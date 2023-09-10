«Черчесов сильнее Абаскаля. Он бы навел порядок в «Спартаке». Шмаров о тренере для красно-белых

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Валерий Шмаров Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Шмаров сравнил Станислава Черчесова и Гильермо Абаскаля.

– Тренерская работа очень сложная, и давать кому-то оценку, конечно, тяжело.

– Хлестов хочет, чтобы Черчесов вернулся в «Спартак».

– Мне кажется, что Черчесов будет сильнее Абаскаля как тренер. Считаю, что он бы навел порядок в «Спартаке», – сказал экс-форвард красно-белых.

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38 комментариев

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savik-A.M.
а прошлый заход Черчесов сослал в дубль Титова , Моцарта и Калину , типа они виноваты в проигрыше ЦСКА аж 1-5 , а не его гигант тренерской мысли , это последний человек которого фаны бы хотели в тренера Спартака
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Ru Ru
Интересно,какая кличка была у Шмарова в Спартаке?
+14
-1
+13
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ТрактоПоктер
Ответ Ru Ru
Интересно,какая кличка была у Шмарова в Спартаке?
Зерема
+13
-5
+8
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Избранные Фанаты
Ответ savik-A.M.
а прошлый заход Черчесов сослал в дубль Титова , Моцарта и Калину , типа они виноваты в проигрыше ЦСКА аж 1-5 , а не его гигант тренерской мысли , это последний человек которого фаны бы хотели в тренера Спартака
Да и Федотова подсидел и профукал чемпионство
+6
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samarskij-kuzmich
Черчесов соберёт в Спартаке банду из тех, кого он знает и доверяет. Начнёт с Дзюбы.
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Геннадий Тимченко
Ответ savik-A.M.
а прошлый заход Черчесов сослал в дубль Титова , Моцарта и Калину , типа они виноваты в проигрыше ЦСКА аж 1-5 , а не его гигант тренерской мысли , это последний человек которого фаны бы хотели в тренера Спартака
если назначат Уссатого, по будет полное 💩
+5
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Chernoy
Помните заповедь Старостина, любить Спартак в себе, а не себя в Спартаке? Ну вот у Стаса это точно не получится.
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Павел Ермаков
Уже навел один раз,самовлюбленный павлин.Титова и Калиниченко унизил.А виноват был сам,как тренер.
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Павел Ермаков
Ответ Ru Ru
Интересно,какая кличка была у Шмарова в Спартаке?
Кличка сом.Мечтал сома поймать.
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Руслан Платонов
Круговорот физруков в природе, как будто других тренеров не существует, все время одни и те же фамилии
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Александр Каретников
не спасибо конечно но лучше без лысого
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Evincive
Ох, не к добру это, что так много говорят о Черчесове.
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London-D
Сильнее в каком плане?
В армрестлинге?
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KTK
Со всеми перехавается и уйдет
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Михон Мясной
Нафиг, нафиг! Когда мозгов немного, а гонору и самомнения - три КАМАЗа, то случаются такие матчи, как в Раменском. Вуаля - Торбинский на лавочке и чемпионство уплывает на болота.
Плавали, знаем.
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Честный контроль
Круговорот Черчесовых в ФКСМе.
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serhiot@yandex.ru
Ответ samarskij-kuzmich
Черчесов соберёт в Спартаке банду из тех, кого он знает и доверяет. Начнёт с Дзюбы.
Да да , и понесется дзагоев, оздоев, бакаев и т. д.
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serhiot@yandex.ru
Только не черчесов, только бы не черчесов , только не космонавт, только не лысый.
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Помпилиус Шишку
Шмарову действительно кажется...
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R-WRashid
Вот пусть будет лучше Абаскаля где-нибудь в другом месте.
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Блуждающий странник
Не знаю кто задает такие вопросы и кто в этом сомневается.. У Черчесова как у тренера масса титулов и заслуг. Можно триггериться с его поведения, но по факту у него успех везде где он был тренером и везде к нему хорошо относились внутри коллектива, а Абаскаль... как сказал Глебчик "как же крут Спартак без опорника" ))
Такое сравнение оскорбительно прежде всего к Черчесову. Абаскаль как тренер это вообще ноль, может потенциал и есть, но пока он в поиске себя. Если в прошлом сезоне ещё не совсем было понятно по нему, то сейчас его отставка это вопрос времени. Он сам не уверен в себе как тренер
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Gremlin
Вот уж кого не надо, так Саламыча. Как вратарь он был хорош, как тренер - так себе.
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mitos
Он бы навел. Но кто ж ему даст?
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SMART789
табуретка сильнее абаскаля, она бы навела порядок
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Chuha-Motibg
Судя по последним результатам и ротации Абаскаля, даже чемодан Аленичева сильнее Абаскаля.
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