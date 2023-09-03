Булыкин советует «Спартаку» поговорить с Черчесовым во время паузы: «Абаскалю дадут 2-3 игры. Не наберет определенное количество очков – пора закрывать историю»
Дмитрий Булыкин предложил «Спартаку» подумать о назначении Станислава Черчесова.
– После перерыва на сборные руководство «Спартака» должно потребовать от Абаскаля набрать определенное количество очков. Если не получится, пора закрывать эту историю. Если получится, можно дать ему доработать до зимней паузы. Где находится «Спартак» сейчас и где хотел бы находиться – абсолютно разные вещи.
– Сколько матчей должен дать «Спартак» Абаскалю на исправление ситуации?
– Если после перерыва игроки начнут выигрывать и радовать болельщиков, тогда Абаскаля можно оставлять. Но за это время можно договариваться с другими специалистами. Я могу назвать кандидатуру Черчесова.
После паузы Абаскалю дадут две-три игры, так что на исправление ситуации у него немного времени.
– В паузу на сборные «Спартаку» есть смысл переговорить с Черчесовым?
– Как минимум сказать Абаскалю, что у него две-три игры. Плюс издалека зайти к Черчесову, спросить, что он вообще думает про футбол, «Спартак» и зарплату. Я считаю Черчесова топ-специалистом, особенно для российской лиги, – сказал бывший нападающий сборной России.
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спартаковцы, да не слушайте вы этих советчиков... нельзя войти в один душ дважды
Динамо - 9 тренеров с 2013 до 2023
ЦСКА - 5 тренеров с 2013 до 2023
Локомотив - 10 тренеров с 2013 до 2023
Зенит - 5 тренеров с 2013 до 2023
Краснодар - 10 тренеров с 2013 до 2023
У Спартака тоже 10 тренеров с 2013 по 2023 сменилось.
Очевидно, что он привнес свежести и мысли в лигу, и я не понимаю, что не так? Причин для увольнения объективно - ноль.
Сколько в Зените, в Локомотиве, в ЦСКА. Динамо, Краснодаре.
Просто интересно. Мне без всякого подтекста интересно сравнить.