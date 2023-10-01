Губерниев о «Спартаке»: «Может, Мостового пригласить? Лучше он, чем какие-нибудь Луис Альберто Сальватьерра или Мэйсон Кепвелл»

Дмитрий Губерниев предложил назначить Александра Мостового тренером «Спартака».

«Спартак» в 10-м туре Мир разгромно проиграл «Крыльям Советов» (0:4). Сообщалось, что « » начал поиски кандидатов на замену Гильермо Абаскалю – будущее главного тренера красно-белых зависит от результата дерби с ЦСКА в следующем туре.

«А может, выбить клин клином? Пригласить Александра Мостового тренировать «Спартак»?

Уж лучше Саша Мостовой в «Спартаке», чем какие-нибудь Луис Альберто Сальватьерра (персонаж мексиканского сериала «Богатые тоже плачут» – Sports.ru) или Мэйсон Кепвелл (персонаж американского сериала «Санта-Барбара» – Sports.ru)», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.

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