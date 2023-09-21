Дюков об УЕФА: «Нет никакой дискриминации, мы получаем на развитие массового футбола столько же, сколько другие ассоциации»

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС детский футбол Александр Дюков любительский футбол Р-Спорт деньги Футбол

Глава РФС не видит дискриминации со стороны УЕФА.

«Мы продолжаем сотрудничество с УЕФА, они помогают нам в реализации многих проектов – и образовательных, и инфраструктурных.

Мы получаем деньги от программы HatTrick, которые используем на реализацию разных проектов. Какие-то средства мы будем использовать для реализации проекта школьной футбольной лиги.

Точную сумму не назову – мы получаем столько же, сколько другие ассоциации. Там нет никакой дискриминации. Каждый год УЕФА увеличивает размер отчислений, направляемых на развитие массового футбола.

Работа, которую мы проделали, впечатляет. 4 150 школ, все регионы страны, более миллиона детей – это крупнейший спортивный проект не только в стране, но и, на мой взгляд, в мире. Ни одна национальная ассоциация в Европе не может похвастаться такими показателями», – сказал Александр Дюков.

По программе УЕФА HatTrick национальные федерации ежегодно получают средства на реализацию проектов по развитию массового футбола.

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14 комментариев

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Дмитрий Крутенко
Теперь то понятно почему чиновники и не чешутся, бабосы идут, они их пилят. В их жизни ничего не изменилось, поэтому и что-то делать они и не собираются. Максимум могут выйти какую-то чушь пролепетать.
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Sajres_Smit
Это тот Дюков, который пугает правительство дефицитом бензина, потому что оно хочет запретить серый импорт, на котором газпромовские хорошо зарабатывают?
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СИ
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Во, как?
Главное бабло, а то что нет межд игр у сборной и клубов по политическим мотивам - это не дискриминация!
Дюков, а сотрудники рфс и РПЛ которые состоят в комитетах русофобской организации уефа получают за это бабло от уефа или нет? А если получают то суммы как у всех?
Конечно, таких успешных управленцев как Дюков, который даже умудрился длительное время держать около себя таких руководителей как Митрофанов с Алаевым , а наш футбол опускается все ниже и ниже, не увольняют, а, наверное все таки, переводят на более высокую должность.
И видимо нашему футболу придётся ждать, хотя стоять на одной ноге на краю дна не совсем удобная поза для нашего футбола.
Дюков, а это не дискриминация, что крымские футбольные Федерации до сих пор аж с 2014 года не в составе РФС?
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samarskij-kuzmich
По сути он всё правильно сказал. РФС - член УЕФА и по прежнему участвует в проектах УЕФА. Никто РФС из УЕФА не исключал. А то тут некоторые просто шизят с переходом в АФК так, будто РФС исключили. Только отстранили от турниров и точно обозначили, когда допустят. Всё. Членство в АФК ничего не изменит в плане допуска к турнирам, т.к. ФИФА не даст согласия. А вот то, что РФС выпадет из состава самой сильной и престижной федерации будет очень плохо. Ну чтонеужели кто-то будет ходить на матчи азиокубков? )) Ну соберутся сначала специально назначенные делегации от силовиков, бюрократов, профсоюзов и пенсионеров. Но долго это не протянется. Надо оставаться в УЕФА и участвовать по максимуму, где можно.
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Ростовский
Ответ Газонокосильщик Хави
Еееее. ты по ходу открыл функцию просмотра в двух окнах двух каналов на телеке. И одновременно смотришь соловьёва и скабееву
Не ты, что смотрю западные СМИ. Вот президент Польши Дулу на днях назвал Украину утопленником. То есть все всё понимают на Западе
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Гамарджоба Генацвале
Развиваемся семимильными шагами в футболе, только нигде не играем.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Ростовский
Уже практически все начинают Украину сливать и сближаться с Россией. В 2024 году ждем развал 404-ой.
Еееее. ты по ходу открыл функцию просмотра в двух окнах двух каналов на телеке. И одновременно смотришь соловьёва и скабееву
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Topordo
Ответ Ростовский
Уже практически все начинают Украину сливать и сближаться с Россией. В 2024 году ждем развал 404-ой.
Это очевидно, поскольку одолеть Россию они не в силах, ни экономическим, ни военным путем.
А выходить то как-то надо из этого всего.
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