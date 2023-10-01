Мостовой об Абаскале после 0:4: «Он же много играл, правда, на PlayStation. Интересно, что сейчас скажет»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высмеял Гильермо Абаскаля после разгрома «Спартака».

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир РПЛ.

«У «Спартака» и Абаскаля в особенности все просто замечательно. Когда говоришь правду, то, оказывается, критикуешь.

Что можно говорить? Мне интересно послушать, что Абаскаль сейчас скажет. А он скажет, что все нормально.

«Спартаку» я советов давать не буду в этой ситуации – все сами разбираются в футболе. Хорошо, что еще чудом обыграли «Сочи» и «Динамо».

Лучше отметить «Крылья». Они молодцы! Сегодня за все 90 минут у «Спартака» было преимущество минут десять, а в остальное время «Крылья» владели игрой по всем параметрам. Снимаем шляпу перед «Крыльями».

Но все сейчас будут говорить не о «Крыльях», а о том, что случилось со «Спартаком». На все вопросы пусть отвечает Абаскаль. Он же много играл – правда, на PlayStation», – сказал бывший полузащитник красно-белых и сборной России Мостовой.

«Спартак» получил 0:4 в Самаре! Катастрофа Абаскаля 😱

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40 комментариев

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Alexandr Sokolov
Дайте уже ему потренировать, хочу его отмазки послушать на пресс-конференциях)))
+31
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wenk
Такие оскорбления смывается лишь одним - абаскаль обязан вызвать говоруна на дуэль на плейстейшене
+18
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Бюрофакс Барселоны
Может, никто давно уже не звонит Мостовому, а на самом деле комментарии генерит нейросеть?
+6
0
+6
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ЛыСъ
Мостовой рад не меньше болельщиков Крыльев.
Такие у Спартака ветераны.
+3
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Пашка Донофф
Ну Сашка то по любому после игры несколько чарок в себя зарядил на радостях))
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Bartez1986
Абаскаль никогда и нигде не говорил, что много играл. Мостовой - мерзость
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Клим Надуткин
🤡
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Циник Петербургский
Интересно, что скажет не Абаскаль, а Зарема. Делайте ставки:
1) "При мне такого не было";
2) "Заговор Газпрома";
3) Ваш вариант.
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Toha1090
Абаскаль конечно чудит и явно не вывозит программу, но Мостовой просто бактерия, когда то играл хорошо - да, но человеком так и не стал. Жаль его, не хотелось бы быть таким.
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-= Masteryuga =-
Ну и клоун подзаборный 😏
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Игорь Заварзин
А царь то прав сегодня(((
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Сослан Бедоев
Абаскаль средней руки тренер, не самый плохой, не самый топовый, но Мост и его уровень не потянет... Другое интересует, почему Осинькина до сих пор ни один топ клуб не уговаривает перейти к ним, вот в чем главная загадка лично для меня
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Клим Надуткин
🤡
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.ru
что скажет-что скажет... судья сломал игру... стартовым свистком
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Men77
Ответ Циник Петербургский
Интересно, что скажет не Абаскаль, а Зарема. Делайте ставки: 1) "При мне такого не было"; 2) "Заговор Газпрома"; 3) Ваш вариант.
"абонент вне зоны обслуживания клиента"
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Artemij Nikonov
Мостовой one love!!!!! ;
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Леонид Романов
Царь пляшет на костях)
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Николай Леухин
в каждом матче спартак играет без тренера и в меньшинстве промес вообще не ведет борьбу минус игрок
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Updated
У Мостового праздник, может с чистой совестью позубоскалить.
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Men77
Эх, Царь недальновидный. Надо было к Абаскалю помощником идти,а там глядишь и подсидел бы 😁
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Розе Ротенбергино
Он скажет: "Уступаю своё место царю Сашке Мостовому"
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Anthony Wrynn
Уже вылез !) Спаситель Спартака
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Мексиканская песня
При Зареме такого не было.
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Колено Кэма Нили
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Форвард таранного типа
Откуда он знает? Может у него xbox
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