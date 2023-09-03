Булыкин советует «Спартаку» поговорить с Черчесовым во время паузы: «Абаскалю дадут 2-3 игры. Не наберет определенное количество очков – пора закрывать историю»

Теги Спартак Дмитрий Булыкин Станислав Черчесов премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Булыкин предложил «Спартаку» подумать о назначении Станислава Черчесова.

– После перерыва на сборные руководство «Спартака» должно потребовать от Абаскаля набрать определенное количество очков. Если не получится, пора закрывать эту историю. Если получится, можно дать ему доработать до зимней паузы. Где находится «Спартак» сейчас и где хотел бы находиться – абсолютно разные вещи.

– Сколько матчей должен дать «Спартак» Абаскалю на исправление ситуации?

– Если после перерыва игроки начнут выигрывать и радовать болельщиков, тогда Абаскаля можно оставлять. Но за это время можно договариваться с другими специалистами. Я могу назвать кандидатуру Черчесова.

После паузы Абаскалю дадут две-три игры, так что на исправление ситуации у него немного времени.

– В паузу на сборные «Спартаку» есть смысл переговорить с Черчесовым?

– Как минимум сказать Абаскалю, что у него две-три игры. Плюс издалека зайти к Черчесову, спросить, что он вообще думает про футбол, «Спартак» и зарплату. Я считаю Черчесова топ-специалистом, особенно для российской лиги, – сказал бывший нападающий сборной России.

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101 комментарий

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.ru
поговорить с Черчесовым...
спартаковцы, да не слушайте вы этих советчиков... нельзя войти в один душ дважды
+61
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a2wai
Ответ Dark.Babysitter
Напишите пжлст кто следит - сколько тренеров сменилось в Спартаке за последние 10 лет, например? Сколько в Зените, в Локомотиве, в ЦСКА. Динамо, Краснодаре. Просто интересно. Мне без всякого подтекста интересно сравнить.
Если и.о. не учитывать то вышло как-то так:

Динамо - 9 тренеров с 2013 до 2023
ЦСКА - 5 тренеров с 2013 до 2023
Локомотив - 10 тренеров с 2013 до 2023
Зенит - 5 тренеров с 2013 до 2023
Краснодар - 10 тренеров с 2013 до 2023

У Спартака тоже 10 тренеров с 2013 по 2023 сменилось.
+37
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+36
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a2wai
Руководство Спартака вряд ли заинтересовано в Черчесове, учитывая, что совсем скоро тренерскую лицензию получит Мостовой.
+35
0
+35
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harry13
Булыкин может сам с ним поговорить… не более
+17
-4
+13
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Богдан Агафонов
А за что увольнять испанца? Знаю, что играют молодые русские у него, выстреливают, пусть и нестабильно. Футбол вроде смотрибельный, позиционная атака, много бьют. Да результаты скачут , это нормально в такой ситуации. Молодой специалист экспериментирует, пробует новое.

Очевидно, что он привнес свежести и мысли в лигу, и я не понимаю, что не так? Причин для увольнения объективно - ноль.
+21
-11
+10
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Геннадий Тимченко
Ответ .ru
поговорить с Черчесовым... спартаковцы, да не слушайте вы этих советчиков... нельзя войти в один душ дважды
если Уссатый вернётся в Спартак тренером, то получится редкостное 💩
+11
-3
+8
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ro44an.siz
Ответ Богдан Агафонов
А за что увольнять испанца? Знаю, что играют молодые русские у него, выстреливают, пусть и нестабильно. Футбол вроде смотрибельный, позиционная атака, много бьют. Да результаты скачут , это нормально в такой ситуации. Молодой специалист экспериментирует, пробует новое. Очевидно, что он привнес свежести и мысли в лигу, и я не понимаю, что не так? Причин для увольнения объективно - ноль.
Пусть тренируется в другом месте, на кошках.
+13
-7
+6
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Усатый КозлоБык ©
Слышь Булкин Ану дуй своими делами заниматься
+6
-1
+5
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Пользователь Имени
Не надо Черчесова, команды у него играют сезон-полтора и на этом всё. Он больше сборным подходит, нежели клубным работать, короткий сбор, эмоциональная накачка, в долгую у него не получается
+5
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Dark.Babysitter
Напишите пжлст кто следит - сколько тренеров сменилось в Спартаке за последние 10 лет, например?
Сколько в Зените, в Локомотиве, в ЦСКА. Динамо, Краснодаре.
Просто интересно. Мне без всякого подтекста интересно сравнить.
+5
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+5
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ro44an.siz
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Может Слуцкий подошёл бы Спартаку?
Неее, он не подойдет, как и Гончар, трусливая игра у них слишком. Лозунг болел ЦСКА - хватит ссать, давай играть, это про этих спецов
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Саймен
Черчесов, точно нет, с ним лучше не будет, Черчесов не тренер.
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Куркли
Абаскаль сливается специально чтоб потом получив неустойку свалить, прояви характер подними Спартак на первое место
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Никита Забавский
Ответ Богдан Агафонов
А за что увольнять испанца? Знаю, что играют молодые русские у него, выстреливают, пусть и нестабильно. Футбол вроде смотрибельный, позиционная атака, много бьют. Да результаты скачут , это нормально в такой ситуации. Молодой специалист экспериментирует, пробует новое. Очевидно, что он привнес свежести и мысли в лигу, и я не понимаю, что не так? Причин для увольнения объективно - ноль.
За провальную весну и начало этого сезона.
+2
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Fazy10
жа они ждут пока мостовой бумажку получит , вот и тянут
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Pertinax Gandi
Дайте Абаскалю поработать, ироды! Он сына назвал Николаем!
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Роман Комаров
Ответ Владимир Владимирович
Бердыева срочно в Спартак, Бекиич с этим материалом пошумел бы
такой футбол нам не нужен!
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Spaten
Не издалека зайти к Черчесову, а прозондировать почву на предмет вероятного сотрудничества с выдающимся тренером современности!
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БолельщикСоСтажем
Он уже наверняка сам предложил свои «не услуги, а высокоэффективную подготовку»
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Саймен
Ответ Владимир Владимирович
Бердыева срочно в Спартак, Бекиич с этим материалом пошумел бы
Бекиич, уже своё отработал, он уже не тот. Он не сможет, да и не пойдет в большой клуб.
+2
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maxdux81
Ответ Пользователь Имени
Не надо Черчесова, команды у него играют сезон-полтора и на этом всё. Он больше сборным подходит, нежели клубным работать, короткий сбор, эмоциональная накачка, в долгую у него не получается
а кто у Спартака был в долгую, за последнее время?
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adamx
Ответ Pertinax Gandi
Дайте Абаскалю поработать, ироды! Он сына назвал Николаем!
В честь рассказова?
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Артём Амирджанян
И опять про Царя забыли
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Burak Orel
Ну да, мнение же Булыкина авторитетно пхахахах
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Павел Ермаков
Осинькина пригласить.Игра у крыльев симпатичная из года в год.
+2
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