Галактионов о словах Дзюбы про Семака: «Это не совсем верно. Какая-то степень корректности, субординация к старшему должны быть»

Михаилу Галактионову не понравились слова Артема Дзюбы о Сергее Семаке.

Получив вопрос о примирении с тренером « » после победы «Локомотива» в матче 9-го тура Мир , нападающий спросил: «А кто это?»

– Как отреагировали на слова в адрес после прошлого матча?

– Сначала не видел момента, потом мне показал видео наш пресс-атташе. Артему в спину сказали, он, уходя в коридор, что-то крикнул. Это не интервью, где он публично [говорит]…

Конечно, внутренне это не совсем верно. Думаю, какая-то степень корректности должна присутствовать, а в их личные взаимоотношения точно не надо лезть. Точно ничью сторону не надо выбирать. Однако то, что субординация по отношению к старшему должна присутствовать – это точно, – сказал главный тренер « ».

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