Семак про 1:3 с «Оренбургом»: «Зенит» мог выиграть 4:3, но реализация... Дали большую фору, нужно забивать»
Семак считает, что «Зенит» мог обыграть «Оренбург», несмотря на 3 пропущенных.
«Матч складывался для нас неудачно. Дали большую фору, но нужно забивать. Нам не хватило забитого мяча, моменты у нас были.
Чтобы полноценно вернуться в игру, нужно было раньше забивать. И в первом, и во втором тайме было много моментов, но реализация…
Несмотря на три пропущенных, могли выиграть 4:3, такое бывает. Но не сегодня.
Поражение всегда болезненно, любой проигрыш неприятен. Но что сделать, это тоже часть нашей работы», – сказал тренер «Зенита» после поражения со счетом 1:3.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Не последнее.
Допустим Семак на выход, а кто на вход?
Или 5 подряд титулов чемпиона ничего не значат?
Терпение мой друг, терпение...
Идём дальше)