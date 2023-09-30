Шнякин о матчах «Зенита» с «Оренбургом» и «Сочи»: «Последние 7 игр против «фармов» – одна победа». Он не учел 8:0 в Петербурге

Дмитрий Шнякин пошутил о результатах «Зенита» в матчах с «Сочи» и «Оренбургом».

В 10-м туре Мир петербуржцы уступили «Оренбургу» со счетом 1:3.

«Абсолютно манипулятивная подборка. Нечестная. Выборочная. Внеконтекстная. Но веселая. :)

Последние 7 игр « » против «фарм-клубов». Одна победа – над обмякшим «Сочи» Гаранина», – написал комментатор «Матч ТВ».

Он приложил скриншот результатов последних матчей «Зенита» с « » и « », куда также включена товарищеская игра в Кубке Матч Премьер.

Отметим, что в подборку не попал матч Премьер-лиги «Зенит» – «Оренбург» (8:0), который состоялся в сентябре 2022 года.

Скриншот: t.me/shhhnyakin

Ого, «Зенит» проиграл «Оренбургу». Впервые в истории!

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