Галактионов о словах Дзюбы про Семака: «Это не совсем верно. Какая-то степень корректности, субординация к старшему должны быть»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

Михаилу Галактионову не понравились слова Артема Дзюбы о Сергее Семаке.

Получив вопрос о примирении с тренером «Зенита» после победы «Локомотива» в матче 9-го тура Мир РПЛ, нападающий спросил: «А кто это?»

– Как отреагировали на слова Артема Дзюбы в адрес Сергея Семака после прошлого матча?

– Сначала не видел момента, потом мне показал видео наш пресс-атташе. Артему в спину сказали, он, уходя в коридор, что-то крикнул. Это не интервью, где он публично [говорит]…

Конечно, внутренне это не совсем верно. Думаю, какая-то степень корректности должна присутствовать, а в их личные взаимоотношения точно не надо лезть. Точно ничью сторону не надо выбирать. Однако то, что субординация по отношению к старшему должна присутствовать – это точно, – сказал главный тренер «Локомотива».

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12 комментариев

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Никому_никабельный
Тебя такая же участь ждёт
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Unnamed80
Михаил, не будете выпускать дзюбу, скоро и о вас скажет, а кто это, Галактионов?
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MstAndreev
То есть, прямо быдлану он ничего не сказал. Значит, и про себя много нового скоро узнает)
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Матвей Суицидин
у нас субординация в клубе, Дзюба главный, - добавил Галактионов.
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alexsem69
Так объясни Артёму.
Хотя он вряд ли пойдет 😀
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sportsoldfan
Нет чтобы сказать прямо что дзюба - пафосный ######.
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Ковид 07.10.52
А кто такой Галактионов?
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Dinamik1
Дзюба отброс общества возомнивший себя великим футболистом.
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Жорег Борщофф
Ответ ASH11
Не вашим - не нашим ответ. Даже если есть какой-то конфликт, Семак демонстративно не выносит это на глаза общественности. Если у Артемки чисто обида, то это его вообще не красит ни с какой стороны. Так что, Галактионов мог бы собрать волю в кулак и сказать, как есть, если он заговорил за субординацию, либо отказаться от комментария, если демонстративно не хочет принимать ничью из сторон.
Лучше бы Артём сам высказался, что херню сморозил не подумав.
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