Валерий Гладилин: «Черчесов сильнее и опытнее Абаскаля, превосходит его по всем позициям. 10 к 1 – так оценил бы соотношение их тренерского мастерства»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Гладилин сравнил Станислава Черчесова и Гильермо Абаскаля.

«Будет ли Черчесов работать в РПЛ, зависит от него самого. У Станислава достаточно опыта и квалификации, он раньше работал здесь. Так что проблем я не вижу. 

То, что Черчесов сильнее и опытнее Абаскаля и превосходит его по всем позициям, не вызывает никаких сомнений. Я бы оценил соотношение их тренерского мастерства как 10 к 1.

Но тренеров, которые могут успешно работать в «Спартаке» достаточно много. Однако решать, заменит ли кто-то Абаскаля и кто именно, будет руководство клуба», – сказал бывший полузащитник и член тренерского штаба московского «Спартака»

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9 комментариев

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PIT-BUL
а если Черчесов станет тренером и обсерится, ты скажешь ну ничего страшного, не получилось. У всех бывает
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леннорыч-абрамович
В душе ему вообще равных в силе нет.
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Что может быть лучше мнений ветеранов. Мде...
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Валерий Салтыков
лучше уж совсем без тренера чем с таким.
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Кокич
Странно, каких только спартаковцев в тегах нет,
а вот для Гладилина места почему-то не нашлось.
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S.S.S.R.
Не надо этого Вацлава сватать к нам. Пусть в еврож####пе тренирует. Есть румыния, андора, Лихтенштейн. Там пусть пасëтся.
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ltkmaby
О началось, начали несчастного Черчеса трудоустраивать )))
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КБ Сергей
Ну, вот и началась кампания по выдвижению Стаса. Не надо нам ни Стаса, ни Валеры. Их поезд ушёл.
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