Абаскаль после 0:4: «Мы все бьемся за «Спартак», с гордостью надеваем красно‑белую майку. Иногда игра получается, иногда нет»
Гильермо Абаскаль заверил, что все в «Спартаке» бьются за красно-белые цвета.
«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир РПЛ.
– Сегодня в запасе остались Зиньковский, Пруцев и Чернов, которые раньше играли в Самаре. Для вас имеет значение, что футболист обычно с особым настроем играет против своей бывшей команды?
– Честно говоря, в первый раз сталкиваюсь с такой постановкой вопроса. Не думаю, что это может быть определяющим фактором. Скоро мы играем с ЦСКА, где играл Хесус [Медина]. Кстати, Соболев тоже играл в Самаре.
– Не считаете, что запоздали с заменами и следовало их сделать еще в перерыве?
– Если мы говорим про то, что мы опоздали, то опоздали мы уже на 6‑й минуте. Иначе бы не пропустили этот гол.
Целая цепочка моментов и событий случилась, которые нас приговорили в этом матче. Но сейчас не время для глубокого анализа. Нужна психологическая и ментальная реакция. Нужно показать характер.
– Как вам выход на замену Игнатова? Откровенно не проявил себя сегодня.
– Не хочу сейчас оценивать никого, не тот момент. Мы проиграли – и проиграла вся команда. Требуется реакция с нашей стороны.
Мы стараемся побеждать в каждом матче. Все бьемся за «Спартак», с гордостью надеваем красно‑белую майку.
Иногда игра получается, иногда нет. Но мы все профессионалы. Идем дальше, – сказал главный тренер «Спартака» Абаскаль.
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Но в этом сезоне резко как-то поплыл, что в интервью (с того самого про ЖК Игнатова), что с выбором состава (вообще непонятны решения, особенно по Пруцеву, который 90% игр выдаёт прям хорошими, а сидит постоянно в лиге. По Литвинову истерию не поддерживаю, ЦЗ хоть и нее позиция, но в остальном он дико зазвездился, и бычил на соперников, и пешеходил жёстко, и привез сколько - пусть посидит на банке)
Не знаю, довели чела этим неадекватным вниманием ветеранов и общественности, или сам задолбался и саботирует, но такие перемены удивляют
Явно внутри клуба/состава какой-то движ, мож потом известно станет
Этот физрук поломался. Несите нового.
А Абаскаль реально выдаёт иррациональные действия. В команде нет профильного левого защитника - купили - играет все равно Хлусевич. Якобы лидеры выдают краткосрочные отрезки хорошей игры, потом хоть в химки отправляй - 0 реакции, всё равно в старте. Это при том, что в Спартаке есть очень хорошие перспективные паспортистисты: Зиньковский, Литвинов, пруцев. Окей, Литвинов сам поплыл с Уралом и после, но остальные? В центре играет растерявший всякую форму Зобнин, в атаке полумертвый Промес, который даже от столба сейчас не сможет убежать. Короче говоря, это Спартак)