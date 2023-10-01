Абаскаль после 0:4 о том, худший ли это матч «Спартака» при нем: «По счету – да, по игре – моменты были»

Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о худшем матче во главе «Спартака».

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир .

– Сегодня поражение стало для нас неожиданным. Соперник был очень подготовленным.

– Чем вызваны замены и ?

– У Хлусевича была травма, замена обусловлена именно этим. Промеса заменили, потому что нам нужно было усиливать игру в атаке.

– Можно сегодняшний матч назвать худшим под вашем руководством?

– Если говорить по счету, то однозначно – да. Если говорить по игре, то моменты были.

Соперник нас наказал, реализовав все свои моменты. Но сейчас не время говорить, – сказал главный тренер « » .

Упрямство Абаскаля невыносимо. Его состав и замены – какой-то бесконечный прикол

«Спартак» получил 0:4 в Самаре! Катастрофа Абаскаля 😱

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