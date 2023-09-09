Валерий Гладилин: «Черчесов сильнее и опытнее Абаскаля, превосходит его по всем позициям. 10 к 1 – так оценил бы соотношение их тренерского мастерства»

Валерий Гладилин сравнил Станислава Черчесова и Гильермо Абаскаля.

«Будет ли Черчесов работать в РПЛ, зависит от него самого. У Станислава достаточно опыта и квалификации, он раньше работал здесь. Так что проблем я не вижу.

То, что Черчесов сильнее и опытнее Абаскаля и превосходит его по всем позициям, не вызывает никаких сомнений. Я бы оценил соотношение их тренерского мастерства как 10 к 1.

Но тренеров, которые могут успешно работать в «Спартаке» достаточно много. Однако решать, заменит ли кто-то Абаскаля и кто именно, будет руководство клуба», – сказал бывший полузащитник и член тренерского штаба московского «Спартака»

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