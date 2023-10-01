Семак после 1:3 от «Оренбурга»: «Неприятно, но что делать. Любой гол реально вернул бы нас в игру»
Сергей Семак высказался о поражении «Зенита» от «Оренбурга» (1:3).
– С одной стороны вроде бы и забили первый мяч достаточно быстро. Тем не менее, практически первые удары в створ привели к трем пропущенным мячам. Дали слишком большую фору, а мы в свою очередь не смогли забить хотя бы один мяч – тогда бы вернулись в игру. Могли рассчитывать на другой результат, но для этого нужно было забить хотя бы еще один мяч. Моменты были, ребята старались, создали их достаточно много.
Второй тайм достаточно цельным получился – не хватало только забитых мячей, к сожалению. Поэтому эта игра сложилась для нас неудачно. Будем, с точки зрения результата, разбирать микроошибки и микромоменты, которые привели к пропущенным мячам. Неприятно, но что делать. Будем работать, другого пути нет для того, чтобы исправлять ситуацию.
– С вашей точки зрения, когда был проигран матч, в какой момент?
– Сложно сказать, в какой именно момент. Третий мяч позволил «Оренбургу» действовать более раскрепощенно в каких-то моментах. У нас тоже были возможности: у Вендела отличный момент, и до этого, и после этого было много моментов.
Любой забитый наш мяч реально возвращал бы нас в игру – вдохнул определенные эмоции и веру в то, что сегодня можно выиграть. Хотя с точки зрения движения и игры, ребята старались, создавали моменты, но реализации сегодня было недостаточно, чтобы увезти очки, – сказал главный тренер «Зенита».
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Просто это ещё красочнее описывает положение дел)))
Семак всё также пытался найти оправдания ...
"Да, игра не получилась. Отдельный респект Оренбургу за смелую игру, они заслужили победу, а мы - нет. Команда плохо оборонялась и плохо завершала моменты. Я думаю в этом есть и вина тренера и вина игроков. Но такое происходит, хотя нам это очень не нравится. Сейчас нам нужно собраться, взять все свое ценное в кулак и доказать самим себе, что мы - Зенит и мы не имеем права уступать. Никому."
Услышав/прочитав это от Семака я бы сказал: "Да Богданович, согласен, мы обосрались. Теперь надо подтереться и играть в настоящий футбол." Думаю футболисты подумали бы так же...
Но... "Мы играли хорошо, нам не повезло..." Везёт тому кто везёт, есть такая поговорка.
С уважением, болельщик Зенита
А теперь, друзья?
В том то и дело, что запас в счëте позволяет Оренбургу играть спокойно, а Зениту копить xG. При сокращении счëта и игра бы поменялась.
Сергей Богданович Чернышевского начитался.