«Зенит» проиграл «Оренбургу» впервые в истории. У петербуржцев одна победа в 4 последних матчах РПЛ
«Оренбург» впервые обыграл «Зенит».
Петербуржцы проиграли на выезде (1:3) в рамках 10-го тура Мир РПЛ.
Это первая победа «Оренбурга» над «Зенитом». До этого сине-бело-голубые 7 раз обыграли соперника и один раз сыграли вничью.
Команда Сергея Семака выиграла лишь один матч из четырех последних в чемпионате России. В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Сочи».
💙 Насколько близки «Зенит» и «Оренбург»?
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Оренбург лучшая версия Барселоны укусила что ли?)
Хотя постойте