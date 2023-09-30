Шнякин о матчах «Зенита» с «Оренбургом» и «Сочи»: «Последние 7 игр против «фармов» – одна победа». Он не учел 8:0 в Петербурге

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Шнякин Сочи Футбол

Дмитрий Шнякин пошутил о результатах «Зенита» в матчах с «Сочи» и «Оренбургом».

В 10-м туре Мир РПЛ петербуржцы уступили «Оренбургу» со счетом 1:3.

«Абсолютно манипулятивная подборка. Нечестная. Выборочная. Внеконтекстная. Но веселая. :)

Последние 7 игр «Зенита» против «фарм-клубов». Одна победа – над обмякшим «Сочи» Гаранина», – написал комментатор «Матч ТВ».

Он приложил скриншот результатов последних матчей «Зенита» с «Сочи» и «Оренбургом», куда также включена товарищеская игра в Кубке Матч Премьер.

Отметим, что в подборку не попал матч Премьер-лиги «Зенит» – «Оренбург» (8:0), который состоялся в сентябре 2022 года.

Скриншот: t.me/shhhnyakin

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21 комментарий

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Эден Азаров
А как же матчи с московским фармом?
+33
-14
+19
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Никита Аксанов
А Спартак?
+22
-6
+16
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Caniball
Ответ Caniball
А где матч прошлой осенью против Оренбурга 8:0 или 8:1 сколько там было? Почему не попал в подборку? Год прошел - его нет, но почти трехлетние тут как тут.
11.09.22. Премьер - лига Зенит-Оренбург 8:0.
Этого матча тут нет.
Но Зенит - Сочи кубка матч премьер тут как тут.
+17
-3
+14
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Никита Аксанов
Когда было 7:0 с Сочи, на пару недель раньше или позже были 8:0 с Оренбургом. Шнягин как всегда дно.
+16
-5
+11
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Данко Лазович
потому что наш фарм - Спартак. а все остальное это теории заговоров
+17
-8
+9
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Caniball
А где матч прошлой осенью против Оренбурга 8:0 или 8:1 сколько там было?
Почему не попал в подборку? Год прошел - его нет, но почти трехлетние тут как тут.
+11
-5
+6
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Анатолий
Шнякин как дураком был, так и остаётся
+6
-1
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SMART789
Может потому что у нас другой нефтяной фарм?
+7
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Johnie
Адвокат подъехал.
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Ярик01
Дмитрий Шнякин старается на премию от работодателя - ГазпромТВ, но жалковатая попытка
+7
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Гамарджоба Генацвале
Эти фармы сломались, нужны новые.
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Где же ты моя Сулико
Шмякин... три два раз
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Александр Жердин
Забыл учесть фарм из Тарасовки.
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Pok_Toholo
Только Спартак честно выполняет роль фарма
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IceBear27
Получается у Зенита из фармов остался только Спартак?
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ЦСКА1960
Шнягин просто мерзкий. А когда-то он на Матче неплохие передачи снимал, как ведущий.
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Иван Новиков
А почему семь матчей? Чтобы удобней манипулировать? Ещё и кубок Матч Премьер приплёл. Идеальный сектант.
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alexmixer9
Ответ Эден Азаров
А как же матчи с московским фармом?
Ну у провинциалов на москвичей настрой другой надо понимать
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Виктор
Ответ Анатолий
Шнякин как дураком был, так и остаётся
Он им родился.
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