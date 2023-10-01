«За 0:8 с «Зенитом» поквитались. Что сейчас скажут диванные эксперты, которые пишут про слив игры?» Форвард «Оренбурга» Воробьев о победе 3:1

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Воробьев Футбол

Форвард «Оренбурга» уверен, что клуб поквитался с «Зенитом» за проигрыш 0:8 .

Вчера «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:3 в гостевом матче 10-го тура Мир РПЛ.

«Все безумно счастливы. Можно сказать, что мы пишем для клуба целую историю.

Считаю, что за 8:0 в прошлом сезоне вполне поквитались. Начинаем отношения с «Зенитом» с чистого листа.

Все говорят про особые взаимоотношения. Нет ничего такого. Каждый преследует свои отношения.

Диванные эксперты, которые пишут, что будут сливать игру и дарить петербуржцам три очка, – что они сейчас будут говорить?», – сказал смеясь Дмитрий Воробьев, забивший гол и отдавший голевой пас.

В сентябре 2022 года «Зенит» дома разгромил «Оренбург» со счетом 8:0.

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18 комментариев

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Bashibuzuck
При всем уважении, за 0:8 не поквитались😉
+18
-7
+11
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Артем Русанов
Ничего не скажут, молодцы Оренбург👏
+8
-1
+7
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ЗЕНИТ65
Поквитались? Ну приедете в Петербург, получите очередную восьмёрку, что петь будете?
+12
-10
+2
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Xm.md
Ответ Назар Игорь
Всë равно будут утверждать что Оренбург и Сочи фарм-клубы Зенита, хоть давно ясно что фарм у Зенита один и постоянный - Спартак.
Так Спартаку не отдают долги
+1
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Слава_ВладиСлава
Поквитались , не поквитались. Взяли реванш, а в первом тайме, вообще возили Зенит, как дворовую команду! Так что норм! Об этой победе будут помнить долго!!
+3
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Антон Путятин
чудом отскочили, так будет вернее))) за 0-8 можно поквитаться счётом 9-0. скажите этому клоуну))
+2
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Red-Blue Warrior.
Ответ ЗЕНИТ65
Поквитались? Ну приедете в Петербург, получите очередную восьмёрку, что петь будете?
Зенит уже не тот и Оренбург без Лички с дырявой обороной
+1
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Денис Ширинов
Ответ ЗЕНИТ65
Поквитались? Ну приедете в Петербург, получите очередную восьмёрку, что петь будете?
Вы уже в пердиве будете к тому времени
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Антон Путятин
Ответ Слава_ВладиСлава
Поквитались , не поквитались. Взяли реванш, а в первом тайме, вообще возили Зенит, как дворовую команду! Так что норм! Об этой победе будут помнить долго!!
в какое это время возили Зенит?)) играть на контратаках эти значит возить?)))
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