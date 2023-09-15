Мостовой про Абаскаля: «Если возьмет трофей со «Спартаком», все равно не станет для меня выше в профессиональном плане. Он не знает, что такое футбол. Карпин как тренер выше»

Александр Мостовой сравнил Валерия Карпина и Гильермо Абаскаля.

«Никогда в жизни я не хотел бы оказаться на месте . Потому что он каким-то образом попадает в те места, где не должен быть.

Я не хочу сказать, что его в данный момент не должно быть в « ». Просто он попал туда случайно. Люди, пришедшие в тренеры из футбола, не могут найти нормальную работу, а такие, как Абаскаль, получают большой шанс.

А если он хочет узнать что-то про Мостового, то пусть зайдет в интернет. Есть YouTube, есть «Википедия». Можно открыть и увидеть, как я играл и играю в футбол. И мне неинтересно, что еще будет обо мне говорить Абаскаль. Он человек не из футбола. Его мнение для меня не важно. Просто сейчас он обиделся на мои комментарии, ведь правду никто не любит. Поэтому такое говорит.

Если Абаскаль в этом сезоне возьмет трофей со «Спартаком», то он все равно не станет для меня выше в профессиональном плане. Он не знает, что такое профессиональный футбол.

А Валерий Карпин, которому пока не суждено было выиграть трофей, будет для меня стоять выше Абаскаля в качестве тренера. Это моя четкая позиция, и я никогда не поменяю свое мнение», – заявил бывший полузащитник сборной России.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

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