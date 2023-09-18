Сорокин о словах Чеферина про отстранение россиян: «Может, вырвано из контекста и он сказал «по-моему» или «мне кажется». Если это официальная позиция УЕФА, нам нужно принимать свои решения»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Сборная России по футболу РФС Алексей Сорокин Политика Р-Спорт Футбол

Алексей Сорокин отреагировал на слова главы УЕФА о российских командах.

Ранее Александер Чеферин заявил, что российские команды вернутся на мировую арену после окончания событий на Украине.

«Сложно комментировать, озвучил он свою позицию или позицию организации. Если от имени УЕФА, значит, нам внутри российского футбола надо понять, что с этим делать. Если это носит официальный характер, нам нужно принимать свои решения. Какие они будут, не знаю. Диапазон широк.

Я видел только одну фразу. Сложно сказать, может, она вырвана из контекста, может, он сказал «по-моему» или «мне кажется». На одной фразе невозможно построить выводы. Нужно понять, насколько точно переданы слова Чеферина и насколько это официальная позиция УЕФА.

Раз пошли какие-то круги по воде, имеет смысл запросить, является ли это официальной и юридически выдержанной позицией этой организации. Если это подтвердится, исходя из этого надо будет строить свою стратегию. По крайней мере, будет формальный ответ, пока его нет, но есть консультации, диалоги», – сказал глава оргкомитета ЧМ-2018 и советник президента РФС.

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29 комментариев

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Rio de Janeiro
Чеферин сказал вполне конкретное и очевидное с самого начала что Россию вернут как только закончатся военные действия.Что здесь непонятного и шокового для чинуш?
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viktorpavlov70
Наши спортивные чиновники упорно пытаются включать тумблер дура. Всё правильно сказал Чеферин. Пока ситуация на Украине не завершится, никто, никуда нас не пустит. Даже, если уйдём в Азию, путь на ЧМ нам пока будет заказан. Другой вопрос, если нас будут динамить и после окончания СВО, тогда и стоит думать о каких-то следующих телодвижениях.
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+12
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Rio de Janeiro
Ответ Wagner
Не "как только", а не ранее того как... Это разные понятия.
Что "не ранее того как"?
Не додумывайте того чего нет как свищевы и сорокины
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+6
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samarskij-kuzmich
Ну и какая альтернатива? Переходить в АФК? ЧМ и все матчи сборных в принципе проводит ФИФА. Перейти можно в любую федерацию. Только для чего? Ради членства? Ну так сейчас РФС уже член УЕФА. Из УЕФА никто РФС не исключал, но от официальных матчей отстранён. То же самое будет в любой другой федерации. Ну вступит РФС в АФК. Будет членом АФК. Но от официальных матчей будет также отстранён. Над всеми стоит ФИФА. С нею надо решать вопросы.
+6
-1
+5
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Zlatan Ibra
Ответ Апач
Ситуация взаимодействия РФС с УЕФА/ФИФА все больше и больше напоминает "Процесс" Кафки.
Грефневой
+5
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Беня_Финитас
какой у тебя диапазон решений ? не смеши курей .
+3
0
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Pavelaznaurov
Как только закончится война—— все санкции снимут—— и не только в спорте—- как же хочется пораньше !!!!!!
+3
-1
+2
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Никита Самарин
Да уже какая разница, в отбор Азии на ЧМ опоздали (шансы через Европу отбираться 1%), так что просто ждём (Евро 2028).
+1
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viktorpavlov70
Ответ ariuntrius
Вас будут динамит пока вы будите войну называть сво, причем не ФИФА с УЕФА
Как её не обзови, результат будет один и тот же.
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iPatrick
Ответ samarskij-kuzmich
Ну и какая альтернатива? Переходить в АФК? ЧМ и все матчи сборных в принципе проводит ФИФА. Перейти можно в любую федерацию. Только для чего? Ради членства? Ну так сейчас РФС уже член УЕФА. Из УЕФА никто РФС не исключал, но от официальных матчей отстранён. То же самое будет в любой другой федерации. Ну вступит РФС в АФК. Будет членом АФК. Но от официальных матчей будет также отстранён. Над всеми стоит ФИФА. С нею надо решать вопросы.
Какая-то неизвестная личность должна решать этот вопрос.
Или всё таки известная? 🤔
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Апач
Ситуация взаимодействия РФС с УЕФА/ФИФА все больше и больше напоминает "Процесс" Кафки.
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goshforever
Ответ samarskij-kuzmich
Ну и какая альтернатива? Переходить в АФК? ЧМ и все матчи сборных в принципе проводит ФИФА. Перейти можно в любую федерацию. Только для чего? Ради членства? Ну так сейчас РФС уже член УЕФА. Из УЕФА никто РФС не исключал, но от официальных матчей отстранён. То же самое будет в любой другой федерации. Ну вступит РФС в АФК. Будет членом АФК. Но от официальных матчей будет также отстранён. Над всеми стоит ФИФА. С нею надо решать вопросы.
В зоне УЕФА у России бойкот от половины участников, причем подтвержденный другими видами спорта. Авиасообщения нет и восстановления не предвидится как минимум до 2029 года по сообщениям еврорегулятора.
В АФК такого нет и близко. Отбор там совмещенный на ЧМ и в Кубок Азии. В отборе участвует даже не член ФИФА. С авиасообщением все нормально.

Проблема в том, что РФС уже провафлил сроки перехода в АФК. Отбор там стартует уже этой осенью.
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ariuntrius
Ответ goshforever
Ммм, когда у Турции была "Операция по поддержанию мира на Кипре", что-то как-то ее никто не динамил. Даже игры не нейтралку не переносил УЕФА.
Турцию динамят со вступлением в ЕС в том числе из-за Кипра. Это ЧУТОЧКУ страшнее чем побегать в мяч не находишь? А еще негроф линчуют в сша, тоже не переносили матчи. Ужас какой. Точно не справедливо.Был уже один усач в 30 годы прошлого века который тоже любил крыться другими странами с рассказами, что это не он, а его вынудили.
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goshforever
Ответ ariuntrius
Вас будут динамит пока вы будите войну называть сво, причем не ФИФА с УЕФА
Ммм, когда у Турции была "Операция по поддержанию мира на Кипре", что-то как-то ее никто не динамил. Даже игры не нейтралку не переносил УЕФА.
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Budabuda
Ответ Rio de Janeiro
Что "не ранее того как"? Не додумывайте того чего нет как свищевы и сорокины
активные военные действия закончатся и не станет время переговоров, которые могут затянуться на годы. и в этот период никаких возвращений не будет.
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Андрей Дубровских
Ответ Rio de Janeiro
Чеферин сказал вполне конкретное и очевидное с самого начала что Россию вернут как только закончатся военные действия.Что здесь непонятного и шокового для чинуш?
И без его фразы очевидно все, но наши привыкли, что кто то главный должен сказать, иначе же "непонятно".
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Человек из футбола
Ответ Апач
Ситуация взаимодействия РФС с УЕФА/ФИФА все больше и больше напоминает "Процесс" Кафки.
Жаль, что далеко не все поймут в чем же дело)))) действительно тонко))))) не так уж много и образованных в наше время, кто знает, почему это так интересно и необычно))))
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goshforever
Ответ Апач
Ситуация взаимодействия РФС с УЕФА/ФИФА все больше и больше напоминает "Процесс" Кафки.
в РФС эту книгу называют "Рабочая группа"
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Dinamik1
Ждемс.
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moldfan
Даже не читая поста Чеферина, это было лично мне и мне кажется все адекватным людям, очевидно с самого начала. Только клоуны на федеральном ТВ и в министерствах, ломают комедию и делают вид, что от УЕФА нет конкретики. Все вполне конкретно. Очевидно, что даты никто сказать не может...
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iPatrick
Будет создана рабочая группа, в которой будет разрабатываться процесс работы по разрешению ситуации, сложившейся в ходе прорабатывания данного вопроса. 😏
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Артем Гладских
мда...
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