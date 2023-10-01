Абаскаль после 0:4: «Мы все бьемся за «Спартак», с гордостью надеваем красно‑белую майку. Иногда игра получается, иногда нет»

Гильермо Абаскаль заверил, что все в «Спартаке» бьются за красно-белые цвета.

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир .

– Сегодня в запасе остались Зиньковский, Пруцев и Чернов, которые раньше играли в Самаре. Для вас имеет значение, что футболист обычно с особым настроем играет против своей бывшей команды?

– Честно говоря, в первый раз сталкиваюсь с такой постановкой вопроса. Не думаю, что это может быть определяющим фактором. Скоро мы играем с ЦСКА, где играл Хесус [Медина]. Кстати, Соболев тоже играл в Самаре.

– Не считаете, что запоздали с заменами и следовало их сделать еще в перерыве?

– Если мы говорим про то, что мы опоздали, то опоздали мы уже на 6‑й минуте. Иначе бы не пропустили этот гол.

Целая цепочка моментов и событий случилась, которые нас приговорили в этом матче. Но сейчас не время для глубокого анализа. Нужна психологическая и ментальная реакция. Нужно показать характер.

– Как вам выход на замену ? Откровенно не проявил себя сегодня.

– Не хочу сейчас оценивать никого, не тот момент. Мы проиграли – и проиграла вся команда. Требуется реакция с нашей стороны.

Мы стараемся побеждать в каждом матче. Все бьемся за «Спартак», с гордостью надеваем красно‑белую майку.

Иногда игра получается, иногда нет. Но мы все профессионалы. Идем дальше, – сказал главный тренер «Спартака» .

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