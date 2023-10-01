Абаскаль о 0:4: «Спартак» наказали. У нас матч с «Динамо» в среду, мы должны показать сильную реакцию»

Гильермо Абаскаль дал первый комментарий после поражения «Спартака» – 0:4.

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в 10-м туре Мир .

– Счет по игре?

– Да, счет крупный, пропустили четыре гола, нас наказали. Сейчас важно правильно отреагировать, как мы встанем и будем действовать дальше. У нас матч в среду [с «Динамо» в Фонбет Кубке России]. Мы должны показать сильную реакцию.

– Почему заменили ?

– Я поменял сегодня пять игроков. Когда что‑то идет не так, происходят замены.

– пропустит матч против ЦСКА.

– У нас есть состав, у нас есть футболисты. Мы играем теми, кто есть в распоряжении. Будем реагировать, – сказал главный тренер « » .

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