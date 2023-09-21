Дюков об УЕФА: «Нет никакой дискриминации, мы получаем на развитие массового футбола столько же, сколько другие ассоциации»

Глава РФС не видит дискриминации со стороны УЕФА.

«Мы продолжаем сотрудничество с УЕФА, они помогают нам в реализации многих проектов – и образовательных, и инфраструктурных.

Мы получаем деньги от программы HatTrick, которые используем на реализацию разных проектов. Какие-то средства мы будем использовать для реализации проекта школьной футбольной лиги.

Точную сумму не назову – мы получаем столько же, сколько другие ассоциации. Там нет никакой дискриминации. Каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений, направляемых на развитие массового футбола.

Работа, которую мы проделали, впечатляет. 4 150 школ, все регионы страны, более миллиона детей – это крупнейший спортивный проект не только в стране, но и, на мой взгляд, в мире. Ни одна национальная ассоциация в Европе не может похвастаться такими показателями», – сказал .

По программе УЕФА HatTrick национальные федерации ежегодно получают средства на реализацию проектов по развитию массового футбола.

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