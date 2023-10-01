Абаскаль о 0:4: «Неожиданное поражение. Когда падаешь, нужно вставать и идти дальше»
Абаскаль назвал «неожиданным» поражение «Спартака» со счетом 0:4.
«Спартак» на выезде крупно проиграл «Крыльям Советов» (0:4) в 10-м туре Мир РПЛ.
«Комментарий по игре будет достаточно коротким. Нам нужна реакция. Следующий матч уже через три дня. Нам нужно показать хорошую и правильную реакцию.
Сегодня у нас не получилось сделать то, что мы задумывали. Это поражение для нас было неожиданным.
Надо отдать должное сопернику. У них все шло, они реализовали все моменты. В футболе так бывает.
Когда ты падаешь, нужно вставать и идти дальше», – сказал главный тренер «Спартака» Абаскаль.
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"После ночи всегда приходит день".
И, наконец, моё любимое:
"За черной полосой всегда идет белая полоса" (гусары, Промес тут ни при чем!!).
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Накачу тост за красно-белую философию.
Абаскалю на это еще несколько лет нужно. Подтянется
Наконец-то начинается стадия - "Пора менять тренера"