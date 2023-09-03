Булыкин советует «Спартаку» поговорить с Черчесовым во время паузы: «Абаскалю дадут 2-3 игры. Не наберет определенное количество очков – пора закрывать историю»

Дмитрий Булыкин предложил «Спартаку» подумать о назначении Станислава Черчесова.

– После перерыва на сборные руководство « » должно потребовать от набрать определенное количество очков. Если не получится, пора закрывать эту историю. Если получится, можно дать ему доработать до зимней паузы. Где находится «Спартак» сейчас и где хотел бы находиться – абсолютно разные вещи.

– Сколько матчей должен дать «Спартак» Абаскалю на исправление ситуации?

– Если после перерыва игроки начнут выигрывать и радовать болельщиков, тогда Абаскаля можно оставлять. Но за это время можно договариваться с другими специалистами. Я могу назвать кандидатуру Черчесова.

После паузы Абаскалю дадут две-три игры, так что на исправление ситуации у него немного времени.

– В паузу на сборные «Спартаку» есть смысл переговорить с Черчесовым?

– Как минимум сказать Абаскалю, что у него две-три игры. Плюс издалека зайти к , спросить, что он вообще думает про футбол, «Спартак» и зарплату. Я считаю Черчесова топ-специалистом, особенно для российской лиги, – сказал бывший нападающий сборной России.

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