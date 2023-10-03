В АПЛ изменится протокол взаимодействия с ВАР. После ошибки в матче «Ливерпуля» ВАР и АВАР будут сверять результаты проверки

В АПЛ изменятся правила работы ВАР.

Изменения связаны с судейской ошибкой в матче «Ливерпуля» и « » в 7-м туре АПЛ – на 36-й минуте из-за ошибки ВАР не был засчитан гол , забитый по правилам. Сообщалось, что видеоассистент арбитра Даррен Инглэнд быстро посмотрел повтор этого эпизода, думая, что судьи на поле засчитали гол, после чего сказал главному судье Саймону Хуперу: «Проверка завершена». Хупер посчитал, что ВАР подтвердил положение вне игры.

По итогам инцидента PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) заявила о намерении изменить протокол взаимодействия с ВАР, чтобы минимизировать риск ошибок в дальнейшем и обеспечить четкость коммуникации между видеоассистентами и судьями.

Также отныне ВАР будет сверять результаты проверки с АВАР, прежде чем сообщить судьям в поле окончательное решение.

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦‍♂️

«Идеально, супер... Вот дерьмо!» ВАР-переговоры судей, укравших гол «Ливерпуля» из-за путаницы

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline