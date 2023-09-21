«Понимаю, почему ФИФА и УЕФА отстранили Россию. Надеюсь, политики с обеих сторон придут к здравому смыслу». Экс-игрок «Крыльев» Бут о бане

Экс-игрок «Крыльев Советов» Мэттью Бут высказался об отстранении России.

«Понимаю, почему УЕФА и отстранили российские команды. Я просто надеюсь, что политики с обеих сторон придут к здравому смыслу.

Южная Африка заняла нейтральную позицию по отношению к происходящему. Но в одном они правы – должен быть диалог. Важно остановиться и провести переговоры. Однако непохоже, что это произойдет в ближайшее время. Мне очень жаль», – сказал Бут.

Напомним, 28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

«Российские команды вернутся, когда события на Украине закончатся». Президент УЕФА об отстранении

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