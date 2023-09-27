РФС о допуске команд U17: «Важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам. Продолжим вести диалог с УЕФА»
В РФС отреагировали на допуск молодежных команд до международных турниров.
Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.
«Допуск российских юниорских сборных – важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам. В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА.
Мы также продолжим вести диалог с УЕФА о возвращении наших клубов, взрослых и молодежных сборных команд к официальным международным соревнованиям», – заявили в службе коммуникаций РФС.
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Этот допуск улучшает жизнь молодых российских спортсменов.
Рад за ребят и, надеюсь, доживу до момента, когда снова буду искренне болеть за своих на международных соревнованиях.
Для начала УЕФА может банально сунуть "нейтральную" РФС-сборную в группу первого отборочного раунда с нейтральными странами. А дальше - куда кривая выведет, по обстоятельствам. Либо деревянные могут сами не пройти 1 раунд, либо дальше еще раз с кем-то развести.
Вы может хотели сказать Армению?