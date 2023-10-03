В АПЛ изменится протокол взаимодействия с ВАР. После ошибки в матче «Ливерпуля» ВАР и АВАР будут сверять результаты проверки
В АПЛ изменятся правила работы ВАР.
Изменения связаны с судейской ошибкой в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в 7-м туре АПЛ – на 36-й минуте из-за ошибки ВАР не был засчитан гол Луиса Диаса, забитый по правилам. Сообщалось, что видеоассистент арбитра Даррен Инглэнд быстро посмотрел повтор этого эпизода, думая, что судьи на поле засчитали гол, после чего сказал главному судье Саймону Хуперу: «Проверка завершена». Хупер посчитал, что ВАР подтвердил положение вне игры.
По итогам инцидента PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) заявила о намерении изменить протокол взаимодействия с ВАР, чтобы минимизировать риск ошибок в дальнейшем и обеспечить четкость коммуникации между видеоассистентами и судьями.
Также отныне ВАР будет сверять результаты проверки с АВАР, прежде чем сообщить судьям в поле окончательное решение.
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Авар: Жи есть, бро!:) По кайфу обстановка!:)
Когда головы полетят?
Судья: Вар проверили
Вар: Да, очевидное решение. Авар вы согласны?
Авар: Да, легкое решение.
Судья не начинает с центра поля:
Вар: Ну уже как то неловко вмешиваться, да и поздно и как то выглядеть будет подозрительно. Надеюсь Авар вмешаются и попросят изменить решение.
Авар: Ну тут мы приняли правильное решение, но Вар и судья свое.
АВАР-Смотрю другой матч