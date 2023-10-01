«Спартак» на 8 очков отстает от «Краснодара» после 10 туров, от «Крыльев» – на 5, от «Зенита» – на 1

«Спартак» на 8 очков отстает от лидирующего в РПЛ «Краснодара».

Московский клуб крупно проиграл «Крыльям Советов» в Самаре (0:4) в 10-м туре Мир .

«Спартак» набрал 16 очков и сейчас занимает 5-е место в таблице на данную минуту. У « » на балл меньше и игра в запасе.

Команда тренера отстает на 8 очков от лидирующего в Премьер-лиге « », на 5 – от «Крыльев», на 2 – от « » и на 1 – от «Зенита».

В 11-м туре «Спартак» примет ЦСКА 8 октября.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Спартак».

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