Хлестов за Аленичева в «Спартаке»: «Я сейчас против иностранных тренеров в России, надо своих возвращать»
Дмитрий Хлестов призвал «Спартак» назначить российского главного тренера.
– Какое у вас отношение к Абаскалю?
– Я вообще не смотрю «Спартак» и чемпионат России. Когда они играют, я тоже играю в футбол – не могу одновременно еще за ними следить.
– Знаете хотя бы, на каком команда месте в турнирной таблице?
– Не всегда знаю. Мне звонят корреспонденты и спрашивают: «Как вам «Спартак»?» Отвечаю: «А как они сыграли?» После этого бросаю трубку.
– Некоторые хотят, чтобы Черчесов возглавил команду вместо Абаскаля.
– Я, конечно, тоже хочу, чтобы он возглавил «Спартак». Это наш игрок! Я бы еще Аленичева вернул.
– В штаб к Станиславу?
– Нет, чтобы Дмитрий был главным. Надо своих возвращать. Я сейчас против иностранных тренеров в России, у нас есть свои специалисты, – сказал бывший защитник «Спартака».
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– Не всегда знаю. Мне звонят корреспонденты и спрашивают: «Как вам «Спартак»?» Отвечаю: «А как они сыграли?»"
Так про Хлестова ещё в бытность его игроком рассказывали, что он в тоннеле Лужников, перед выходом на поле спрашивал: "Ребята, а с кем сегодня играем?"
Вы смотрите футбол? Нет?! Тогда скажите, какой тренер нужен Спартаку?
Надо своих возвращать везде !
И в Спартак тоже . Но сначала нужно создать очередь на должность главного тренера .
1. Ясеньпень - Романцев.
2. Конечно - Бубнов с Онопко.
3. Авторитеты - Шавло , Хидиатуллин , Дасаев, Родионов ...
4, Остальная шелупонь - Карпин , Юран , Аленичев , Мостовой ...
Уже набрал главных на весь РПЛ.
Это еще воспитанника Спартака - лучшего игрока РПЛ Дзюбу не посчитали.
Благо Аленичев нынче защищен от возможности позорного вылета от кипрских ноунемов из квалификации к еврокубкам, как было в прошлый раз.
А так вариант с Аленичевым перспективный. Пройти спартаковский цикл дважды, было бы сочно.