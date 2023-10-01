Абаскаль о 0:4: «Спартак» наказали. У нас матч с «Динамо» в среду, мы должны показать сильную реакцию»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Квинси Промес Матч ТВ Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль дал первый комментарий после поражения «Спартака» – 0:4.

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир РПЛ.

– Счет по игре?

– Да, счет крупный, пропустили четыре гола, нас наказали. Сейчас важно правильно отреагировать, как мы встанем и будем действовать дальше. У нас матч в среду [с «Динамо» в Фонбет Кубке России]. Мы должны показать сильную реакцию.

– Почему заменили Промеса?

– Я поменял сегодня пять игроков. Когда что‑то идет не так, происходят замены.

Александр Соболев пропустит матч против ЦСКА.

– У нас есть состав, у нас есть футболисты. Мы играем теми, кто есть в распоряжении. Будем реагировать, – сказал главный тренер «Спартака» Абаскаль.

«Спартак» получил 0:4 в Самаре! Катастрофа Абаскаля 😱

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136 комментариев

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Михаил Опякин
Не наказали, а надругались
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Артём Амирджанян
Абаскаль скромняга, все испортила желтая Соболеву на 80 минуте!
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Данко Лазович
Ответ Михаил Опякин
Не наказали, а надругались
на глазах у женщин и детей)
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Семен Клейменов
Ответ Михаил Опякин
Не наказали, а надругались
Станислав Саламович, перелогиньтесь!
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ТрактоПоктер
Абаскалился Спартак, будем объективны
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Евгений Кирилюк
Снова вода!
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Johnie
Это какой-то позор
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myacsess
Вас не наказали, а изнасиловали сегодня. А ты продолжай мариновать Литвинова с Пруцевым и ставь пол-Мозеса и пол-Зобнина в центр поля и все следующие соперники продолжат не замечать эту часть поля и легко забивать нам.
+15
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ОттоДракула
Ответ ТрактоПоктер
Абаскалился Спартак, будем объективны
Абаскаль не виноват. Это место проклятое, как в анекдоте.
+15
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Сергей Сурков
Абаскаль#уходи# пожалуйста
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Сергей Трофимов
Абаскаль плывет уже с весны, только почему-то руководство это не видит.
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Ян Рогачев
Рыжий пакуй свои шмотки и газуй ты сделал все что мог и даже больше. давай до свидания.
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Evgeny_Spartak_I9ZZ
Ответ Данко Лазович
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воровство? взяли насильно украли 🤣
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Сергей Спартакович
ишак-самодур.
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Rinat Galyrov
Рыжий ты может и неплохой парень , но твои эксперименты уже заепали честно говоря. Спартак это не твой уровень. В медиалиге тебя ждут...
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csxcjwks2f
Вот поддерживал его до последнего, при всех вопросах к составу и организации игры. Но нет, всё. Спасибо за всё, пора прощаться.
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Дмитриев Юрий
Ответ Валерий Чуплаков
Как бы это интервью не было последним
Федуна давно нет в команде. А новое руководство не отличается резкими неоправданными и необдуманными решениями.
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Qaz Polk
Матч с динамо вообще ничего не решает
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Максим Катебо
Абсолютно ничего не сказал по делу, как и его команда на поле - пустое место. И такие матчи из раза в раз…
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Nareco
И это тренер Спартака???
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Сергей Ошлапов
Всё ваше время вышло, на выход, не надо нас кормить ОБЕЩАНИЯМИ, хватит.
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Доктор Верховцев
Ответ Сергей Петросян
было уже 0:4 в Самаре, правда мы потом стали чемпионами 😁😁😁
Были уже. После третьего тура.
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Максим Катебо
Ответ Дмитриев Юрий
А что вообще можно сказать после 0:4? Каких слов ты ожидал?
Ожидал, что человек-тренер, объяснит почему его команда не вышла сегодня на поле. Почему его команду просто изнасиловали, провозили рылом по земле.
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Рука_Марадонны
Идиот!
Перекроил всю полузащиту, выпустив мертвого Зобнина и Мартинса, оставив в запасе Пруцева и Литвинова, парней которые грызут центр поля и сыграли три матча на ноль!
Просто идиот!
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Алексей Иванов
Уходи!!!
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