Мостовой об Абаскале после 0:4: «Интересно, как эти люди попадают в наш топ-клуб. Давно об этом говорил, не прислушивались – теперь пожинайте плоды»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Крыльями Советов».

В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» на выезде со счетом 0:4. Команда идет на 5-м месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

«Ужасная игра. Причем ужасная игра во всех линиях. Очень хочется, чтобы сейчас задали вопросы человеку, которого очень сильно возвышали. Речь идет об Абаскале, естественно.

Сейчас в комментариях болельщики уже высказываются о том, чтобы уволить его. А что вдруг? Почему именно сейчас? Ну, проиграли, и что? Просто я об этом говорил давно, и также говорили люди, которые давно в футболе. К этому мнению не прислушивались – вот и пожинайте плоды теперь. Но в целом – да, разгромное поражение, но если посмотреть на таблицу, отставание не такое и большое. В следующем туре «Спартак» выиграет и уже может догнать почти.

Трагедии из этого поражения делать не нужно. Но вопросы Абаскалю задать хочется. Просто интересно, как эти люди попадают в наш футбол. Просто правду никто не любит слушать. Я даже знаю все ответы, которые мы можем от него услышать. «Ничего страшного, будем работать». Просто как эти люди попадают в наш топовый клуб? Ну, это, конечно, на эмоциях мы говорим тоже.

А с другой стороны, очень быстро можно вернуться наверх таблицы. По игре был ужас, конечно. Только первые минуты матча было преимущество у «Спартака». Да, «Спартак» владел мячом, но преимущества у него не было. Много пасов поперек. А «Крылья» провели классные контратаки», – сказал бывший игрок «Спартака».

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34 комментария

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artpal
Мостовой давно заслужил место главного тренера в Спартаке. Уверен, что болельщики как минимум 15 клубов РПЛ поддержат это назначение
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Кто составил коспекты Лобановского?
Надеюсь, Александру дадут шанс в великой народной команде.
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ericssons
Ответ Bring Me The Horizon
Абаскаль мостовому снится, наверное Нет предела его зависти
Ну так есть чему позавидовать. Ты зеленый тренер без титулов, а тебе платят миллионы евро и тратят за одно лето 30 миллионов на твои хотелки, такие как Медина. Учишься своему любимому делу, набиваешь шишки, кайфуешь, увольняешься, получаешь неустойку еще несколько миллионов и возглавляешь через лет 5 какую нибудь Севилью будучи уже опытным тренером.
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Bring Me The Horizon
Абаскаль мостовому снится, наверное
Нет предела его зависти
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Никому_никабельный
Ответ Ветер
Сравнить комментарии по игре Спартака Мостового и Абаскаля, это как небо и земля. Испашка отбрыкивается туманными фразами, а Царь по делу говорит, и аргументирует свои слова. Ну и кто из них клоун?
Ты на эту роль больше походишь
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Никому_никабельный
Ты лучше расскажи,как такой умник, всё знающий в футболе, до сих пор без дела сидит и только способен бред нести каждодневно. И ведь публикуют. Тут удивления больше, чем нахождение Абаскаля в Спартаке
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Iomov
Ладно уж спартачи, берите Черчеса! Ничего не выиграете, но большинство футболистов станет намного чище. После душа.... 😂😂😂 Многим из них придётся попасть в душ! 😂😂😂
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ericssons
Ответ seMen_SM
блин, сколько же поноса от длиннокурого "Бога" футбола. "Спартаку" уже поэтому нельзя проигрывать, тем более вот так, чтоб потом потоки бреда не слушать от "доброжелательных" ветеранов. Неужели Мостовой реально считает, что облив говном бывший клуб и текущего тренера, а так же попросив Губерниева упомянуть его в качестве главного тренера "Спартака" он реально займет это место? Откройте ему глаза хоть кто-то из его окружения, нельзя же быть настолько упоротым. Мне просто любопытно, когда наконец он возглавит какой-то клуб и его начнут драть все кому не лень (ну а почему бы и нет?) - кого он тогда-то винить будет? Ну явно не себя, ему-то все понятно откуда ноги растут, видимо там все кругом будут обделаны.
А вы будете следить за его матчами, если возглавит команду первой лиги?
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Evgeny Trifonov
Ответ Никому_никабельный
Дыши глубже. Газ не вечный
а нефть? или опять на деньги министерства будете жить? или на профсоюзные?😂 не получится совок кончился
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T622222
Ответ Evgeny Trifonov
а у топ клуба может быть одно чемпионство за 20 лет?
Может, если 44 кубка за Истрию
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Ксяоми Ноутов
Ответ Evgeny Trifonov
а у топ клуба может быть одно чемпионство за 20 лет?
сколько чемпионств у зенитушки было до прихода газпрома?)
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Pazzo7
Сколько еще интервью надо ему дать, чтобы получить заслуженный пост?
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alexsem69
Ответ artpal
Мостовой давно заслужил место главного тренера в Спартаке. Уверен, что болельщики как минимум 15 клубов РПЛ поддержат это назначение
Сашку на престол 🙏
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Ovsyankin
Ответ artpal
Мостовой давно заслужил место главного тренера в Спартаке. Уверен, что болельщики как минимум 15 клубов РПЛ поддержат это назначение
Блин смех смехом, а мне кажется может что-то предложить, ну реально Спартак же ни за что не борется, смысл деньги сливать), а так Саша верим все дела
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Momus1
Абаскаль не играл в футбол, а вот Аленичев, Карпин и Черчесов играли много лет и выиграли кучу титулов. Итог один: позорные поражения, увольнение. Проблема не в тренерах, а в клубе, где бардак и хаос стали частью ДНК
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Recreated
В команде Спартак замена: В место Абаскаля выходит на арену Мостовой!
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Мексиканская песня
Почему эти блогеры лезут к нам в рэп?
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Алар
Как такие люди попадают в Спартак известно всем, кроме Мостового. Впрочем ему тоже известно, это он просто дурака включает)
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Сергей Пожарский
Бывает обгадились, главное в следующий раз забить чепик. царь просто царь.
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Spaten
Саню теперь не заткнуть, неделю на коне будет)
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Владимир Дмитриев
Как же хочется его послать!
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Нефанатик
Когда же он начнёт тренировать? Хотя бы заткнулся бы
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nugoboss
Дайте Мостовому клуб, будете людьми, по крайней мере, или оправдает или хоть болтать не будет.
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E.V.P.
Тот случай, когда надо дать шанс Царю, кто если не он, вдруг получится
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Dmitriy Racheev
https://youtu.be/KLv6pH9lUcA?feature=shared
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