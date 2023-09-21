Дюков об УЕФА: «Нет никакой дискриминации, мы получаем на развитие массового футбола столько же, сколько другие ассоциации»
Глава РФС не видит дискриминации со стороны УЕФА.
«Мы продолжаем сотрудничество с УЕФА, они помогают нам в реализации многих проектов – и образовательных, и инфраструктурных.
Мы получаем деньги от программы HatTrick, которые используем на реализацию разных проектов. Какие-то средства мы будем использовать для реализации проекта школьной футбольной лиги.
Точную сумму не назову – мы получаем столько же, сколько другие ассоциации. Там нет никакой дискриминации. Каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений, направляемых на развитие массового футбола.
Работа, которую мы проделали, впечатляет. 4 150 школ, все регионы страны, более миллиона детей – это крупнейший спортивный проект не только в стране, но и, на мой взгляд, в мире. Ни одна национальная ассоциация в Европе не может похвастаться такими показателями», – сказал Александр Дюков.
По программе УЕФА HatTrick национальные федерации ежегодно получают средства на реализацию проектов по развитию массового футбола.
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Главное бабло, а то что нет межд игр у сборной и клубов по политическим мотивам - это не дискриминация!
Дюков, а сотрудники рфс и РПЛ которые состоят в комитетах русофобской организации уефа получают за это бабло от уефа или нет? А если получают то суммы как у всех?
Конечно, таких успешных управленцев как Дюков, который даже умудрился длительное время держать около себя таких руководителей как Митрофанов с Алаевым , а наш футбол опускается все ниже и ниже, не увольняют, а, наверное все таки, переводят на более высокую должность.
И видимо нашему футболу придётся ждать, хотя стоять на одной ноге на краю дна не совсем удобная поза для нашего футбола.
Дюков, а это не дискриминация, что крымские футбольные Федерации до сих пор аж с 2014 года не в составе РФС?
А выходить то как-то надо из этого всего.