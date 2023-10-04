Экс-арбитр Галлахер об ошибке при голе Диаса в матче «Ливерпуля»: «Нужно, чтобы ВАР спрашивал у рефери: «Какое решение принято на поле?»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Даррен Инглэнд Саймон Хупер Дермот Галлахер видеоповторы Луис Диас Футбол

Экс-арбитр Дермот Галлахер высказался об ошибке в игре «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».

Матч 7-го тура АПЛ закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер «красных» Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».

PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) признала, что не засчитать гол Диаса – ошибочное решение.

Как следует из опубликованных переговоров между судьями, видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что судьи в поле засчитали гол.

«Это была ужасная ошибка. Мы все это признали. Это самая главная тема для разговоров в текущем сезоне, не говоря уже об этих выходных.

Теперь речь идет об отладке процесса. Нужно сделать так, чтобы ВАР спрашивал у рефери: «Какое решение принято на поле?»

Если бы был задан этот маленький вопрос, и Саймон Хупер сказал «вне игры», то была бы отправная точка. Можно идти вперед.

К сожалению, поскольку этот вопрос не был задан, у видеоассистента сложилось впечатление, что гол был засчитан. И вот как все повернулось. 

Это может показаться банальностью, но этот простой вопрос все облегчил бы. Если бы я спросил: «Каково решение на поле?» И вы бы сказали мне, что там был офсайд.

Тогда я мог посмотреть и сказать: «Я проверяю офсайд». Он в этой ситуации не проверял офсайд», – сказал Галлахер. 

Опубликована запись ВАР-переговоров об ошибке при голе Диаса в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: «Спасибо, мужик» – «Дерьмо! Ох…»

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12 комментариев

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Old Vyaine
Они прикалываются? Нафига всё усложнять? ВАР просто должен сказать: это гол. Или : это офсайд.

А то они очередной раз в этих принятых решениях запутаются.
+5
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damondiamond
а что он проверял? там даже линии чертили для чего? симуляцию смотрели?
+4
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zaebarca
Ответ Old Vyaine
Они прикалываются? Нафига всё усложнять? ВАР просто должен сказать: это гол. Или : это офсайд. А то они очередной раз в этих принятых решениях запутаются.
Потому что судьям очень важно, чтобы решение принимали именно они. Эта коррумпированная свора очень не хочет реформироваться
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Александр Колосов
Спустя 5 лет после ввода ВАР, наконец, дойдут то этой гениальной идеи.
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Ностальгическое Дерьмо
Спустя больше сотни лет наконец-то догадались как работает рация
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Александр Колосов
Ответ Old Vyaine
Они прикалываются? Нафига всё усложнять? ВАР просто должен сказать: это гол. Или : это офсайд. А то они очередной раз в этих принятых решениях запутаются.
Так нафига ставить на такие матчи судей, которые путаются в любой непонятной ситуации? Оператор повтора сразу разобрался в моменте, а квалифицированные судьи нет, как так
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ТрактоПоктер
Нужно спрашивать, какое решение проплачено....
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Wiley Fox
А всего-то надо было сказать проверим-проверим
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Анатолий Горбатенко
раздолбаи
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Ravil Gilmanov
Если бы нарушили протокол вар и засчитали гол, было бы меньше факапа. Судья на вар очень сильно куда то спешил, хотя нарушение на красный Джонса 3-4 минуты смотрели
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Старый Сухи
Чушь полная. Рефери в поле спрашивает ВАР, а ВАР спрашивает рефери в поле. Замкнутый круг где не найти концов. А может лучше попробовать найти компетентных и непредвзятых судей и в ВАР и в поле?
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