Сорокин о словах Чеферина про отстранение россиян: «Может, вырвано из контекста и он сказал «по-моему» или «мне кажется». Если это официальная позиция УЕФА, нам нужно принимать свои решения»

Алексей Сорокин отреагировал на слова главы УЕФА о российских командах.

Ранее Александер Чеферин заявил, что российские команды вернутся на мировую арену после окончания событий на Украине.

«Сложно комментировать, озвучил он свою позицию или позицию организации. Если от имени , значит, нам внутри российского футбола надо понять, что с этим делать. Если это носит официальный характер, нам нужно принимать свои решения. Какие они будут, не знаю. Диапазон широк.

Я видел только одну фразу. Сложно сказать, может, она вырвана из контекста, может, он сказал «по-моему» или «мне кажется». На одной фразе невозможно построить выводы. Нужно понять, насколько точно переданы слова Чеферина и насколько это официальная позиция УЕФА.

Раз пошли какие-то круги по воде, имеет смысл запросить, является ли это официальной и юридически выдержанной позицией этой организации. Если это подтвердится, исходя из этого надо будет строить свою стратегию. По крайней мере, будет формальный ответ, пока его нет, но есть консультации, диалоги», – сказал глава оргкомитета ЧМ-2018 и советник президента .

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