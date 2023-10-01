Абаскаль после 0:4: «Мы все бьемся за «Спартак», с гордостью надеваем красно‑белую майку. Иногда игра получается, иногда нет»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Матч ТВ Михаил Игнатов Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль заверил, что все в «Спартаке» бьются за красно-белые цвета.

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир РПЛ.

– Сегодня в запасе остались Зиньковский, Пруцев и Чернов, которые раньше играли в Самаре. Для вас имеет значение, что футболист обычно с особым настроем играет против своей бывшей команды?

– Честно говоря, в первый раз сталкиваюсь с такой постановкой вопроса. Не думаю, что это может быть определяющим фактором. Скоро мы играем с ЦСКА, где играл Хесус [Медина]. Кстати, Соболев тоже играл в Самаре.

– Не считаете, что запоздали с заменами и следовало их сделать еще в перерыве?

– Если мы говорим про то, что мы опоздали, то опоздали мы уже на 6‑й минуте. Иначе бы не пропустили этот гол.

Целая цепочка моментов и событий случилась, которые нас приговорили в этом матче. Но сейчас не время для глубокого анализа. Нужна психологическая и ментальная реакция. Нужно показать характер.

– Как вам выход на замену Игнатова? Откровенно не проявил себя сегодня.

– Не хочу сейчас оценивать никого, не тот момент. Мы проиграли – и проиграла вся команда. Требуется реакция с нашей стороны.

Мы стараемся побеждать в каждом матче. Все бьемся за «Спартак», с гордостью надеваем красно‑белую майку.

Иногда игра получается, иногда нет. Но мы все профессионалы. Идем дальше, – сказал главный тренер «Спартака» Абаскаль.

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39 комментариев

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ARIK2
Похоже Абаскаль в депутаты намылился
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Игорь Заварзин
Гaвно а не тренер. Даже политкорректно на неудобный вопрос ответить не может. Что, мол - признаëм, видим свои ошибки и будем работать. У него всë нормально, оказывается, - это футбол, так бывает и пр....Демагог и НЕпрофессионал.
+11
-3
+8
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King_X
Абаскаль действительно вызывает симпатии, хоть и не люблю Спартак. Норм чел, адекватно выражался до этого сезона, в т. ч к рос культуре отношение отличное

Но в этом сезоне резко как-то поплыл, что в интервью (с того самого про ЖК Игнатова), что с выбором состава (вообще непонятны решения, особенно по Пруцеву, который 90% игр выдаёт прям хорошими, а сидит постоянно в лиге. По Литвинову истерию не поддерживаю, ЦЗ хоть и нее позиция, но в остальном он дико зазвездился, и бычил на соперников, и пешеходил жёстко, и привез сколько - пусть посидит на банке)

Не знаю, довели чела этим неадекватным вниманием ветеранов и общественности, или сам задолбался и саботирует, но такие перемены удивляют
Явно внутри клуба/состава какой-то движ, мож потом известно станет
+11
-3
+8
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Updated
Похоже Абаскаль совсем не хочет замечать своих ошибок и реагировать на них.Для него панацея - это ментальная реакция и характер, а в остальном у него вроде как всё норм.
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Данко Лазович
"Но сейчас не время для глубокого анализа"
Этот физрук поломался. Несите нового.
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Stopworrying
Кто там бился сегодня? Максименко, который дальше в раздевалку, видимо, направился, когда игрок соперника его с мячом оббежал и к воротам направился?!
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Вероника Иванова
И ведь не сказать, что Крылья переиграли Спартак, играй бы вместо Мартинса, Мозеса и Зобнина Литвинов, Пруцев и Зиньковский, и не начуди Макс, была б минимум ничья.
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Андрей Петров
Ответ Игорь Заварзин
Гaвно а не тренер. Даже политкорректно на неудобный вопрос ответить не может. Что, мол - признаëм, видим свои ошибки и будем работать. У него всë нормально, оказывается, - это футбол, так бывает и пр....Демагог и НЕпрофессионал.
Слишком очевидные косяки для всех,но этот рыжий даже не понимает и это похоже клиника.
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Никита Давыдкин
Ответ King_X
Абаскаль действительно вызывает симпатии, хоть и не люблю Спартак. Норм чел, адекватно выражался до этого сезона, в т. ч к рос культуре отношение отличное Но в этом сезоне резко как-то поплыл, что в интервью (с того самого про ЖК Игнатова), что с выбором состава (вообще непонятны решения, особенно по Пруцеву, который 90% игр выдаёт прям хорошими, а сидит постоянно в лиге. По Литвинову истерию не поддерживаю, ЦЗ хоть и нее позиция, но в остальном он дико зазвездился, и бычил на соперников, и пешеходил жёстко, и привез сколько - пусть посидит на банке) Не знаю, довели чела этим неадекватным вниманием ветеранов и общественности, или сам задолбался и саботирует, но такие перемены удивляют Явно внутри клуба/состава какой-то движ, мож потом известно станет
да там вон и Джикия уже интервью анонсировал. В клубе в очередной раз полный раздрай, не удивлюсь, если банально сливают рыжего.
А Абаскаль реально выдаёт иррациональные действия. В команде нет профильного левого защитника - купили - играет все равно Хлусевич. Якобы лидеры выдают краткосрочные отрезки хорошей игры, потом хоть в химки отправляй - 0 реакции, всё равно в старте. Это при том, что в Спартаке есть очень хорошие перспективные паспортистисты: Зиньковский, Литвинов, пруцев. Окей, Литвинов сам поплыл с Уралом и после, но остальные? В центре играет растерявший всякую форму Зобнин, в атаке полумертвый Промес, который даже от столба сейчас не сможет убежать. Короче говоря, это Спартак)
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Игорь Заварзин
В команде не осталось НИ ОДНОГО игрока, который бы демонстрировал хотя бы половину своего потенциала на поле. Это самое главное, что "удалось" достичь Абаскалю с его тренерским штабом. И вопрос не только к сегодняшней игре с КС, это уже в каждом из матчей стало явным. Я только один это вижу, что ли? Где оргвыводы???
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Спартак Уокер
Хоть я и болельщик Спартака но за Крылья рад очень хочу чтобы в этом сезоне они продолжали в том же духе
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Timokk
Да уж ... бились , мы все видели как !!!
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sachura
Я так понимаю - вышел на поле с ромбиком- умри, но не позорь...
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MstAndreev
Абаскаль: "Футболки мокрые и сильно пахнут"
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Владислав88
Он откровенно троллит уже))) Просто ждёт неустойки)
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Andrey Yaroslavtsev
"Идём дальше..." Куда идти собрался? На вокзал?
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Альфред
Это цитата из Стетхема??))
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Андрей Смирнов
просто это Спартак каждый год новые ощущения это истина
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Bring Me The Horizon
«sometimes maybe good, sometimes maybe shit» - подытожил испанский специалист.
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Groznyi2024
Проигрывает Зенит - ну ок, бывает. Проигрывает спартак - ржет вся страна. Потому что очередной цикл
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Ветер
Тошнит от этого напускного пафоса. Когда результата нет, можно накинуть громких слов и сделать вид, что всé под контролем.
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Oleg Olegov
Что-то среднее между интервью Ротенберга и Гончаренко.
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Алексей Спартаковский
так же пел Кононов слово в слово, и тоже перед отставкой, будем надеяться, что хороший знак и сбудется, по провальным результатам Абаскаль уже давно переплюнул Олега.
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.ru
Люди бьются за Спартак... Абаскаль там правит бал
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Ринат Якупов
Похоже, сливают рыжего игроки. Капитан, то, на банке сидит не зря. Намекнул на интервью, скорое.
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