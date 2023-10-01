Семак после 1:3 от «Оренбурга»: «Неприятно, но что делать. Любой гол реально вернул бы нас в игру»

Сергей Семак высказался о поражении «Зенита» от «Оренбурга» (1:3).

– С одной стороны вроде бы и забили первый мяч достаточно быстро. Тем не менее, практически первые удары в створ привели к трем пропущенным мячам. Дали слишком большую фору, а мы в свою очередь не смогли забить хотя бы один мяч – тогда бы вернулись в игру. Могли рассчитывать на другой результат, но для этого нужно было забить хотя бы еще один мяч. Моменты были, ребята старались, создали их достаточно много.

Второй тайм достаточно цельным получился – не хватало только забитых мячей, к сожалению. Поэтому эта игра сложилась для нас неудачно. Будем, с точки зрения результата, разбирать микроошибки и микромоменты, которые привели к пропущенным мячам. Неприятно, но что делать. Будем работать, другого пути нет для того, чтобы исправлять ситуацию.

– С вашей точки зрения, когда был проигран матч, в какой момент?

– Сложно сказать, в какой именно момент. Третий мяч позволил « » действовать более раскрепощенно в каких-то моментах. У нас тоже были возможности: у Вендела отличный момент, и до этого, и после этого было много моментов.

Любой забитый наш мяч реально возвращал бы нас в игру – вдохнул определенные эмоции и веру в то, что сегодня можно выиграть. Хотя с точки зрения движения и игры, ребята старались, создавали моменты, но реализации сегодня было недостаточно, чтобы увезти очки, – сказал главный тренер «Зенита».

Как «Оренбург» порвал «Зенит» за тайм

+7 у «Краснодара» от «Зенита». Больше верится в чемпионство?

Худший старт «Зенита» при Семаке. Официально!

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline