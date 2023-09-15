Мостовой про Абаскаля: «Если возьмет трофей со «Спартаком», все равно не станет для меня выше в профессиональном плане. Он не знает, что такое футбол. Карпин как тренер выше»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Александр Мостовой Валерий Карпин Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой сравнил Валерия Карпина и Гильермо Абаскаля.

«Никогда в жизни я не хотел бы оказаться на месте Гильермо Абаскаля. Потому что он каким-то образом попадает в те места, где не должен быть.

Я не хочу сказать, что его в данный момент не должно быть в «Спартаке». Просто он попал туда случайно. Люди, пришедшие в тренеры из футбола, не могут найти нормальную работу, а такие, как Абаскаль, получают большой шанс.

А если он хочет узнать что-то про Мостового, то пусть зайдет в интернет. Есть YouTube, есть «Википедия». Можно открыть и увидеть, как я играл и играю в футбол. И мне неинтересно, что еще будет обо мне говорить Абаскаль. Он человек не из футбола. Его мнение для меня не важно. Просто сейчас он обиделся на мои комментарии, ведь правду никто не любит. Поэтому такое говорит.

Если Абаскаль в этом сезоне возьмет трофей со «Спартаком», то он все равно не станет для меня выше в профессиональном плане. Он не знает, что такое профессиональный футбол.

А Валерий Карпин, которому пока не суждено было выиграть трофей, будет для меня стоять выше Абаскаля в качестве тренера. Это моя четкая позиция, и я никогда не поменяю свое мнение», – заявил бывший полузащитник сборной России.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

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15 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Абаскалю мнение Мостового наверняка неинтересно
+5
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Игрок777
Пятница ,вечер ,Сашка накатил 😅
+5
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Доктор Верховцев
Царь к Валере в стажёры набивается?
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Juninho P.
представил как Карп рукой отмахнулся
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djoka joke
спортс, у меня сейчас за 30 секунд 3 раза реклама всплыла. Вы в своем уме?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
в общем хоть ЛЧ пусть берёт с командой , всё равно не тренер, раз не играл на высоком уровне.
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Манковский
Да ему как-то плевать Саш, ты бы бухать перестал и занялся чем-то в своей жизни.
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arspurs9
За все это время Абаскаль однократно высказался про Мостового, причем одной фразой, в ответ на прямой вопрос Глебчика.
Мостовой за час уже дважды высказался об Абаскале, в целом у него без рыжего дня не проходит, но обиделся испанец, а не интересно это Мостовому, ага)
На деле правильно, что Мостовой не хочет на место Гильермо, вне зависимости от того, на своем он месте или нет. Главное что Мостовой на своем - в стороне от футбола.
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\\\ VORON ///
Скажите уже кто-нибудь Мостовому, что Абаскаль из футбола. Он занимался в академия Севильи и Барселоны до 19 лет. А сразу после этого пошёл работать тренером - сначала в молодёжные команды, потом во взрослые.
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Геннадий Киселев
И тут Остапа понесло!
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ASH11
Блин, ну расскажите кто-нибудь ему, что Абаскаль тоже человека из футбола, тренировался не где-нибудь, а в академии Барселоны. Не все, кто занимался футболом, становятся профессиональными футболистами, но вполне могут стать тренерами на любом уровне, ровно также не каждый профессиональный футболист способен в будущем стать тренером. В общем-то, Абаскаль на пару с Мостовым подтверждают данное правило.
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Oleg Olegov
Вообще-то у Карпина есть Копа Дель Соль, всмысле не суждено было выиграть трофей.
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