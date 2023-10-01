«За 0:8 с «Зенитом» поквитались. Что сейчас скажут диванные эксперты, которые пишут про слив игры?» Форвард «Оренбурга» Воробьев о победе 3:1
Форвард «Оренбурга» уверен, что клуб поквитался с «Зенитом» за проигрыш 0:8 .
Вчера «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:3 в гостевом матче 10-го тура Мир РПЛ.
«Все безумно счастливы. Можно сказать, что мы пишем для клуба целую историю.
Считаю, что за 8:0 в прошлом сезоне вполне поквитались. Начинаем отношения с «Зенитом» с чистого листа.
Все говорят про особые взаимоотношения. Нет ничего такого. Каждый преследует свои отношения.
Диванные эксперты, которые пишут, что будут сливать игру и дарить петербуржцам три очка, – что они сейчас будут говорить?», – сказал смеясь Дмитрий Воробьев, забивший гол и отдавший голевой пас.
В сентябре 2022 года «Зенит» дома разгромил «Оренбург» со счетом 8:0.
Ого, «Зенит» проиграл «Оренбургу». Впервые в истории!
Как «Оренбург» порвал «Зенит» за тайм
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
18 комментариев