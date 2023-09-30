Семак про 1:3 с «Оренбургом»: «Зенит» мог выиграть 4:3, но реализация... Дали большую фору, нужно забивать»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Футбол

Семак считает, что «Зенит» мог обыграть «Оренбург», несмотря на 3 пропущенных.

«Матч складывался для нас неудачно. Дали большую фору, но нужно забивать. Нам не хватило забитого мяча, моменты у нас были.

Чтобы полноценно вернуться в игру, нужно было раньше забивать. И в первом, и во втором тайме было много моментов, но реализация…

Несмотря на три пропущенных, могли выиграть 4:3, такое бывает. Но не сегодня.

Поражение всегда болезненно, любой проигрыш неприятен. Но что сделать, это тоже часть нашей работы», – сказал тренер «Зенита» после поражения со счетом 1:3.

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71 комментарий

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stepalton
Ответ shadow82
А мог и оренбург 5:1.) счёт на табло.
Каким образом??? три удара всего было в створ
+40
-13
+27
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Кузбасс
Очередное достойное поражение от Семака.
Не последнее.
+38
-19
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St. Jimmy
Купите Семаку тренера
+25
-10
+15
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Ветер
Семак топ. В стиле Йоси Марино отмазался. "Железа" в организме не хватает признаться, что Деграсия его сегодня образцово обнулил.
+17
-4
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Сергей Пахомов
Ответ Tvmih
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Не рановато ли???
Допустим Семак на выход, а кто на вход?
Или 5 подряд титулов чемпиона ничего не значат?
Терпение мой друг, терпение...
+15
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+12
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Ярик01
Зенит мог выиграть 4:3, но для этого не забил ещё три мяча.
+12
-1
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Женьчутка
Ответ kilo_gilo
на мой взгляд, Оренбург был ближе к 4 голу,нежели Зенит ко 2му...
ты бухой что ли?матч вообще смотрел???хоть стату посмотри по ударом
+20
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krasota19740
Конечно мог , одно сплошное если , а если бы у бабушки были Усы , она могла бы быть дедушкой … Если бы …
+16
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shadow82
А мог и оренбург 5:1.) счёт на табло.
+23
-15
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EziKKo
Сейчас еще Саня Мостовой Абаскаля бросит начнет под Сережу копать...
+7
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bad_bear
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Ответ Tvmih
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кого вместо него, эксперт? 🤦‍♂️
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Дмитрий Тихонов
Ответ EziKKo
Сейчас еще Саня Мостовой Абаскаля бросит начнет под Сережу копать...
Не начнёт, его тогда с Матч ТВ уволят.
+6
-2
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riverman1980
Секта свидетелей Семака уже обьяснила, что с самым дорогим составом в лиге побеждать невозможно и Семаку необходимо купить игрока за 40 млн?
+5
-1
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Александр Беляков
Богданыч , хватит придумывать велосипед в защите.
+6
-3
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Роман Ахмедов
да вообще могли и 10 -0 выиграть.Плывет физручелло
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Кирилл.С-Пб
Разгильдяйство в защите и импотенция в нападении. И вот что имеем. Дырка в бублике...
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
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Ответ Денис Ширинов
10:3 даже, фигня, на изи возьмут чемп🤣 знатные клоуны, конечно, рад, что это дно обосралось, и болелы дно, поделом вам
и крючкотворцы вроде тебя,- тоже дно!!!
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Игорь Иванов
Я не удивлюсь, если это бразильцы сливают Семака.
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Tepex
А чё не 10:3 то, шампиньон натянутый!!!!
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Усатый КозлоБык ©
Ответ St. Jimmy
Купите Семаку тренера
И 15 И 15 помощников?
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EziKKo
Ответ Дмитрий Тихонов
Не начнёт, его тогда с Матч ТВ уволят.
это для думающих, не про Сашу, или все или ничего
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ArnoNeputevy
Верно, Богданыч: они были у вас на крючке.
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Собака хаски в маске
на классе слили
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Комплексы Провинциала
в конце сезона он скажет, Зенит мог стать чемпионом ......
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IceBear27
Богданыч, завязывай. Обосрались. В первый раз будто))
Идём дальше)
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