Экс-арбитр Галлахер об ошибке при голе Диаса в матче «Ливерпуля»: «Нужно, чтобы ВАР спрашивал у рефери: «Какое решение принято на поле?»

Экс-арбитр Дермот Галлахер высказался об ошибке в игре «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».

Матч 7-го тура закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер «красных» забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».

PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) признала, что не засчитать гол Диаса – ошибочное решение.

Как следует из опубликованных переговоров между судьями, видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что судьи в поле засчитали гол.

«Это была ужасная ошибка. Мы все это признали. Это самая главная тема для разговоров в текущем сезоне, не говоря уже об этих выходных.

Теперь речь идет об отладке процесса. Нужно сделать так, чтобы ВАР спрашивал у рефери: «Какое решение принято на поле?»

Если бы был задан этот маленький вопрос, и Саймон Хупер сказал «вне игры», то была бы отправная точка. Можно идти вперед.

К сожалению, поскольку этот вопрос не был задан, у видеоассистента сложилось впечатление, что гол был засчитан. И вот как все повернулось.

Это может показаться банальностью, но этот простой вопрос все облегчил бы. Если бы я спросил: «Каково решение на поле?» И вы бы сказали мне, что там был офсайд.

Тогда я мог посмотреть и сказать: «Я проверяю офсайд». Он в этой ситуации не проверял офсайд», – сказал Галлахер.

Опубликована запись ВАР-переговоров об ошибке при голе Диаса в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: «Спасибо, мужик» – «Дерьмо! Ох…»

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