РФС о допуске команд U17: «Важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам. Продолжим вести диалог с УЕФА»

В РФС отреагировали на допуск молодежных команд до международных турниров.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

«Допуск российских юниорских сборных – важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам. В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Мы также продолжим вести диалог с УЕФА о возвращении наших клубов, взрослых и молодежных сборных команд к официальным международным соревнованиям», – заявили в службе коммуникаций .

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