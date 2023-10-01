Карпин и Черчесов – кандидаты «Спартака» на случай отставки Абаскаля, других нет («Чемпионат»)

Теги Спартак Ростов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу возможные трансферы отставки Валерий Карпин Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Карпин или Станислав Черчесов могут возглавить «Спартак».

По информации «Чемпионата», у руководства «Спартака» есть только два кандидата на пост главного тренера на случай отставки Гильермо Абаскаля. Это Валерий Карпин, тренирующий «Ростов» и сборную России, и Станислав Черчесов, находящийся в данный момент без команды.

Если отставка испанского специалиста случится, о чем решения нет, выбор будет из Карпина и Черчесова, других кандидатов у красно-белых нет.

Сегодня в гостевом матче 10-го тура Мир РПЛ «Спартак» крупно проиграл «Крыльям Советов» (0:4). Московский клуб набрал 16 очков и располагается на пятом месте в таблице.

«Спартак» получил 0:4 в Самаре! Катастрофа Абаскаля 😱

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175 комментариев

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Roman
Мостовой! Мостовой! Мостовой!
+153
-9
+144
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Cookold
Карпин теперь будет тренировать Ростов, Спартак и Сборную))
+138
0
+138
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Futbol2710
Ответ Марик05
Только не Черчесов
Валера не лучше
+61
-17
+44
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Марик05
Только не Черчесов
+56
-15
+41
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pavelrytov@icloud.com
А я бы поговорил с Аленичевым. Он оставит багаж, а там глядишь и что-нибудь срастется
+32
0
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Eugene88
Да почему карпина пресса считает тренером вообще?! Чего он добился то вообще в своей уже многолетней карьеры, кроме дружбы с ручными журналистами ?
+38
-9
+29
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ivanzhu90
Поставьте Карпина)
Хочу чтобы люди фанатеющие от "правдоруба", еще раз насладились его тренерством в "народной команде" 🤗
+32
-4
+28
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Evgeny_Spartak_I9ZZ
Ответ Owen_the_Simple
А чего не туттиванти? Наверняка он скучает по пятёрочкам.
ты лучше следи кто за место семака прийдет 😀 такими темпами ему тоже недолго
+34
-6
+28
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Циник Петербургский
Ответ Cookold
Карпин теперь будет тренировать Ростов, Спартак и Сборную))
А по вечерам еще немножечко шить? ;)
+18
0
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balander09
Ответ Eugene88
Да почему карпина пресса считает тренером вообще?! Чего он добился то вообще в своей уже многолетней карьеры, кроме дружбы с ручными журналистами ?
рекорд РПЛ по пенальти)
+17
-1
+16
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Точный_пас_Ещенко
Ответ Futbol2710
Валера не лучше
Валера точно лучше
+28
-13
+15
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Faust Doc
Я бы на Зарему посмотрел!
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-4
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Виктор Немер
Юрана зовите, давно заслужил
+11
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Станнис Баратеон
Ответ Faust Doc
Я бы на Зарему посмотрел!
Фотки в открытом доступе, смотри
+10
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alexei_toporov
Ответ Futbol2710
Валера не лучше
Черчесов на две головы сильнее, как тренер
+12
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Данко Лазович
а оно Валере надо?)
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Artem Piatkov
Ответ Roman
Мостовой! Мостовой! Мостовой!
Проплаченный пиар

Мостовой хочет залететь на тренерскую скамью без опыта работы, как у других нормальных тренеров

Реально хохма, все понимают, что чел просто хочет "жирное место"💰💸 ничего не делая при этом
+9
-2
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Циник Петербургский
Ответ ivanzhu90
Поставьте Карпина) Хочу чтобы люди фанатеющие от "правдоруба", еще раз насладились его тренерством в "народной команде" 🤗
В свете игры за основной состав Спартака подозреваемого в контрабанде наркотиков Промеса правильно писать "наркоманда" ;)
+11
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Ganibale
Ответ Марик05
Только не Черчесов
Из двоих лучше по моему Черчесов, у него 3 кажется титула чемпиона страны, четвертьфинал ЧМ и завышенное ЧСВ. У Валерона 0 титулов, сборная вата и это я беру отбор к ЧМ и завышенное ЧСВ. Вопрос кто из двух?
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pavelrytov@icloud.com
А я бы поговорил с Аленичевым. Он оставит багаж, а там глядишь и что-нибудь срастется
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Назар Игорь
Да пригласите вы Массимо, единственный настоящий специалист в Спартаке за последние 15 лет.
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Алексей Иванов
Ответ Roman
Мостовой! Мостовой! Мостовой!
его в женскую сборную на стажировку пригласили и он обиделся)) так что пусть ждёт
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Евгений Фельдман
Господи, только не Черчесов
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Shikari
Ответ Точный_пас_Ещенко
Валера точно лучше
во первых, лучше, во вторых, я тебя приветствую.
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Давид Agabekyan
Ответ Данко Лазович
а оно Валере надо?)
Неустойка всем нужна. А потом в Ростов вернётся
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