эпизод оценивают по замедленному повтору. В этом не очень-то много смысла»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи видеоповторы Кертис Джонс Футбол

Юрген Клопп считает, что судьям не стоит просматривать замедленные повторы эпизодов.

Во вчерашнем матче 7-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (1:2) Кертис Джонс получил прямую красную карточку на 26-й минуте. Он в центре поля в единоборстве выставил ногу и шипами врезался в голеностоп Ива Биссума.

Как считает Клопп, этот фол не тянул на красную: «Когда вы смотрите замедленный повтор, это выглядит ужасно. Думаю, когда вы видите это в реальном времени, то все даже и близко не так плохо».

– Стоит ли избегать замедленных повторов, когда судьи принимают решение?

– Мое мнение по этому вопросу не так важно, потому что мои мысли ничего не изменят. Но, пересмотрев этот эпизод в замедленном повторе, думаю, мы все согласимся, что это выглядит совершенно иначе.

Игра проходит в реальном времени, а эпизод мы оцениваем по замедленному повтору. В этом не очень-то много смысла.

Даже если бы замедленные повторы не использовали, думаю, мы бы все равно не пришли к единому мнению по большинству ситуаций. Это просто другой взгляд. Честно говоря, сегодня это действительно не моя тема. Что бы они ни делали, я полагаю, они стараются делать это правильно, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» шикарен после удалений: держались и жалили «Тоттенхэм» больше часа. У Клоппа есть проверенный рецепт

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63 комментария

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<~Inter~>
Это стопроцентная красная. Клопп просто живёт в прошлом где намерение сыграть в мяч даже фолом не всегда считалось. Все современные судейские рекомендации говорят, что это красная из-за прямой игры шипами с высокоподнятой ногой
+80
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+61
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Den-is
Ответ Ман Сити
Комментарий скрыт
Приведи пример матча Сити вместо пустых слов
+45
-4
+41
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Давид Agabekyan
Ответ Den-is
Приведи пример матча Сити вместо пустых слов
Напишет что вчера Хвана должны были удалить. А за что не напишет. Видимо в ворота Сити забивать нельзя
+19
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<~Inter~>
Ответ Сергей Ефимов
Там ситуация такая, что его нога скользнула по мячу и получился удар шипами в голень. В динамике со стороны фол не кажется похожим на красную.
в современных рекомендациях это всё равно красная из-за высокоподнятой ноги. Он шипами играет на уровне голени с риском нанести серьезную травму
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+17
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deadjoker
Ну по этой красной то вопросов нет, шипами въехал в голень. А вторая конечно цирк
+18
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Сергей Ефимов
Там ситуация такая, что его нога скользнула по мячу и получился удар шипами в голень.
В динамике со стороны фол не кажется похожим на красную.
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<~Inter~>
Ответ Фанат спорта01
если бы нога не соскользнула на мяче,то он бы просто наступил ему на ноги.
так пусть не летит шипами так высоко и риска ни для кого не будет. Сломает кто-нибудь другой сопернику ногу в таком же эпизоде и все будут говорить о продолжительном бане за опасную игру. Тут же всё в целом обошлось и якобы поэтому игрока нельзя удалять
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Marat
Если каждую высоко поднятую ногу вперёд шипами трактовать красной , то за матч наберётся 3-4 удаления , тогда удаляйте всех кто так делает , но не надо быть избирательным , удалить этого а Удоджи простить , тогда и Удоджи так сделал его не удалили , странная последовательность решении
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Трент 66
Ответ <~Inter~>
Это стопроцентная красная. Клопп просто живёт в прошлом где намерение сыграть в мяч даже фолом не всегда считалось. Все современные судейские рекомендации говорят, что это красная из-за прямой игры шипами с высокоподнятой ногой
Почему тогда не удалили Чуквумеку, который в грудь шипами заехал Конате, или мингза за фол на Жоте.
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llolishe
Ответ <~Inter~>
Это стопроцентная красная. Клопп просто живёт в прошлом где намерение сыграть в мяч даже фолом не всегда считалось. Все современные судейские рекомендации говорят, что это красная из-за прямой игры шипами с высокоподнятой ногой
Пересмотри фол Удоджи на игроке Ливерпуля
Там тоже должна быть красная
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Ненавидящий2.0
За Юргена тут говорит обида. Да, стечение обстоятельств. Да, не было умысла. Но это всё равно КК. Просто Джонсу не повезло в этом моменте
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Moby D
ну конечно вчера судейская бригада начудила это мягко говоря
зачем им вар если пользоваться не умеют им
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Ненавидящий2.0
Ответ Тони Каскарино
Мне вот интересно, если бы эта ситуация была с точностью до наоборот, и риск сломанной ноги был уже у Джонса, что сказал бы Клопп?
https://www.youtube.com/shorts/nYS_MNxiOPw

это момент из прошлого сезона, Диас после этого надолго улетел в лазарет, что сказал Клопп не помню, но если вам так интересно, то можно поискать и почитать что же он всё таки сказал. Ах да, Ливерпулю за этот эпизод даже штрафного удара пробить не дали, не говоря уже о каких-то карточках
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Ненавидящий2.0
Ответ #SharkTeam
Такие правила ввели чтобы игроки действовали более аккуратно. А с бандой Клоппа в этом сезоне что-то не то. Машут прямыми ногами направо и налево, прыгают сзади. С таким стилем они только продолжат хватать красные, а то и серьезно поломают еще кого-нибудь. Вот на это Клопп внимание обратить не хочет?
поломали вчера только Гакпо и он не игрок ТТХ

и да статистика по фолам 17-11 в пользу ТТХ, ну такие уже ломачи
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Ненавидящий2.0
Ответ Сергей Ефимов
Там ситуация такая, что его нога скользнула по мячу и получился удар шипами в голень. В динамике со стороны фол не кажется похожим на красную.
на сегодняшний день это уже не важно, судьи смотрят три параметра, открытыми шипами в ногу - да, выше голеностопа - да, есть ли риск нанесения травмы - да. Прямая красная. Вот конкретно по этому эпизоду вопросов по судейству вообще никаких нет
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<~Inter~>
Ответ Сергей Ефимов
Так я об этом и не спорю. Я просто говорю про слова Клоппа, который просто говорит, что ситуация не такая страшная, как она описана. И в динамике не всегда так страшно как выглядит на замедленном повторе.
так он всё равно играл слишком опасно. Там и без повтора отлично было видно, что он высоко задрал ногу
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Сергей Ефимов
Ответ <~Inter~>
в современных рекомендациях это всё равно красная из-за высокоподнятой ноги. Он шипами играет на уровне голени с риском нанести серьезную травму
Так я об этом и не спорю.
Я просто говорю про слова Клоппа, который просто говорит, что ситуация не такая страшная, как она описана. И в динамике не всегда так страшно как выглядит на замедленном повторе.
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Obdob
Ответ Ман Сити
Смешной глор портового проекта Ненавидящий2.0 врет что у ливера было якобы всего 11 фолов за игру, а на самом деле 11 было у Тотенхема, а у ливера в пару раз больше. И такое вранье у них во всем.
да он не просто врет, он еще и трус
задал мне вопрос и добавил в чс, чтобы я не смог ему ответить
за всё время моего пребывания на спортсе я такого персонажа встречаю впервые))
докеры реально не дружат с адекватностью
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rude.
Ок, есть рекомендации, это все понятно. Но судьи должны чувствовать игру и и отталкиваться от нее. По этой красной в принципе вопросов нет. Но после истории с не засчитанным голом Диаза, тем более если все действительно так как говорят, что они там в наушники не поняли друг друга, не нужно было удалять Жоту, можно увидеть как судьи часто жалеют тех кто уже на желтой, ограничившись устным предупреждением, если фол конечно не какой-то прям страшный. Ну просто нельзя так прям топорно ломать конструкцию игры, чтобы что, для чего? Ну и свою репутацию как-то поддержать, если бы Хупер пожалел Жоту, то столько вопросов бы не было после игры. А то получается и "рекомендации выполнили" и набокопорили от души. Удобненько.
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Безумный Макс
Ответ Ман Сити
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его спрашивают он отвечает...или ты думаешь что сам Клопп бегает за журналистами лишь бы микрофон отобрать?
и да Манся вообще не спрашивали вас уже который год нефтедоллары тащат вместе с судейками
молчал бы лучше
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Aggrrist
Ответ <~Inter~>
Это стопроцентная красная. Клопп просто живёт в прошлом где намерение сыграть в мяч даже фолом не всегда считалось. Все современные судейские рекомендации говорят, что это красная из-за прямой игры шипами с высокоподнятой ногой
Тогда вопросы. Почему в прошлый матч Тот Лив за фол Скиппа на Диасе даже штрафной не назначили?
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Mars Usmanov
Ответ Виктор Никитин
цирк был лишь в том что Жота почему-то был без ЖК до своей первой ЖК, а вторая 100% заслуженная
а за что ему первую жк должны были дать до первой?
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Pertinax Gandi
Клопп напоминает президента "Урала" Иванова.
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Obdob
Ненавидящий2.0, зачем ты мне пишешь, если боишься моих ответов?
задал мне вопрос и добавил в чс
типичный скаузер))
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Арман Мартиросян
Ответ #SharkTeam
Такие правила ввели чтобы игроки действовали более аккуратно. А с бандой Клоппа в этом сезоне что-то не то. Машут прямыми ногами направо и налево, прыгают сзади. С таким стилем они только продолжат хватать красные, а то и серьезно поломают еще кого-нибудь. Вот на это Клопп внимание обратить не хочет?
2 из 4 красных в этом сезоне левейшие (один из них - официально). Вчерашний перформанс вообще за гранью. Но для здешних обитателей Клопп просто ноет.
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