Губерниев о «Спартаке»: «Может, Мостового пригласить? Лучше он, чем какие-нибудь Луис Альберто Сальватьерра или Мэйсон Кепвелл»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Мостовой Дмитрий Губерниев Футбол

Дмитрий Губерниев предложил назначить Александра Мостового тренером «Спартака».

«Спартак» в 10-м туре Мир РПЛ разгромно проиграл «Крыльям Советов» (0:4). Сообщалось, что «Спартак» начал поиски кандидатов на замену Гильермо Абаскалю – будущее главного тренера красно-белых зависит от результата дерби с ЦСКА в следующем туре.

«А может, выбить клин клином? Пригласить Александра Мостового тренировать «Спартак»?

Уж лучше Саша Мостовой в «Спартаке», чем какие-нибудь Луис Альберто Сальватьерра (персонаж мексиканского сериала «Богатые тоже плачут» – Sports.ru) или Мэйсон Кепвелл (персонаж американского сериала «Санта-Барбара» – Sports.ru)», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.

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28 комментариев

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Михаил Опякин
Круз Кастильо лучше подходит
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Юрий Богодаев
Ответ ericssons
Я подозреваю что с таким составом Мостовой даже больше бы очков набрал к 10 туру. В его мысли что хорошим игрокам не нужно рассказывать как играть всё гениально и просто. Он бы просто дал команде играть, пихал бы если бы кто-то не отрабатывал и был бы результат. А всё остальное делали бы помощники.
Любая кухарка может управлять государством. Часть вторая.
+6
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bear7904
Чем лучше, майонез? Чемпионство последние итальянец принес.
+5
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Mike 60
Ответ WelD
Лучше будет если замолчит губерниев, а остальное наладится со временем.
Точно. Надоел губошлеп Губер своими д#бильными репликами.
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Pertinax Gandi
Мейсон Кепвэл нормальный был чувак.
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WelD
Лучше будет если замолчит губерниев, а остальное наладится со временем.
+2
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mitos
Губастый уже не знает как хайпануть))
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WelD
Ответ Mike 60
Точно. Надоел губошлеп Губер своими д#бильными репликами.
+😉
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ericssons
Я подозреваю что с таким составом Мостовой даже больше бы очков набрал к 10 туру. В его мысли что хорошим игрокам не нужно рассказывать как играть всё гениально и просто. Он бы просто дал команде играть, пихал бы если бы кто-то не отрабатывал и был бы результат. А всё остальное делали бы помощники.
+5
-5
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Равиль Аглиуллов
Да там хоть Черчесова с Джикией поставь, толку бы не было, просто Крылья сильнее по любому, это же видно по предудыщим матчам
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AFRIKAN
Чёй то про страстотерпца все молчат?
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Роман Цурканов
сколько падать то уже можно
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Антоша Спирин
В каждой бочке затычка.
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llolishe
Подождите-там Тен Хааг или Почетинно скоро сами в ФК Спартак Москва будут проситься
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Interest1
Он врядли согласится. Придумает целый список оправданий.
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Юрий Богодаев
...и разверглись глубины ада, и сыпал огненный дождь на людей три дня и три ночи.
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Алексей Спартаковский
не лучше Губерниева он уж точно все знает )
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Альфред
Себастьян Перейра торговец чёрным деревом
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Артём Амирджанян
Мостовой купил Губерниева. Так и запишем
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