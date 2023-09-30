Семак про 1:3 с «Оренбургом»: «Зенит» мог выиграть 4:3, но реализация... Дали большую фору, нужно забивать»

Семак считает, что «Зенит» мог обыграть «Оренбург», несмотря на 3 пропущенных.

«Матч складывался для нас неудачно. Дали большую фору, но нужно забивать. Нам не хватило забитого мяча, моменты у нас были.

Чтобы полноценно вернуться в игру, нужно было раньше забивать. И в первом, и во втором тайме было много моментов, но реализация…

Несмотря на три пропущенных, могли выиграть 4:3, такое бывает. Но не сегодня.

Поражение всегда болезненно, любой проигрыш неприятен. Но что сделать, это тоже часть нашей работы», – сказал тренер « » после поражения со счетом 1:3.

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