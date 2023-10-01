Клопп о красной Джонса: «Игра проходит в реальном времени, а эпизод оценивают по замедленному повтору. В этом не очень-то много смысла»
Юрген Клопп считает, что судьям не стоит просматривать замедленные повторы эпизодов.
Во вчерашнем матче 7-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (1:2) Кертис Джонс получил прямую красную карточку на 26-й минуте. Он в центре поля в единоборстве выставил ногу и шипами врезался в голеностоп Ива Биссума.
Как считает Клопп, этот фол не тянул на красную: «Когда вы смотрите замедленный повтор, это выглядит ужасно. Думаю, когда вы видите это в реальном времени, то все даже и близко не так плохо».
– Стоит ли избегать замедленных повторов, когда судьи принимают решение?
– Мое мнение по этому вопросу не так важно, потому что мои мысли ничего не изменят. Но, пересмотрев этот эпизод в замедленном повторе, думаю, мы все согласимся, что это выглядит совершенно иначе.
Игра проходит в реальном времени, а эпизод мы оцениваем по замедленному повтору. В этом не очень-то много смысла.
Даже если бы замедленные повторы не использовали, думаю, мы бы все равно не пришли к единому мнению по большинству ситуаций. Это просто другой взгляд. Честно говоря, сегодня это действительно не моя тема. Что бы они ни делали, я полагаю, они стараются делать это правильно, – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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В динамике со стороны фол не кажется похожим на красную.
Там тоже должна быть красная
зачем им вар если пользоваться не умеют им
это момент из прошлого сезона, Диас после этого надолго улетел в лазарет, что сказал Клопп не помню, но если вам так интересно, то можно поискать и почитать что же он всё таки сказал. Ах да, Ливерпулю за этот эпизод даже штрафного удара пробить не дали, не говоря уже о каких-то карточках
и да статистика по фолам 17-11 в пользу ТТХ, ну такие уже ломачи
Я просто говорю про слова Клоппа, который просто говорит, что ситуация не такая страшная, как она описана. И в динамике не всегда так страшно как выглядит на замедленном повторе.
задал мне вопрос и добавил в чс, чтобы я не смог ему ответить
за всё время моего пребывания на спортсе я такого персонажа встречаю впервые))
докеры реально не дружат с адекватностью
и да Манся вообще не спрашивали вас уже который год нефтедоллары тащат вместе с судейками
молчал бы лучше
задал мне вопрос и добавил в чс
типичный скаузер))