«Черчесов сильнее Абаскаля. Он бы навел порядок в «Спартаке». Шмаров о тренере для красно-белых
Валерий Шмаров сравнил Станислава Черчесова и Гильермо Абаскаля.
– Тренерская работа очень сложная, и давать кому-то оценку, конечно, тяжело.
– Хлестов хочет, чтобы Черчесов вернулся в «Спартак».
– Мне кажется, что Черчесов будет сильнее Абаскаля как тренер. Считаю, что он бы навел порядок в «Спартаке», – сказал экс-форвард красно-белых.
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В армрестлинге?
Плавали, знаем.
Такое сравнение оскорбительно прежде всего к Черчесову. Абаскаль как тренер это вообще ноль, может потенциал и есть, но пока он в поиске себя. Если в прошлом сезоне ещё не совсем было понятно по нему, то сейчас его отставка это вопрос времени. Он сам не уверен в себе как тренер