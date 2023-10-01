Семин про Абаскаля после 0:4: «Тренер всегда сам пишет заявление после таких катастрофических поражений. Собирается и уходит, когда имеет мужество»
Юрий Семин призвал Гильермо Абаскаля покинуть «Спартак».
В матче 10-го тура Мир РПЛ «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в Самаре (0:4).
«Что касается «Спартака», то после таких катастрофических поражений тренер всегда сам пишет заявление и уходит – это такая жизнь.
Сложилась такая ситуация. Когда тренер имеет мужество, он собирается и уходит», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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6 декабря 2019 года — Сёмин горит 0:4 тульскому «Арсеналу».
Что-то я не помню, чтобы он там особое мужество проявлял с заявлением по собственному желанию.
Что еще делать, как не экспериментировать? Все он правильно делает, чего на результат смотреть? Разница между вторым и пятым местом какая?
Абаскаль должен работать и дальше, абсолютно нормальный тренер, привнес современный футбол в захудалую в лигу
Держит нос по ветру и понимает, что на уровне руководства РФС (считай Зенита) идёт откровенная травля Спартак...
Когда такие бабки
И Абаскаль не мог об этом не знать. Какие уж тут эксперименты.