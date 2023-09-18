Сорокин о словах Чеферина про отстранение россиян: «Может, вырвано из контекста и он сказал «по-моему» или «мне кажется». Если это официальная позиция УЕФА, нам нужно принимать свои решения»
Алексей Сорокин отреагировал на слова главы УЕФА о российских командах.
Ранее Александер Чеферин заявил, что российские команды вернутся на мировую арену после окончания событий на Украине.
«Сложно комментировать, озвучил он свою позицию или позицию организации. Если от имени УЕФА, значит, нам внутри российского футбола надо понять, что с этим делать. Если это носит официальный характер, нам нужно принимать свои решения. Какие они будут, не знаю. Диапазон широк.
Я видел только одну фразу. Сложно сказать, может, она вырвана из контекста, может, он сказал «по-моему» или «мне кажется». На одной фразе невозможно построить выводы. Нужно понять, насколько точно переданы слова Чеферина и насколько это официальная позиция УЕФА.
Раз пошли какие-то круги по воде, имеет смысл запросить, является ли это официальной и юридически выдержанной позицией этой организации. Если это подтвердится, исходя из этого надо будет строить свою стратегию. По крайней мере, будет формальный ответ, пока его нет, но есть консультации, диалоги», – сказал глава оргкомитета ЧМ-2018 и советник президента РФС.
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Не додумывайте того чего нет как свищевы и сорокины
Или всё таки известная? 🤔
В АФК такого нет и близко. Отбор там совмещенный на ЧМ и в Кубок Азии. В отборе участвует даже не член ФИФА. С авиасообщением все нормально.
Проблема в том, что РФС уже провафлил сроки перехода в АФК. Отбор там стартует уже этой осенью.