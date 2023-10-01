Абаскаль о 0:4: «Неожиданное поражение. Когда падаешь, нужно вставать и идти дальше»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Абаскаль назвал «неожиданным» поражение «Спартака» со счетом 0:4.

«Спартак» на выезде крупно проиграл «Крыльям Советов» (0:4) в 10-м туре Мир РПЛ.

«Комментарий по игре будет достаточно коротким. Нам нужна реакция. Следующий матч уже через три дня. Нам нужно показать хорошую и правильную реакцию.

Сегодня у нас не получилось сделать то, что мы задумывали. Это поражение для нас было неожиданным.

Надо отдать должное сопернику. У них все шло, они реализовали все моменты. В футболе так бывает.

Когда ты падаешь, нужно вставать и идти дальше», – сказал главный тренер «Спартака» Абаскаль.

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84 комментария

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denimo21
Удивительно, но у нормального тренера даже Евгеньев и Рассказов стали футболистами
+76
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Циник Петербургский
"Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее".
"После ночи всегда приходит день".
И, наконец, моё любимое:
"За черной полосой всегда идет белая полоса" (гусары, Промес тут ни при чем!!).
+38
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Ванёк Осипов
хватит может падать!!!
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Groondler
Ответ Циник Петербургский
"Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее". "После ночи всегда приходит день". И, наконец, моё любимое: "За черной полосой всегда идет белая полоса" (гусары, Промес тут ни при чем!!).
а как же нетленка от легендарного Рианчо: "После дождя всегда восходит солнце " (с) ))))))
+15
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WildHead
А еще скоро взойдет солнце
+14
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Roon95
этот Спартак мне анекдот напомнил. Соперники постоянно пытаются поставить Спартак на колени...но он всё падает и падает...
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Damien-SA
Абаскаль - футбольная версия Р. Ротеберга. Набор алгоритмов в каждом предложение
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jwbmwbqvih
Ответ denimo21
Удивительно, но у нормального тренера даже Евгеньев и Рассказов стали футболистами
Когда игроки из Москвы уезжают,все сразу нормальными становятся.
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justbored
О, на любимые физруками мотивационные клише перешёл. А то всё про xG заливал какие-то.
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avseenko
Правильно, Гельермо. Вставай и иди дальше...как можно дальше от Спартака.
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Ответ Циник Петербургский
"Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее". "После ночи всегда приходит день". И, наконец, моё любимое: "За черной полосой всегда идет белая полоса" (гусары, Промес тут ни при чем!!).
Я про Промеса и не подумал бы, если бы ты не уточнил)
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vulturecrow
Ответ Циник Петербургский
"Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее". "После ночи всегда приходит день". И, наконец, моё любимое: "За черной полосой всегда идет белая полоса" (гусары, Промес тут ни при чем!!).
это поражение научило нас большему, чем любая победа.
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Иван Шуткин
А когда пинают ногами и ещё плюют сверху, то что?)
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Владислав Назаров
В чемпионате это уже ожидаемые поражения, особенно на выезде! В кубке "второй" состав может! Ничего позитивного в ожиданиях по Абаскалевскому Спартаку НЕТ! ПО ТРАНСФЕРАМ- как всегда МИМО, кроме Бабича, быть может: ОПОРНИКА УЖЕ ГОДАМИ НЕТ, Правого ЗАЩИТНИКА ТОЖЕ, И НАПАДАЮЩЕГО НОРМАЛЬНОГО НЕТ, СИЛЬНЕЕ ЕДИНСТВЕННОГО...
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ericssons
Он даже не видит что у него в центре поля не опорная зона, а черная дыра) Причем весь сезон. Только не в каждом матче это так ярко видно, из-за уровня соперников.
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Mark& Hoffman
Что-то из Джейсона Стетхэма? Сальные пафосные псевдофилософские цитаточки проще толкать в массы, чем тренировать или хотя бы стремиться к этому. А у Н.П. Старостина было другое. "Побеждает не тот, кто больше может, а тот, кто больше хочет". Как же рыжий испанский физромэн хочет наконец побеждать с постоянной тасовкой состава и растерянным лицом после пропущенных мячей в свои ворота. Абаскаль-не тренер для Спартака!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Накачу тост за красно-белую философию.
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DanielCarvalho
Интересно тренеры спартака сами следят, на каком этапе цикла они находятся?😂😂
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Damien-SA
Ответ mushur
Да куда там! Ротенберг неповторим, никакой Абаскаль с ним в сравнение не идёт)
у Ромы просто более скрепная прошивка) и опыт просмотра матчей.

Абаскалю на это еще несколько лет нужно. Подтянется
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Arty K.
Волчьи цитаты - кладезь трафика на спортсе!
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kuzishen
Гильермо Абасраль
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Groznyi2024
Ответ Циник Петербургский
"Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее". "После ночи всегда приходит день". И, наконец, моё любимое: "За черной полосой всегда идет белая полоса" (гусары, Промес тут ни при чем!!).
Подожди, а как же "нас убила желтая на 8 минуте"?
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Rafael Yukhananov
Так обосраться может только гениальный Спартак. С таким составом так бездарно распорядиться. Хотя в чемпионский год они Крыльям слили 0:4. Можем повторить.
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DVS1
Билет на самолет, понятно неустойку, на которую можно купить хоть золотую приставку и планшет, а далее пусть реагирует сколько угодно, окажется наконец-то в "своем" футболе, в котором бывает все
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Карл_Иваныч
Когда ты падаешь, потом снова падаешь, потом встав падаешь, потом падаешь лёжа, нужно просто идти ... что, прямо говорить кда??!?!
Наконец-то начинается стадия - "Пора менять тренера"
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Хамыч
Так мы 7 месяцев уже падаем , когда подыматься то будем ?
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