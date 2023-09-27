Губерниев о допуске команд U17: «Важнейшая история. Кто будет говорить про нейтральный статус, пошли они. Эти люди против молодой России»

Дмитрий Губерниев высказался о допуске команд России U17 к международным играм.

Во вторник разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

«Если человек не поддержит предложение УЕФА, то он против молодой России. Против нашей молодежи, футболистов, детей. Надеюсь, что это первый пробный камень для большого фундамента.

Нужен прецедент, и если он будет создан, то будет прекрасно, нужно соглашаться. Да, пусть на нейтральных полях, но ребята должны чувствовать, что они нужны футболу, а им – нужен футбол.

Это важнейшая история, мы обязаны принимать участие в детско-юношеских турнирах. Что можно ответить тем, кто будет говорить про нейтральный статус? Пошли они. Потому что эти люди против молодой России», – сказал комментатор «Матч ТВ».

«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS