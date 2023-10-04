Судей ВАР с матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» не назначат на 8-й тур АПЛ. Они провели проверку, думая, что арбитр в поле засчитал гол Диаса

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Даррен Инглэнд Дэн Кук видеоповторы Футбол

Судей, работавших на ВАР в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», не будет в 8-м туре.

Напомним, в матче 7-го тура АПЛ гол вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса ошибочно не засчитали из-за ошибки ВАР. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.

Даррен Инглэнд, работавший в этом матче на ВАР, и Дэн Кук, выполнявший функции АВАР, не получат назначений на 8-й тур АПЛ.

Ранее сообщалось, что судьи, допустившие ошибку, были отстранены от оставшихся матчей 7-го тура. Во вторник была опубликована аудиозапись переговоров межу арбитрами в моменте с ошибочно не засчитанным голом.

«Идеально, супер... Вот дерьмо!» ВАР-переговоры судей, укравших гол «Ливерпуля» из-за путаницы

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7 комментариев

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Ебздрогыч
Теперь они будут свои тарантиновские диалоги в пабе повторять!
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madaev
Если засчитал, что проверяли ?
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norm777
Непонятно почему не решились на остановку игры. Да, пусть прошла минута и это не соответствует протоколам, но не засчитать корректно забитый гол тоже не по протоколам. Просто в случае остановки масштаб ошибки и последствия были бы гораздо меньше.
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Дмитрий Крутенко
Ответ madaev
Если засчитал, что проверяли ?
Проверяют все голы и засчитанные и не засчитанные. А вообще надо проверять адекватность проверяющих. Эти бы походу проверку не прошли бы.
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Дмитрий Крутенко
Ответ norm777
Непонятно почему не решились на остановку игры. Да, пусть прошла минута и это не соответствует протоколам, но не засчитать корректно забитый гол тоже не по протоколам. Просто в случае остановки масштаб ошибки и последствия были бы гораздо меньше.
Та хоть 10 минут прошло. Проще добавить время в дополнительное, чем сотворить такое.
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