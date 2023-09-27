Губерниев о допуске команд U17: «Важнейшая история. Кто будет говорить про нейтральный статус, пошли они. Эти люди против молодой России»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Дмитрий Губерниев Политика Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о допуске команд России U17 к международным играм.

Во вторник УЕФА разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

«Если человек не поддержит предложение УЕФА, то он против молодой России. Против нашей молодежи, футболистов, детей. Надеюсь, что это первый пробный камень для большого фундамента.

Нужен прецедент, и если он будет создан, то будет прекрасно, нужно соглашаться. Да, пусть на нейтральных полях, но ребята должны чувствовать, что они нужны футболу, а им – нужен футбол.

Это важнейшая история, мы обязаны принимать участие в детско-юношеских турнирах. Что можно ответить тем, кто будет говорить про нейтральный статус? Пошли они. Потому что эти люди против молодой России», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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38 комментариев

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Маулен Габбасов
Сказал всё правильно. Но из-за его репутации, в комментах будет хейт
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JPM
Ответ Маулен Габбасов
Сказал всё правильно. Но из-за его репутации, в комментах будет хейт
он на самом деле часто правильные вещи говорит. но да, репутация пока впереди него)
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Marcus-light
Ответ David Rigert
хорошо 17 летних допустили.они отыграли. но завтра им 18, потом 19,20,25. где им потом играть? с КНДР,Ираком, Белоруссией?
Тут нет никакой проблемы. Удачно выступая в этом возрасте, можно легко уехать в зарубежные клубы. И таи уровень соревнований повыше, чем в сборных.
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кабан галльский
Ну так то прав. Сначала ныли что не допускают детей, теперь допустили, но чтобы избежать ненужных провокаций, позволили футболистам выступать под нейтральным статусом. Я вообще не понимаю как можно возмущаться этому. Пусть дети играют. Для них это международный опыт. Рано или поздно флаг и гимн вернут, чего бухтеть.
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Святослав Хоробре
Не российский, а нейтральный комментатор Губерниев. И работает он на канале не российском, а нейтральном. И пошли все, кто будет это оспаривать, куда то далеко.
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Я Гражданин Мира
Это проста унижение и никак не меньше!!!
Если хотят без гимна и без флага допустит Россию на соревнование сейчас , то не далёко и тот день когда они допустить Россию как положено на любой соревнование.
Унижаться не надо никогда и не перед кем!!
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Snup4ic
Ответ Slavnov
Пусть на свои бабки едут,государство тут не при делах и они никого не представляют,поэтому,на ютюбчик,попрошайничать донаты и вперед
ничего себе скорострел, три комментария под полит новостями за 5 минут
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Лжетрофеич
Ответ Франческо Тотти
Если мое мнение не совпадает с мнением Губерниева, значит, что я против России. Любопытно. Красиво манипулирует.
ну, противоположная сторона манипулирует еще больше: "Предатели", "Отречение от своей страны" и прочая политпохабень.
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Алексей Петров
Ждем теперь допуска U21 !!!!!!
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Corde Fidelium
Ну он больше за себя волнуются, опять по заграницам будет ездить комментировать.
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Dexter Morgan
А какая тогда молодая Россия? Перед Западом опускаться и кланяться? Это примерно так работает. Они будут играть, а их никто за людей не считает. Сейчас мне местные либералы будут писать, что это против российского руководства. Вообще-то все санкции касаются именно обычных людей. Они против россиян. И ввёл их Запад. Я бы никогда не стал играть без флага и гимна. Это вопрос самолюбия и самоуважения. Понятно, что сейчас для либералов Родина там, где задница в тепле, но это позор, когда тебя не уважают, но куда-то допускают, только ты должен отказаться от того, откуда ты
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Мыкола
Мерзкий губошлёп, который топит против России))
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Лжетрофеич
Ответ JPM
он на самом деле часто правильные вещи говорит. но да, репутация пока впереди него)
ну дык он сам эту репутацию и создавал... Больше того, принимал активное участие в создании теперешней ситуации в стране.
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Marcus-light
Ответ Сергей48
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Прекрасный наброс. Два поколения людей выросло без осознания гордости за свою страну. С патриотизмом, ассоциированным с самодержавием и вечной борьбой. Как гимн и флаг могут это изменить?
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avcgloronalduMU
губер сам против молодой России, где новые, молодые журналисты, комментаторы? от губера все плюются, а он все свистит?
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Slavnov
Ответ Snup4ic
ничего себе скорострел, три комментария под полит новостями за 5 минут
Так они столбиком идут и подбешивают,рассуждения еще какие-то,ехать или нет....
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Veld
Ответ Dexter Morgan
А какая тогда молодая Россия? Перед Западом опускаться и кланяться? Это примерно так работает. Они будут играть, а их никто за людей не считает. Сейчас мне местные либералы будут писать, что это против российского руководства. Вообще-то все санкции касаются именно обычных людей. Они против россиян. И ввёл их Запад. Я бы никогда не стал играть без флага и гимна. Это вопрос самолюбия и самоуважения. Понятно, что сейчас для либералов Родина там, где задница в тепле, но это позор, когда тебя не уважают, но куда-то допускают, только ты должен отказаться от того, откуда ты
пригорел-проиграл
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