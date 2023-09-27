Аршавин о допуске российских команд U17: «Неоднозначное решение. А если завтра скажут без формы играть? Где гарантии, что другие сборные не сделают так, как англичане? Много вопросов»
Андрей Аршавин отреагировал на решение УЕФА в отношении молодежных команд России.
Вчера Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.
«Неоднозначное решение со стороны УЕФА по отношению к нам. Первый вопрос: если сборная России U17 куда-то отбирается, что им делать через год? Получается, что они не смогут сыграть полностью турнир. Какой смысл тогда где-то играть? Также поставили требования выступать без гимна и нанесений на футболках. А если они завтра скажут еще без формы играть вообще? С этим тоже непонятно.
Вчера еще англичане заявили, что не будут с нами играть. Где гарантия, что другие сборные не сделают точно так же? Нужно смотреть, как поведет себя УЕФА в данной ситуации. Пока что много вопросов, на которые, наверное, не будет никакого ответа. Думаю, РФС задаст все нужные вопросы. Посмотрим, какие будут ответы на это все», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Реакции других сборных, форма участия и прочее это безусловно проблема, которую предстоит решать УЕФА, но само решение, повторюсь, просто отличное, ведь те же самые проблемы могут возникнуть и когда основу допустят.
А так я если честно не понимаю ни Геркуса, ни Аршавина, я был уверен, что наши сборные (любые) не окажутся на оф. соревнованиях еще лет 10 минимум, а тут такое - радоваться надо