Семак после 1:3 от «Оренбурга»: «Неприятно, но что делать. Любой гол реально вернул бы нас в игру»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Оренбург Футбол

Сергей Семак высказался о поражении «Зенита» от «Оренбурга» (1:3).

– С одной стороны вроде бы и забили первый мяч достаточно быстро. Тем не менее, практически первые удары в створ привели к трем пропущенным мячам. Дали слишком большую фору, а мы в свою очередь не смогли забить хотя бы один мяч – тогда бы вернулись в игру. Могли рассчитывать на другой результат, но для этого нужно было забить хотя бы еще один мяч. Моменты были, ребята старались, создали их достаточно много.

Второй тайм достаточно цельным получился – не хватало только забитых мячей, к сожалению. Поэтому эта игра сложилась для нас неудачно. Будем, с точки зрения результата, разбирать микроошибки и микромоменты, которые привели к пропущенным мячам. Неприятно, но что делать. Будем работать, другого пути нет для того, чтобы исправлять ситуацию.

– С вашей точки зрения, когда был проигран матч, в какой момент?

– Сложно сказать, в какой именно момент. Третий мяч позволил «Оренбургу» действовать более раскрепощенно в каких-то моментах. У нас тоже были возможности: у Вендела отличный момент, и до этого, и после этого было много моментов.

Любой забитый наш мяч реально возвращал бы нас в игру – вдохнул определенные эмоции и веру в то, что сегодня можно выиграть. Хотя с точки зрения движения и игры, ребята старались, создавали моменты, но реализации сегодня было недостаточно, чтобы увезти очки, – сказал главный тренер «Зенита».

Как «Оренбург» порвал «Зенит» за тайм

+7 у «Краснодара» от «Зенита». Больше верится в чемпионство?

Худший старт «Зенита» при Семаке. Официально!

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слончик
Говорят, если Оренбург в таблице обойдет Зенит, то им просто поменяют названия
+34
-12
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удар Кержакова
у Зенита xg 2.3 у Оренбурга 1.2 . Так бывает что мяч не идёт в ворота и вратарь соперника хорошо играет. Мне понравилась вчерашняя игра.
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
Ответ Удар Кержакова
у Зенита xg 2.3 у Оренбурга 1.2 . Так бывает что мяч не идёт в ворота и вратарь соперника хорошо играет. Мне понравилась вчерашняя игра.
Не хочу занудствовать. Но у Зенита - 2,75, у Оренбурга - 0,97.
Просто это ещё красочнее описывает положение дел)))
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dissident Aggressor
Ответ Удар Кержакова
у Зенита xg 2.3 у Оренбурга 1.2 . Так бывает что мяч не идёт в ворота и вратарь соперника хорошо играет. Мне понравилась вчерашняя игра.
это говорит об этих модных xG
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Petrov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Прошли уже сутки с поражения от Оренбурга...
Семак всё также пытался найти оправдания ...
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xm.md
Ответ Dissident Aggressor
это говорит об этих модных xG
О бесполезности этих модных
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Ответ Назар Игорь
"Что делать? " Сергей Богданович Чернышевского начитался.
И тут его взгляд упал на роман Фёдора Михайловича «Идиот»))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dissident Aggressor
Неприятно, конечно. Главное, сделать правильные выводы и заставить играть команду собранно все 90 минут. Для Семака это серьёзные вызов. В подобной ситуации он ещё не находился. Вот и посмотрим, чего он стоит.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
Ответ Тралл из Питера
Я думаю, это зависит, xG то есть, от поставщика статистики
Ту, которую я написал, вчера на матче показывали. В конце игры
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
samarskij-kuzmich
Ответ Анатолий Magicbrain
«– С чем связаны два поражения подряд в РПЛ? – С тем, что пропускаем больше, чем забиваем. Не думаю, что мы уступаем по игре соперникам, но по результату – да. Таков футбол, иногда побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто больше забивает». Сергей Богданович вчера жег глаголом сердца людей, открывая новые истины)!
Зенит не хуже Оренбурга, просто забил меньше. Зенит не проиграл Оренбургу по игре, только по результату. Комментарии Семака просто шедевр 😂 Тут Красножан Мостового хочет позвать на стажировку, пустое это всё. К Семаку надо идти, он научит Мостового))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dissident Aggressor
Ответ jqzn88xn6n
Поставил вчера 5к на зенит. А на прошлой неделе еще 2к. Уже думаю, стоит ли ставить на следующий тур? А вдруг будет 5-ая серия из поражений Зенита?
букмекеры всегда в авигрыше
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xm.md
Ответ jqzn88xn6n
Поставил вчера 5к на зенит. А на прошлой неделе еще 2к. Уже думаю, стоит ли ставить на следующий тур? А вдруг будет 5-ая серия из поражений Зенита?
Ставь конечно. Тебе же нравится просто выкидывать деньги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Аксанов
Да ничего не делать. Проблема по сути только в реализации моментов. Это пройдёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Пахомов
Я очень уважаю и ценю Сергея Богдановича, но иногда нужно просто сказать в лоб
"Да, игра не получилась. Отдельный респект Оренбургу за смелую игру, они заслужили победу, а мы - нет. Команда плохо оборонялась и плохо завершала моменты. Я думаю в этом есть и вина тренера и вина игроков. Но такое происходит, хотя нам это очень не нравится. Сейчас нам нужно собраться, взять все свое ценное в кулак и доказать самим себе, что мы - Зенит и мы не имеем права уступать. Никому."

Услышав/прочитав это от Семака я бы сказал: "Да Богданович, согласен, мы обосрались. Теперь надо подтереться и играть в настоящий футбол." Думаю футболисты подумали бы так же...

Но... "Мы играли хорошо, нам не повезло..." Везёт тому кто везёт, есть такая поговорка.

С уважением, болельщик Зенита
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
блокад блокадыч
Ответ Великий Алонсо
Семак без Малкома обыкновенный физрук
особенно в первые сезоны очень жёстко тащил Малком
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Да..без Дзюбы никуда...забивать некому, гонять риобургцев тоже...все зависит от их настроения....осталась одна надежда на Миллера...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий9779
Моменты надо реализовывать и сказать Круговому,что Адамов это не ворота соперника(раз 5 минимум в него попал при подаче в штрафную).Сутормин...не ПЗ.Изидор очень слаб пока.По самоотдаче претензий нет во вчерашнем матче.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Captain_Noname
Ещё летом писал, что Зенит заканчивается. И тогда наши ранимые североболотные друзья мне не верили

А теперь, друзья?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xm.md
Ответ Зелёный гопник
Надо в следующий раз сыграть в 7 защитников 👍🏻
На багаже Аленичева?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pelerin
Ответ Удар Кержакова
у Зенита xg 2.3 у Оренбурга 1.2 . Так бывает что мяч не идёт в ворота и вратарь соперника хорошо играет. Мне понравилась вчерашняя игра.
Шансов отыграться у Зенита не было. Дело в том, что чтобы отыграть 2 мяча, нужно сначала хоть один забить. А Зенит с момента первого гола Оренбурга и до конца игры этого так и не смог сделать.
В том то и дело, что запас в счëте позволяет Оренбургу играть спокойно, а Зениту копить xG. При сокращении счëта и игра бы поменялась.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
"Что делать? "
Сергей Богданович Чернышевского начитался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AMORR 987
Ответ Бухгалтер2021
надо заявляться в чемпионат бразилии
Спартак что снова снимается с Чемпионата?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Архитектор Мендисабаль
Ответ Бухгалтер2021
надо заявляться в чемпионат бразилии
Заявляйся куда хочешь, только зачем ты оповещаешь всех?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AMORR 987
Оренбург фарм вы не панамаете проста Зенит настолька слаб что даже свои фармы обыграть не может.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тралл из Питера
Ответ Bring Me The Horizon
Не хочу занудствовать. Но у Зенита - 2,75, у Оренбурга - 0,97. Просто это ещё красочнее описывает положение дел)))
Я думаю, это зависит, xG то есть, от поставщика статистики
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий