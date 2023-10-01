Мостовой об Абаскале после 0:4: «Он же много играл, правда, на PlayStation. Интересно, что сейчас скажет»

Александр Мостовой высмеял Гильермо Абаскаля после разгрома «Спартака».

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир .

«У «Спартака» и Абаскаля в особенности все просто замечательно. Когда говоришь правду, то, оказывается, критикуешь.

Что можно говорить? Мне интересно послушать, что Абаскаль сейчас скажет. А он скажет, что все нормально.

« » я советов давать не буду в этой ситуации – все сами разбираются в футболе. Хорошо, что еще чудом обыграли «Сочи» и «Динамо».

Лучше отметить « ». Они молодцы! Сегодня за все 90 минут у «Спартака» было преимущество минут десять, а в остальное время «Крылья» владели игрой по всем параметрам. Снимаем шляпу перед «Крыльями».

Но все сейчас будут говорить не о «Крыльях», а о том, что случилось со «Спартаком». На все вопросы пусть отвечает . Он же много играл – правда, на PlayStation», – сказал бывший полузащитник красно-белых и сборной России Мостовой.

«Спартак» получил 0:4 в Самаре! Катастрофа Абаскаля 😱

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