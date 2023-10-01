Галактионов о словах Дзюбы про Семака: «Это не совсем верно. Какая-то степень корректности, субординация к старшему должны быть»
Михаилу Галактионову не понравились слова Артема Дзюбы о Сергее Семаке.
Получив вопрос о примирении с тренером «Зенита» после победы «Локомотива» в матче 9-го тура Мир РПЛ, нападающий спросил: «А кто это?»
– Как отреагировали на слова Артема Дзюбы в адрес Сергея Семака после прошлого матча?
– Сначала не видел момента, потом мне показал видео наш пресс-атташе. Артему в спину сказали, он, уходя в коридор, что-то крикнул. Это не интервью, где он публично [говорит]…
Конечно, внутренне это не совсем верно. Думаю, какая-то степень корректности должна присутствовать, а в их личные взаимоотношения точно не надо лезть. Точно ничью сторону не надо выбирать. Однако то, что субординация по отношению к старшему должна присутствовать – это точно, – сказал главный тренер «Локомотива».
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Хотя он вряд ли пойдет 😀