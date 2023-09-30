«Зенит» проиграл «Оренбургу» впервые в истории. У петербуржцев одна победа в 4 последних матчах РПЛ

«Оренбург» впервые обыграл «Зенит».

Петербуржцы проиграли на выезде (1:3) в рамках 10-го тура Мир .

Это первая победа « » над « ». До этого сине-бело-голубые 7 раз обыграли соперника и один раз сыграли вничью.

Команда Сергея Семака выиграла лишь один матч из четырех последних в чемпионате России. В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Сочи».

💙 Насколько близки «Зенит» и «Оренбург»?

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS