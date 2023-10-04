Судей ВАР с матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» не назначат на 8-й тур АПЛ. Они провели проверку, думая, что арбитр в поле засчитал гол Диаса
Судей, работавших на ВАР в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», не будет в 8-м туре.
Напомним, в матче 7-го тура АПЛ гол вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса ошибочно не засчитали из-за ошибки ВАР. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.
Даррен Инглэнд, работавший в этом матче на ВАР, и Дэн Кук, выполнявший функции АВАР, не получат назначений на 8-й тур АПЛ.
Ранее сообщалось, что судьи, допустившие ошибку, были отстранены от оставшихся матчей 7-го тура. Во вторник была опубликована аудиозапись переговоров межу арбитрами в моменте с ошибочно не засчитанным голом.
«Идеально, супер... Вот дерьмо!» ВАР-переговоры судей, укравших гол «Ливерпуля» из-за путаницы
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