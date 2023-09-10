Хлестов за Аленичева в «Спартаке»: «Я сейчас против иностранных тренеров в России, надо своих возвращать»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Дмитрий Хлестов Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Хлестов призвал «Спартак» назначить российского главного тренера.

– Какое у вас отношение к Абаскалю?

– Я вообще не смотрю «Спартак» и чемпионат России. Когда они играют, я тоже играю в футбол – не могу одновременно еще за ними следить.

– Знаете хотя бы, на каком команда месте в турнирной таблице?

– Не всегда знаю. Мне звонят корреспонденты и спрашивают: «Как вам «Спартак»?» Отвечаю: «А как они сыграли?» После этого бросаю трубку.

– Некоторые хотят, чтобы Черчесов возглавил команду вместо Абаскаля.

– Я, конечно, тоже хочу, чтобы он возглавил «Спартак». Это наш игрок! Я бы еще Аленичева вернул.

– В штаб к Станиславу?

– Нет, чтобы Дмитрий был главным. Надо своих возвращать. Я сейчас против иностранных тренеров в России, у нас есть свои специалисты, – сказал бывший защитник «Спартака».

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27 комментариев

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леннорыч-абрамович
Осталось немного потерпеть и придёт Мостовой, он хотя бы играл много лет на высоком уровне.
+24
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majestic1980
Матчи не смотрю, на каком месте команда не знаю, но давайте просто из принципа отечественного тренера вместо иностранного.
+15
0
+15
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Axmat Cecenov
Российские тренера вообще есть? Неужели такими считают таких персонажей: Рахимов,Таллалаев,Григорян,Юран,Писарев? Конечно нельзя приглашать такие как Клотет. Но Личка,Спалетти и т.п это другой уровень
+19
-5
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Локоть Артеста
А много нормальных отечественных тренеров, а не физруков, которые подходят для команд без амбиций?
+7
-1
+6
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Alexander Lyakhov
"– Знаете хотя бы, на каком команда месте в турнирной таблице?
– Не всегда знаю. Мне звонят корреспонденты и спрашивают: «Как вам «Спартак»?» Отвечаю: «А как они сыграли?»"

Так про Хлестова ещё в бытность его игроком рассказывали, что он в тоннеле Лужников, перед выходом на поле спрашивал: "Ребята, а с кем сегодня играем?"
+4
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вовочка6762
Ответ majestic1980
Матчи не смотрю, на каком месте команда не знаю, но давайте просто из принципа отечественного тренера вместо иностранного.
Я Пастернака не читал, но осуждаю !
+3
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Андрей Лупашевский
"А на каком они месте?" и бросаю трубку. А ответ послушать как же?)
+3
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Сплошное свинство
Спортс прекрасен.
Вы смотрите футбол? Нет?! Тогда скажите, какой тренер нужен Спартаку?
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blаncо
Возвращать? Откуда? Они под запретом или в экстрадиции? Кто показывает результат - тот и работает.
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Waalt
Аленичева не нужно приглашать. Он уже руководил командой. Смотреть на его творчество очень трудно.
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AVSamaranch
Аленичев пусть свой тот багаж не забудет.
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вовочка6762
Вот это правильно !
Надо своих возвращать везде !
И в Спартак тоже . Но сначала нужно создать очередь на должность главного тренера .
1. Ясеньпень - Романцев.
2. Конечно - Бубнов с Онопко.
3. Авторитеты - Шавло , Хидиатуллин , Дасаев, Родионов ...
4, Остальная шелупонь - Карпин , Юран , Аленичев , Мостовой ...
Уже набрал главных на весь РПЛ.
Это еще воспитанника Спартака - лучшего игрока РПЛ Дзюбу не посчитали.
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shahmur
Где они откопали Хлестова, видимо очень срочно потребовался ветеран с типично патриотичным лицом.
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Олимпионик
Кого угодно, только не этих бывших спартаковцев.
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vzi
Понятно, что Барези за бывших партнеров. Но Алень уже был. И помимо этого две команды из РПЛ утопил. Так себе резюме.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ леннорыч-абрамович
Осталось немного потерпеть и придёт Мостовой, он хотя бы играл много лет на высоком уровне.
Всю жизнь играл.
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Саша Пушкин
Ответ леннорыч-абрамович
Осталось немного потерпеть и придёт Мостовой, он хотя бы играл много лет на высоком уровне.
Главный вопрос: есть ли на сегодня в Спартаке семь защитников, чтобы Аленичев мог их выставлять одновременно на домашние матчи команды, как было в бытность его тренерской карьеры против скромного Ростова?
Благо Аленичев нынче защищен от возможности позорного вылета от кипрских ноунемов из квалификации к еврокубкам, как было в прошлый раз.
А так вариант с Аленичевым перспективный. Пройти спартаковский цикл дважды, было бы сочно.
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Axmat Cecenov
Ответ Gleb
Неплохо ты Личку и Спалетти в один список засунул. Спалетти до "Зенита" работал в "Роме", "Удинезе", "Сампдории". Кто такой Личка?
Я сравнил его не с Спалетти, а с Талалаевым
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Shuller18
Ответ Gleb
Неплохо ты Личку и Спалетти в один список засунул. Спалетти до "Зенита" работал в "Роме", "Удинезе", "Сампдории". Кто такой Личка?
Личка конечно же не Спалетти, но чех разительно выделяется на фоне обычных отечественных физруков, при том что сам, вот именно, не какой-то там именитый и титулованный даже по меркам своей Чехии.
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Денис Ширинов
Ответ Axmat Cecenov
Российские тренера вообще есть? Неужели такими считают таких персонажей: Рахимов,Таллалаев,Григорян,Юран,Писарев? Конечно нельзя приглашать такие как Клотет. Но Личка,Спалетти и т.п это другой уровень
Федотов, Осинькин, Карпин, Галактионов , Ганчаренко чем не тренеры?
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Grishkevich
Опять?
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