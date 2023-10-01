«Спартак» на 8 очков отстает от «Краснодара» после 10 туров, от «Крыльев» – на 5, от «Зенита» – на 1

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» на 8 очков отстает от лидирующего в РПЛ «Краснодара».

Московский клуб крупно проиграл «Крыльям Советов» в Самаре (0:4) в 10-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» набрал 16 очков и сейчас занимает 5-е место в таблице на данную минуту. У «Динамо» на балл меньше и игра в запасе.

Команда тренера Гильермо Абаскаля отстает на 8 очков от лидирующего в Премьер-лиге «Краснодара», на 5 – от «Крыльев», на 2 – от «Локомотива» и на 1 – от «Зенита».

В 11-м туре «Спартак» примет ЦСКА 8 октября.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Спартак».

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97 комментариев

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denimo21
Теперь всю неделю читать про Спартак (
Краснодар первый - ни слова
Крылья вторые - ни слова
Спартак в очередной раз абаскался - миллиард новостей
Примите мои соболезнования (
+154
-9
+145
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Bring Me The Horizon
А зачем нам статистика середняка? Почему не написали на сколько факел отстает?
Команды по уровню одинаковые
+81
-13
+68
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Artem Piatkov
Джикия о достижениях Спартака за последние 5 лет:

"Ничего страшного, что проиграли Зениту..."
"Ничего страшного, что проиграли..."
"Ничего страшного, что..."
"Ничего страшного..."

"Ничего..."
+59
-5
+54
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Дмитрий Махаев
главное после трех туров чемпионами побыли, а остальное мелочи
+35
-2
+33
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9черное
Ответ Дмитрий Махаев
главное после трех туров чемпионами побыли, а остальное мелочи
Между прочим, еще Лигу Европы взяли на днях вот буквально
+27
-1
+26
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Трусики Бочкаревой
От какого еще Краснодара , там пора уже от Рубина считать
+21
-2
+19
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Артем Чернов
на 8 очков от краснодара, на 4 мяча от крыльев))))
+19
-2
+17
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Штаны Габора Кирая
Ответ Никита Давыдкин
и кого звать?
Да есть один, только у него с лицензией проблемы.
+14
0
+14
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rugbyfan
Кульков: «Спартак» будет одним из главных претендентов на победу в чемпионате России»
якин: «готовимся взять титул. другого болельщики не ждут»
Широков: «Хочу, чтобы болельщики “Спартака” вспомнили, что такое чемпионство»
Комбаров: «Будем бороться с первого до последнего тура»
Широков: «Очень хочется вернуть "Спартаку" богатые победные традиции»
Бояринцев: «С таким классным стадионом «Спартак» точно станет чемпионом России»
Ребров: «Мы все хотим побеждать и быть достойными великой истории «Спартака»
Федун: «Спартак» идёт по графику, близкому к чемпионскому»
Таски: «название «Спартака» автоматом должно ассоциироваться с титулами»
Филимонов: «В современном чемпионате России «Спартак» Романцева выиграл бы золото»
Хурадо: «остался, чтобы стать чемпионом России!»
сергей горлукович: «Спартак» в классе превосходит «зенит»
Хурадо: «Цель «Спартака» — выиграть чемпионат России»
Эберт: «Не зря «Спартак» называют российской «Баварией»
Романцев: «мечтаю дожить, когда трибуны будут кричать «Спартак» — чемпион»
Сердар Ташчи: «Якин придает команде невероятный дух победителей»
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василий Кульков: «Спартаку» по силам попасть в тройку и побороться за лигу чемпионов»
глушаков: «свой Месси У «Спартака» уже есть»
Ребров: «Три подряд поражения «Спартака» от «краснодара» - стечение обстоятельств»
Роман дсхабадзе: «До самого финиша «Спартак» должен бороться за попадание в лигу чемпионов»
Александр ширко: «возвращается ли „Спартак“ к борьбе за высшие места в чемпионате? думаю, да»
Челоянц: «Спартак» будет бороться до конца за «лигочемпионские» места»
юра мовсисян: «Спартак» всегда борется за пальму первенства. по-другому и не может быть»
+13
0
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Данко Лазович
выпускайте рабинера. если это не заговор, то что это?)
+15
-2
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Three Days Grace
Ответ denimo21
Теперь всю неделю читать про Спартак ( Краснодар первый - ни слова Крылья вторые - ни слова Спартак в очередной раз абаскался - миллиард новостей Примите мои соболезнования (
да им же лучше. Никакого давления со стороны общественности и СМИ
+13
0
+13
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Красная стрела
У Зенита провальный старт. И так этим не воспользоваться...Это недопустимо для команды, которая ставит такие цели. Отставка должна последовать, пока сезон ещё можно вытащить.
+11
-2
+9
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Faust Doc
Спартак уже 7 туров как чемпион, доигрывают без мотивации!)))
+8
0
+8
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Cst Cap
А зачем вы всё время пишите, на сколько очков нар.команда отстаёт от футбольных? Ясно же, что ничего она никогда не отыграет, нафига эти подсчёты? Чисто поглумиться?
+8
-1
+7
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Крэнг
Мостового в тренеры Спартака!!!
+7
0
+7
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Emil_2
за эти Крылья хочется болеть, в отличии от Спартака!!
+9
-2
+7
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Sobachkin
Новый цикл месячных Спартака
+5
0
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Игорь Романов
Крылья и Краснодар начинают отрываться от российских топов, чудеса, да и только
+5
0
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Вова Пупкин
Главное всем напомнить на сколько КБ отстают от 1 места! Будто это очень важно и кому-то интересно. А Сочи на сколько отстаёт от 1 места или это для страны не так важно?😉😂😂
+5
0
+5
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Огюст
Дело да же не в том на сколько Спартак отстаёт от лидеров ,а в том что догонять ему Этих лидеров не чем -игры толковой нет - ни в нападении , ни в защите !
+5
-1
+4
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Nik8200
А может и правда Мостовому дать возможность проявить и доказать, раз и на всегда. Справится все всем докажет, провалится хуже не будет. Сезон и так уже завалили.
+4
0
+4
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Трусики Бочкаревой
Ответ Nik8200
А может и правда Мостовому дать возможность проявить и доказать, раз и на всегда. Справится все всем докажет, провалится хуже не будет. Сезон и так уже завалили.
Вот бы в фнл их вывел
+3
0
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9черное
Ответ Bring Me The Horizon
А зачем нам статистика середняка? Почему не написали на сколько факел отстает? Команды по уровню одинаковые
Факел поинтереснее выглядит, будем объективны
+3
0
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balander09
выше КБ Локо, которого лихорадит в начале сезона и игры особо нет
зенит, выдавший худший старт
рядом ЦСКА, месяц не выигрывавший
даже при таком раскладе КБ в опе по делу и не могут навязать даже подобие борьбы быкам
+6
-3
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СерьгаЛуисаАдриано
Проиграл зенит вчера - одна новость 3:1 , проиграл Спартак - 4 новости за 10 минут. Потом говорите о болелах, которые превозносят Спартак. Мы реалисты, команду кидает то в жар, то в холод. Но клики никто не отменял. Жду еще 10 статей завтра к утру.
+3
0
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