Семин про Абаскаля после 0:4: «Тренер всегда сам пишет заявление после таких катастрофических поражений. Собирается и уходит, когда имеет мужество»

Теги Спартак Крылья Советов Юрий Семин премьер-лига Россия Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Юрий Семин призвал Гильермо Абаскаля покинуть «Спартак».

В матче 10-го тура Мир РПЛ «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в Самаре (0:4).

«Что касается «Спартака», то после таких катастрофических поражений тренер всегда сам пишет заявление и уходит – это такая жизнь.

Сложилась такая ситуация. Когда тренер имеет мужество, он собирается и уходит», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DenisLa
26 апреля 2017 года — Сёмин с «Локо» проигрывает ЦСКА 0:4.

6 декабря 2019 года — Сёмин горит 0:4 тульскому «Арсеналу».

Что-то я не помню, чтобы он там особое мужество проявлял с заявлением по собственному желанию.
+55
-1
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcus-light
Не ожидал такой ерунды от Семина. Мало ли кто проигрывает разгромно решающие матчи. Венгер каких только авосек не получал в своей карьере, но все равно тренер в сотню раз лучше любого нашего.
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xm.md
Кто бы говорил
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ Marcus-light
Не ожидал такой ерунды от Семина. Мало ли кто проигрывает разгромно решающие матчи. Венгер каких только авосек не получал в своей карьере, но все равно тренер в сотню раз лучше любого нашего.
Странно сравнивать одного из величайших тренеров в истории с самозванцем, которого увольняли из всех прошлых команд не позднее шести месяцев
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sergspartak
Что за чушь? У Карреры в чемпионском сезоне такое же поражение от Крыльев было, надо было уйти сразу?))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ulyan1979
Ну не знаю . Поражение тяжёлое . Но убегать , по ионму , удел слабых . Следующий тур - дерби . Нужно доказать , что можешь побеждать с командой .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Самсонов
Да сольют его в следующей и выгонят ! Хорошо если ошибаюсь…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Богдан Агафонов
Все эти Литвинов, Денисов, Мелешин, Пруцев вряд ли бы играли и росли при условном Черчесове.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ulyan1979
Ну не знаю . Поражение тяжёлое . Но убегать , по ионму , удел слабых . Следующий тур - дерби . Нужно доказать , что можешь побеждать с командой .
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Новиков
Чёт Семак не написал.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SergeyFedorov93
Ответ Богдан Агафонов
Не пойму суть претензий к тренеру. Ты молод, работаешь в лиге, где турнирная мотивация - размер премиальных. У тебя молодой состав. Что еще делать, как не экспериментировать? Все он правильно делает, чего на результат смотреть? Разница между вторым и пятым местом какая? Абаскаль должен работать и дальше, абсолютно нормальный тренер, привнес современный футбол в захудалую в лигу
Очень правильные слова
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Marduhai
Дедушка Семин знает кого можно кусать. да ещё с позиции "высокой морали" - вот и выбрал Абаскаля как объект. Но по родному Локо, Плутнику, Цорну и прочей братве в Локо высказываться не станет , помалкивает. Держит нос по ветру и понимает, что на уровне руководства РФС (считай Зенита) идёт откровенная травля Спартак...
Сто раз высказывался с критикой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Богдан Агафонов
Не пойму суть претензий к тренеру. Ты молод, работаешь в лиге, где турнирная мотивация - размер премиальных. У тебя молодой состав.

Что еще делать, как не экспериментировать? Все он правильно делает, чего на результат смотреть? Разница между вторым и пятым местом какая?

Абаскаль должен работать и дальше, абсолютно нормальный тренер, привнес современный футбол в захудалую в лигу
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marduhai
Дедушка Семин знает кого можно кусать. да ещё с позиции "высокой морали" - вот и выбрал Абаскаля как объект. Но по родному Локо, Плутнику, Цорну и прочей братве в Локо высказываться не станет , помалкивает.
Держит нос по ветру и понимает, что на уровне руководства РФС (считай Зенита) идёт откровенная травля Спартак...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Воробьев
С такой логикой Фергюсон не один раз должен в отставку подавать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ovsyankin
Ответ Marcus-light
Не ожидал такой ерунды от Семина. Мало ли кто проигрывает разгромно решающие матчи. Венгер каких только авосек не получал в своей карьере, но все равно тренер в сотню раз лучше любого нашего.
Если уж честно, когда Венгер начал по кд получать авоськи он уже ничего не выигрывал, а Арсенал перестал быть конкурентоспособным в чемпионате
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТрактоПоктер
Какое мужество....
Когда такие бабки
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Богдан Агафонов
Не пойму суть претензий к тренеру. Ты молод, работаешь в лиге, где турнирная мотивация - размер премиальных. У тебя молодой состав. Что еще делать, как не экспериментировать? Все он правильно делает, чего на результат смотреть? Разница между вторым и пятым местом какая? Абаскаль должен работать и дальше, абсолютно нормальный тренер, привнес современный футбол в захудалую в лигу
Турнирная мотивация у спартачей в сезоне 23/24 - одна: чемпионство. Увидели, что Зенит уже не тот без Малкома (а тогда ещё не было точно, что Вендел вернётся), под это дело купили народу - Бонгонда, Бабича, Медину, Рябчука - за дофига лямов евро именно, чтобы в этот раз побороться за первое место. В отличие от других команд, которые таких закупок в это межсезонье не делали.
И Абаскаль не мог об этом не знать. Какие уж тут эксперименты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тайосич
Ответ DenisLa
26 апреля 2017 года — Сёмин с «Локо» проигрывает ЦСКА 0:4. 6 декабря 2019 года — Сёмин горит 0:4 тульскому «Арсеналу». Что-то я не помню, чтобы он там особое мужество проявлял с заявлением по собственному желанию.
Неплохо умыл старого маразматика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий