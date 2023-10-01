Карпин и Черчесов – кандидаты «Спартака» на случай отставки Абаскаля, других нет («Чемпионат»)
Валерий Карпин или Станислав Черчесов могут возглавить «Спартак».
По информации «Чемпионата», у руководства «Спартака» есть только два кандидата на пост главного тренера на случай отставки Гильермо Абаскаля. Это Валерий Карпин, тренирующий «Ростов» и сборную России, и Станислав Черчесов, находящийся в данный момент без команды.
Если отставка испанского специалиста случится, о чем решения нет, выбор будет из Карпина и Черчесова, других кандидатов у красно-белых нет.
Сегодня в гостевом матче 10-го тура Мир РПЛ «Спартак» крупно проиграл «Крыльям Советов» (0:4). Московский клуб набрал 16 очков и располагается на пятом месте в таблице.
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Хочу чтобы люди фанатеющие от "правдоруба", еще раз насладились его тренерством в "народной команде" 🤗
Мостовой хочет залететь на тренерскую скамью без опыта работы, как у других нормальных тренеров
Реально хохма, все понимают, что чел просто хочет "жирное место"💰💸 ничего не делая при этом