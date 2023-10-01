Валерий Карпин или Станислав Черчесов могут возглавить «Спартак».

По информации «Чемпионата», у руководства « » есть только два кандидата на пост главного тренера на случай отставки . Это Валерий , тренирующий «Ростов» и сборную России, и , находящийся в данный момент без команды.

Если отставка испанского специалиста случится, о чем решения нет, выбор будет из Карпина и Черчесова, других кандидатов у красно-белых нет.

Сегодня в гостевом матче 10-го тура Мир «Спартак» крупно проиграл «Крыльям Советов» (0:4). Московский клуб набрал 16 очков и располагается на пятом месте в таблице.

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