Семин про Абаскаля после 0:4: «Тренер всегда сам пишет заявление после таких катастрофических поражений. Собирается и уходит, когда имеет мужество»

Юрий Семин призвал Гильермо Абаскаля покинуть «Спартак».

В матче 10-го тура Мир « » разгромно проиграл «Крыльям Советов» в Самаре (0:4).

«Что касается «Спартака», то после таких катастрофических поражений тренер всегда сам пишет заявление и уходит – это такая жизнь.

Сложилась такая ситуация. Когда тренер имеет мужество, он собирается и уходит», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline