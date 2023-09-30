«Зенит» проиграл «Оренбургу» впервые в истории. У петербуржцев одна победа в 4 последних матчах РПЛ

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Оренбург Футбол

«Оренбург» впервые обыграл «Зенит».

Петербуржцы проиграли на выезде (1:3) в рамках 10-го тура Мир РПЛ.

Это первая победа «Оренбурга» над «Зенитом». До этого сине-бело-голубые 7 раз обыграли соперника и один раз сыграли вничью.

Команда Сергея Семака выиграла лишь один матч из четырех последних в чемпионате России. В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Сочи».

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84 комментария

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error505
Спасибо Оренбургу от всей России!
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Johnie
Вот это Эль Газико, вот это матч.

Оренбург лучшая версия Барселоны укусила что ли?)
+50
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Игорь Стукачев
В России праздник.
+42
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gustavo1097
31 удар, 15 в створ, 1 гол. Фантастика. Оренбург с победой, грамотно реализовали свои моменты. Семаку стоит задуматься
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error505
Ответ Stas Politik
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На душе приятно, когда Зенит проигрывает, делюсь своим счастьем с вами
+21
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Recreated
У всей страны снова праздник!!
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Vićtor Diaź
Оренбург с заслуженной победой!
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Шурик Шурик
Ответ gustavo1097
31 удар, 15 в створ, 1 гол. Фантастика. Оренбург с победой, грамотно реализовали свои моменты. Семаку стоит задуматься
Вратарь сегодня выдал матч жизни
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Северный болельщик
Вы ещё за Сутормина ответите!
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Nick Crosier
Оренбург с победой! Сыграли грамотно,моменты реализовали.Зениту явно есть над чем плотно подумать.Реализация при таком количестве моментов просто ужасная. В защите опять же очень много ошибок,хотя люди эти не первый раз уже играют друг с другом. Вспомним тех людей с красными носами и в разноцветном парике,которые говорили,что Оренбург отдаст и вообще это фарм. Два очень неудачных матча у Зенита в плане игры в обороне. Кончено не критично,но такие вот поражения сильно ударить могут в конце чемпионата,потеря очков при большом количестве моментов и очень приличной игре.
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Three Days Grace
от рук отбились)
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Mitya26
Когда-то должны были впервые выиграть. Вот сегодня это и произошло.
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alexsem69
Оренбург сыл сильнее!)
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denimo21
Краснодар, это твой шанс
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Игорь М.
Какой позор... о каком чемпионстве речь с такой игрой? Там, где должно было быть 4/4 побед всего одна.
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alexman1996
Пранк, вышедший из-под контроля.
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ДИОНИС
Поздравляю "Оренбург" с победой над действующим чемпионом!
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Чет я не понимаю, это что ж получается, чемпионом в этом году будет не Зенит?
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Bartez1986
хочется отметить работу спортивного директора Оренбурга Дмитрия Андреева. Пересекались с ним в Тюмени. Хороший мужик. И сейчас здорово работает. Легионеры очень интересные
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ТрактоПоктер
Ответ error505
На душе приятно, когда Зенит проигрывает, делюсь своим счастьем с вами
Обычно на душе приятно когда своя команда выигрывает....
+6
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soldat2212
Ответ Stas Politik
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Ты глянь сколько плюсов? Зенит реально ненавидят. Заслужили
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Алексей Юрьевич
Спасибо Оренбург, из Краснодара, надеюсь сегодня будет отрыв в 7 очков
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Пинающий Достоинства
Опять никакой интриги, с фармом играть…
Хотя постойте
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Л.Л.
Но как же хорош был сегодня Зенит!
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Ямальский СБГ
В сравнении с матчем с Локо есть плюс - за весь второй тайм было время свыкнуться с поражением, все-таки проигрывать в концовке морально тяжелее. На этом из плюсов все..
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