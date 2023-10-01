Мостовой о том, должен ли «Спартак» уволить Абаскаля после 0:4: «Зачем? У Гильермо и его штаба все отлично. Интересно послушать, какие отговорки будут на этот раз»
Александр Мостовой ответил на вопрос о возможной отставке Гильермо Абаскаля.
В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Крыльев Советов» (0:4).
– 0:4 от «Крыльев». Что это было?
– Все хорошо.
– Нужно ли руководству уволить Абаскаля?
– Зачем? У него все хорошо в «Спартаке». Я не президент клуба, от меня ничего в «Спартаке» не зависит. Нужно не мне задавать вопросы, что произошло, а Абаскалю. В первый раз проиграли что ли? У Абаскаля и его тренерского штаба все отлично. Он сейчас ответит: «Ну да, так получилось».
– Почему сегодня «Спартак» так провалился в Самаре?
– Все вопросы этим людям, которым разбираются в футболе. Меня критикуют, только я 20 лет играл в футбол.
– Кандидатура Черчесова оптимальна, если «Спартак» решит сменить тренера?
– А почему Черчесов? У меня встречный вопрос, почему Абаскаль вдруг стал плохим? Надо задавать вопросы испанцу. Сейчас происходит то, о чем я говорил после первого тура. Четыре игры «Спартак» не смог победить – все, потом чудом обыграли «Сочи» еле-еле, и все затихли, все замечательно.
– Если «Спартак» и в матче с ЦСКА проиграет, то нужно ли расставаться с испанцем?
– Ничего не будет, все будет замечательно у них. Интересно сейчас будет послушать, какие отговорки у Абаскаля на этот раз, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Мостовой об Абаскале после 0:4: «Интересно, как эти люди попадают в наш топ-клуб. Давно об этом говорил, не прислушивались – теперь пожинайте плоды»
Карпин и Черчесов – кандидаты «Спартака» на случай отставки Абаскаля, других нет («Чемпионат»)
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P.S.: ждем менопаузу…