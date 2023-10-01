Абаскаль о 0:4: «Спартак» наказали. У нас матч с «Динамо» в среду, мы должны показать сильную реакцию»
Гильермо Абаскаль дал первый комментарий после поражения «Спартака» – 0:4.
«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир РПЛ.
– Счет по игре?
– Да, счет крупный, пропустили четыре гола, нас наказали. Сейчас важно правильно отреагировать, как мы встанем и будем действовать дальше. У нас матч в среду [с «Динамо» в Фонбет Кубке России]. Мы должны показать сильную реакцию.
– Почему заменили Промеса?
– Я поменял сегодня пять игроков. Когда что‑то идет не так, происходят замены.
– Александр Соболев пропустит матч против ЦСКА.
– У нас есть состав, у нас есть футболисты. Мы играем теми, кто есть в распоряжении. Будем реагировать, – сказал главный тренер «Спартака» Абаскаль.
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Перекроил всю полузащиту, выпустив мертвого Зобнина и Мартинса, оставив в запасе Пруцева и Литвинова, парней которые грызут центр поля и сыграли три матча на ноль!
Просто идиот!