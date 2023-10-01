Абаскаль после 0:4 о том, худший ли это матч «Спартака» при нем: «По счету – да, по игре – моменты были»
Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о худшем матче во главе «Спартака».
«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир РПЛ.
– Сегодня поражение стало для нас неожиданным. Соперник был очень подготовленным.
– Чем вызваны замены Промеса и Хлусевича?
– У Хлусевича была травма, замена обусловлена именно этим. Промеса заменили, потому что нам нужно было усиливать игру в атаке.
– Можно сегодняшний матч назвать худшим под вашем руководством?
– Если говорить по счету, то однозначно – да. Если говорить по игре, то моменты были.
Соперник нас наказал, реализовав все свои моменты. Но сейчас не время говорить, – сказал главный тренер «Спартака» Абаскаль.
Упрямство Абаскаля невыносимо. Его состав и замены – какой-то бесконечный прикол
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Ну чё, усилил?
Результата все равно не будет. А так хоть поугараем
Пошел собирать чемоданы что ли?
его же Рябчук вытеснил из состава, почему снова он в старте?!