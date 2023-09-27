РФС о допуске команд U17: «Важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам. Продолжим вести диалог с УЕФА»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА РФС Футбол

В РФС отреагировали на допуск молодежных команд до международных турниров.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

«Допуск российских юниорских сборных – важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам. В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Мы также продолжим вести диалог с УЕФА о возвращении наших клубов, взрослых и молодежных сборных команд к официальным международным соревнованиям», – заявили в службе коммуникаций РФС.

«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага

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27 комментариев

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Rurik Adreason
Ответ SibiriaK
Интересно вот, Азербайджанских спортсменов и сборные тоже забанят?
Азербайджан действовал на своей территории, так как никто не признал независимость Карабаха. Точно также как Россия в Чечне, Грузия в Южной Осетии или Украина на Донбассе.
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Красная стрела
Забавно. Айзербайджан выкинул буквально армян из своих домов. Теперь они превратились в беженцев. И ничего. Усё можно. Преступление санкционированно.
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Rurik Adreason
Ответ геннадий Богачев
А США и Европа в Югославии , в Белграде ? А Ливия ? А Ирак ? Тоже территории англо-саксов ?
Сербы к тому моменту действовали на территории других государств, так как Югославия фактически распалась. Ирак действовал в Кувейте. Касательно Ливии, вся проблема была в Каддафи, который тоже действовал на территории других стран.
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iPatrick
Патриотизм – это желать лучшего для своей страны и её граждан.
Этот допуск улучшает жизнь молодых российских спортсменов.
Рад за ребят и, надеюсь, доживу до момента, когда снова буду искренне болеть за своих на международных соревнованиях.
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Ben Shelton
Ответ Полосатый Октобус*)
Пустили символически чтоб брать денежные взносы и не дать уйти в другую федерацию.
едва ли они этим руководствовались. никто их держать у себя не будет насильно
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goshforever
Ответ Джульетта Джульетта
Так себе известие. По крайней мере, неоднозначное, ведь никто же не станет искать нам место сбоку в сверстанной турнирной сетке. Да и вряд ли случайно допустили именно в преддверии зимы (тянули резину, ск-ко могли). Поэтому фактически минимум на полгода это допуск только на бумаге и в лучшем случае начнут играть лишь в следующих циклах.
Прецеденты есть. В уже сверстанной сетке находили место для Косово, например.
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Джульетта Джульетта
Ответ goshforever
Прецеденты есть. В уже сверстанной сетке находили место для Косово, например.
Не надо путать кислое с пресным. Вот, к примеру, поляки и латыши уже демаршируют, отказываясь от возможных встреч с нашей сборной.
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goshforever
Ответ Джульетта Джульетта
Не надо путать кислое с пресным. Вот, к примеру, поляки и латыши уже демаршируют, отказываясь от возможных встреч с нашей сборной.
Польша, Латвия, Украина, 5 британских сборных. Итого пока что 8 бойкотирующих. Судя по списку бойкотировавших чемпионат IBA с Россией, из зоны УЕФА 15-20 сборных вполне может набраться. Зависит от дальнейшей динамики.

Для начала УЕФА может банально сунуть "нейтральную" РФС-сборную в группу первого отборочного раунда с нейтральными странами. А дальше - куда кривая выведет, по обстоятельствам. Либо деревянные могут сами не пройти 1 раунд, либо дальше еще раз с кем-то развести.
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Джульетта Джульетта
Ответ goshforever
Польша, Латвия, Украина, 5 британских сборных. Итого пока что 8 бойкотирующих. Судя по списку бойкотировавших чемпионат IBA с Россией, из зоны УЕФА 15-20 сборных вполне может набраться. Зависит от дальнейшей динамики. Для начала УЕФА может банально сунуть "нейтральную" РФС-сборную в группу первого отборочного раунда с нейтральными странами. А дальше - куда кривая выведет, по обстоятельствам. Либо деревянные могут сами не пройти 1 раунд, либо дальше еще раз с кем-то развести.
Пофантазировать я тоже люблю)
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геннадий Богачев
Ответ Rurik Adreason
Азербайджан действовал на своей территории, так как никто не признал независимость Карабаха. Точно также как Россия в Чечне, Грузия в Южной Осетии или Украина на Донбассе.
А США и Европа в Югославии , в Белграде ? А Ливия ? А Ирак ? Тоже территории англо-саксов ?
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NartApsua
Ответ Rurik Adreason
Азербайджан действовал на своей территории, так как никто не признал независимость Карабаха. Точно также как Россия в Чечне, Грузия в Южной Осетии или Украина на Донбассе.
Югославия в Косово?
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Я Гражданин Мира
Ответ SibiriaK
Интересно вот, Азербайджанских спортсменов и сборные тоже забанят?
За что ?
Вы может хотели сказать Армению?
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Olga.t
Ответ Owen_the_Simple
Просто кость бросили, чтоб в Азию не ушли.
Так в Азии нас и не ждут, как оказалось..
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