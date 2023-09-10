«Черчесов сильнее Абаскаля. Он бы навел порядок в «Спартаке». Шмаров о тренере для красно-белых

Валерий Шмаров сравнил Станислава Черчесова и Гильермо Абаскаля.

– Тренерская работа очень сложная, и давать кому-то оценку, конечно, тяжело.

– Хлестов хочет, чтобы Черчесов вернулся в «Спартак».

– Мне кажется, что Черчесов будет сильнее Абаскаля как тренер. Считаю, что он бы навел порядок в «Спартаке», – сказал экс-форвард красно-белых.

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