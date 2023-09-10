Хлестов за Аленичева в «Спартаке»: «Я сейчас против иностранных тренеров в России, надо своих возвращать»

Дмитрий Хлестов призвал «Спартак» назначить российского главного тренера.

– Какое у вас отношение к Абаскалю?

– Я вообще не смотрю «Спартак» и чемпионат России. Когда они играют, я тоже играю в футбол – не могу одновременно еще за ними следить.

– Знаете хотя бы, на каком команда месте в турнирной таблице?

– Не всегда знаю. Мне звонят корреспонденты и спрашивают: «Как вам «Спартак»?» Отвечаю: «А как они сыграли?» После этого бросаю трубку.

– Некоторые хотят, чтобы возглавил команду вместо .

– Я, конечно, тоже хочу, чтобы он возглавил «Спартак». Это наш игрок! Я бы еще вернул.

– В штаб к Станиславу?

– Нет, чтобы Дмитрий был главным. Надо своих возвращать. Я сейчас против иностранных тренеров в России, у нас есть свои специалисты, – сказал бывший защитник « ».

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