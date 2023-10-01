Абаскаль после 0:4 о том, худший ли это матч «Спартака» при нем: «По счету – да, по игре – моменты были»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Квинси Промес Матч ТВ Даниил Хлусевич Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о худшем матче во главе «Спартака».

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир РПЛ.

– Сегодня поражение стало для нас неожиданным. Соперник был очень подготовленным.

– Чем вызваны замены Промеса и Хлусевича?

– У Хлусевича была травма, замена обусловлена именно этим. Промеса заменили, потому что нам нужно было усиливать игру в атаке.

– Можно сегодняшний матч назвать худшим под вашем руководством?

– Если говорить по счету, то однозначно – да. Если говорить по игре, то моменты были.

Соперник нас наказал, реализовав все свои моменты. Но сейчас не время говорить, – сказал главный тренер «Спартака» Абаскаль.

Упрямство Абаскаля невыносимо. Его состав и замены – какой-то бесконечный прикол

«Спартак» получил 0:4 в Самаре! Катастрофа Абаскаля 😱

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

64 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Удивительно, как одна жёлтая Игнатова сломала команде весь сезон.
+89
-9
+80
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Промеса заменили, потому что нам нужно было усиливать игру в атаке.

Ну чё, усилил?
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugene88
Уж не знает как неустойку себе выбить..
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
petrgusev917@gmail.com
Ответ Ебздрогыч
Промеса заменили, потому что нам нужно было усиливать игру в атаке. Ну чё, усилил?
Рыжего на ВЫХОД!!!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Спартаковский
как обычно прогнал полную ахинею, какие моменты? Один удар Промеса в штангу, и во втором тайме у Зиньковского там вратарь выручил, все на этом. Осинькин просто тактически тебя уничтожил, сыграв на быстрых контратаках и грамотной обороне, просто неудачник ты рыжий и худший тренер в истории Спартака, с лихвой переплюнул и Чернышева, и Кононова, и Скалу, хотя ни у одного из них таких возможностей по составу не было.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Заварзин
1) Абаскаль не управляет тренировочным и игровым процессами в команде 2) Абаскаль не авторитетен среди игроков 3) Абаскаль не изучает и не знает соперников, не готовится к матчам с ними..... Что ещë нужно, чтобы признать этого "специалиста" не компетентным, не справляющимся со своей работой и токсичным для команды??? Объясните мне, пожалуйста!!!!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Спартакович
этот якобы тренер,может забрать с собой 2х капитанов по его мнению.Джикию и Зобнина.все втроем 0.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валентина Перцева
О чем он? Два удара в створ против 8-ми у Крыльев! 🤦🏻‍♀️
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илнур Кара
Ответ petrgusev917@gmail.com
Рыжего на ВЫХОД!!!
Мостового возьмешь?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Голов
Что еще должно случиться, чтобы наконец выгнать этого испанского кудесника. Уважающий себя человек сам бы подал в отставку, но от рыжего мы этого не дождемся. Имея нормальный подбор игроков, заблудиться в трех соснах. Держать в стартовом составе никакого Промеса, ставить мертвого Мозеса в матче с реактивными Крыльями, странного сейчас Зобнина, и при этом лишить команду интеллекта, убрав Зиньковского, Игнатова, Литвинова, Пруцева. Я долго не позволял себе критиковать тренера, но сегодня была последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Ребята, сколько еще это можно терпеть!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
К.Б.Олег Р.
Да вы послушайте рыжего,чудо просто...нет слов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илнур Кара
Ответ Алексей Спартаковский
как обычно прогнал полную ахинею, какие моменты? Один удар Промеса в штангу, и во втором тайме у Зиньковского там вратарь выручил, все на этом. Осинькин просто тактически тебя уничтожил, сыграв на быстрых контратаках и грамотной обороне, просто неудачник ты рыжий и худший тренер в истории Спартака, с лихвой переплюнул и Чернышева, и Кононова, и Скалу, хотя ни у одного из них таких возможностей по составу не было.
в первом тайме у Спартака были моменты. удары с очень хороших позиций которые очень нервировали. я болельщик КС 2-0 и 2-1 очень разные варианты. а там могло залететь
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artemoff1979
В любом случае, только итог чемпионата покажет прав он или нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Истинный зенитовец
Ответ Mark& Hoffman
У меня кандидатуры для Спартака вот такие. 1. Ноунейм итальянец. На фарт. Ваноли и Карреру тоже никто не знал. Кубок+ чемпионат. 2.Юран. Поставит дисциплину . 3. Вернуть Массимо. 4.Вадим Скрипченко. У беларусов сейчас Динамо Минск тренирует. Когда-то работал в РПЛ и был главным тренром Урала.. Да у нас уже был неудачный опыт Олежки Кононова. Но вот есть подозрение, что это умение беларусов быть дотошными-ремесленниками и давать быстрый результат-может тоже помочь. 5. Олег Романцев. Не смейтесь только. Но Олег Иванович не может без тренерской работы, и все его болезни+ здоровье-это некое понимание того, что он бросил тренерское дело 18 лет назад... А тут любимый клуб, ответственность-любовь к делу. Возвращение Олега Ивановича станет настоящей революцией в РПЛ.
А можно пятерых сразу?
Результата все равно не будет. А так хоть поугараем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛыСъ
Но сейчас не время говорить, – сказал главный тренер «Спартака» Абаскаль.
Пошел собирать чемоданы что ли?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIK2
Ответ Алексей Спартаковский
как обычно прогнал полную ахинею, какие моменты? Один удар Промеса в штангу, и во втором тайме у Зиньковского там вратарь выручил, все на этом. Осинькин просто тактически тебя уничтожил, сыграв на быстрых контратаках и грамотной обороне, просто неудачник ты рыжий и худший тренер в истории Спартака, с лихвой переплюнул и Чернышева, и Кононова, и Скалу, хотя ни у одного из них таких возможностей по составу не было.
Все таки не соглашусь с вами про тактическое уничтожение. Это было очевидно перед игрой, другое дело Абаскаль проиграл составом, ну и быстрые залетели( целых два). Тут и Реал влетал Жироне при таких раскладах(2:4)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
К.Б.Олег Р.
Ответ Давид Золотов
почему Мозес а не пруцев?? почему до сих пор хлусевич и Денисов???
Вот точно брат,в десятку,он же никакой,не в форме,но рыжий ставит и ставит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Моменты это штанга Промеса в первом тайме?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
Гильермо, продолжайте в том же духе!)))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Золотов
почему Мозес а не пруцев?? почему до сих пор хлусевич и Денисов???
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Промах Мораты
Ответ Ебздрогыч
Промеса заменили, потому что нам нужно было усиливать игру в атаке. Ну чё, усилил?
Ну Зиньковский 2 момента сделал. Другое дело, что он просто теряет время в этом клубе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
balander09
ещё раз повторюсь, Хлусевича рыжий поменял после травмы, хотя он ничего не умеет...
его же Рябчук вытеснил из состава, почему снова он в старте?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Золотов
Ответ К.Б.Олег Р.
Вот точно брат,в десятку,он же никакой,не в форме,но рыжий ставит и ставит
не его позиция и не его игра, ему надо фланг отдать а в центре это дно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Архитектор Мендисабаль
Он ведь даже чеканить не умеет. Так чем Царь хуже?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лжетрофеич
Ответ Eugene88
Уж не знает как неустойку себе выбить..
тоже мне бином Ньютона: поступай, как все до тебя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий