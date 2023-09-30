Шнякин о матчах «Зенита» с «Оренбургом» и «Сочи»: «Последние 7 игр против «фармов» – одна победа». Он не учел 8:0 в Петербурге
Дмитрий Шнякин пошутил о результатах «Зенита» в матчах с «Сочи» и «Оренбургом».
В 10-м туре Мир РПЛ петербуржцы уступили «Оренбургу» со счетом 1:3.
«Абсолютно манипулятивная подборка. Нечестная. Выборочная. Внеконтекстная. Но веселая. :)
Последние 7 игр «Зенита» против «фарм-клубов». Одна победа – над обмякшим «Сочи» Гаранина», – написал комментатор «Матч ТВ».
Он приложил скриншот результатов последних матчей «Зенита» с «Сочи» и «Оренбургом», куда также включена товарищеская игра в Кубке Матч Премьер.
Отметим, что в подборку не попал матч Премьер-лиги «Зенит» – «Оренбург» (8:0), который состоялся в сентябре 2022 года.
Скриншот: t.me/shhhnyakin
Ого, «Зенит» проиграл «Оренбургу». Впервые в истории!
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Этого матча тут нет.
Но Зенит - Сочи кубка матч премьер тут как тут.
Почему не попал в подборку? Год прошел - его нет, но почти трехлетние тут как тут.