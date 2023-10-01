Клопп о красной Джонса: «Игра проходит в реальном времени, а эпизод оценивают по замедленному повтору. В этом не очень-то много смысла»

Юрген Клопп считает, что судьям не стоит просматривать замедленные повторы эпизодов.

Во вчерашнем матче 7-го тура между « » и «Тоттенхэмом» (1:2) получил прямую красную карточку на 26-й минуте. Он в центре поля в единоборстве выставил ногу и шипами врезался в голеностоп Ива Биссума.

Как считает Клопп, этот фол не тянул на красную: «Когда вы смотрите замедленный повтор, это выглядит ужасно. Думаю, когда вы видите это в реальном времени, то все даже и близко не так плохо».

– Стоит ли избегать замедленных повторов, когда судьи принимают решение?

– Мое мнение по этому вопросу не так важно, потому что мои мысли ничего не изменят. Но, пересмотрев этот эпизод в замедленном повторе, думаю, мы все согласимся, что это выглядит совершенно иначе.

Игра проходит в реальном времени, а эпизод мы оцениваем по замедленному повтору. В этом не очень-то много смысла.

Даже если бы замедленные повторы не использовали, думаю, мы бы все равно не пришли к единому мнению по большинству ситуаций. Это просто другой взгляд. Честно говоря, сегодня это действительно не моя тема. Что бы они ни делали, я полагаю, они стараются делать это правильно, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» шикарен после удалений: держались и жалили «Тоттенхэм» больше часа. У Клоппа есть проверенный рецепт

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline