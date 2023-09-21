«Понимаю, почему ФИФА и УЕФА отстранили Россию. Надеюсь, политики с обеих сторон придут к здравому смыслу». Экс-игрок «Крыльев» Бут о бане

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Экс-игрок «Крыльев Советов» Мэттью Бут высказался об отстранении России.

«Понимаю, почему УЕФА и ФИФА отстранили российские команды. Я просто надеюсь, что политики с обеих сторон придут к здравому смыслу.

Южная Африка заняла нейтральную позицию по отношению к происходящему. Но в одном они правы – должен быть диалог. Важно остановиться и провести переговоры. Однако непохоже, что это произойдет в ближайшее время. Мне очень жаль», – сказал Бут.

Напомним, 28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

«Российские команды вернутся, когда события на Украине закончатся». Президент УЕФА об отстранении

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35 комментариев

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faaakkkeee
Жо и Бут на правом фланге (с)
Классика.
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Катя_СПб
Ответ Vićtor Diaź
В виде наказания можно экстрадировать Бута из ЮАР и заставить играть за спартак
Это очень жестоко.
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Никита Давыдкин
Ответ Kot_azur
Мэтью прав. Нужно остановиться, развернуться и удалиться туда, откуда явились. И сразу всё наладится.
если только в розовых мечтах мамкиных самодуров
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Kot_azur
Мэтью прав. Нужно остановиться, развернуться и удалиться туда, откуда явились. И сразу всё наладится.
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Средний палец Кирана Тирни
На ЧМ 2010 был единственным белым в составе ЮАР на домашнем мундиале.
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Vićtor Diaź
Ответ Дмитрий Осипов
Эти белые африканцы могут и на статью наговорить
В виде наказания можно экстрадировать Бута из ЮАР и заставить играть за спартак
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Pol Belov
Ответ Заяцволк
Аааахаха, в этом комменте просто вся суть нашей мудрейшей оппозиции )) Имя и фамилия с маленькой буквы, "Ни кто ни куда" - это примерно в 1-м классе школы изучается, видимо автору коммента, как и большинству оппозиционеров, до этого этапа ещё далеко ))
а ты, умный и образованный патриот, не подумал, что этого юного "оппозиционера" так-то учили учителя "ярые патриоты" (других учителей в школе давно уже не осталось) и тут как бы напрашивается вопрос - ну и на что способны учителя-патриоты?... это как называть юное безграмотное поколение - поколением ЕГЭ, делая вид, что типа они сами его придумали, а не их деды и родители от избытка "ума и фантазии" им это самое ЕГЭ и навязали (в меру своих патриотических способностей, т.е. бездарности)...
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Дмитрий Осипов
Ответ Vićtor Diaź
В виде наказания можно экстрадировать Бута из ЮАР и заставить играть за спартак
лучше за Зенит, вроде африканец в клубе, а по палитре не придерешься
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AuroraBorealis
Ответ Oleg Olegov
РосГосПорно
Дро чка и точка
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stason79
Ответ Oleg Olegov
Если Россию отстраняют ещё и от бани с пивом, это будет совсем жестоко. А уж если заблокируют порнхаб...
если последнее, то будет русхаб.
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RSI
Ответ Артем Гладских
хотя наврятле жто будет, пока война не закончится...
"наврятле"?
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Дмитрий Осипов
Эти белые африканцы могут и на статью наговорить
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Артем Гладских
Ответ Артем Гладских
хотя наврятле жто будет, пока война не закончится...
это*
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Shima96
Ответ Kot_azur
Мэтью прав. Нужно остановиться, развернуться и удалиться туда, откуда явились. И сразу всё наладится.
а как все просто оказывается, мы и не знали
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stason79
Ответ Oleg Olegov
РосГосПорно
порнуслуги
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Oleg Olegov
Ответ stason79
если последнее, то будет русхаб.
РосГосПорно
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Oleg Olegov
Ответ stason79
прочитал сначала снизу... думал это в продолжении интервью Бейла о пиве и раках. думал о баньке...
Если Россию отстраняют ещё и от бани с пивом, это будет совсем жестоко. А уж если заблокируют порнхаб...
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Такие дела
Ответ Wiley Fox
- И ты, Бут? Нож а спину от нового Брута
Лучше бы он с нашим цезарем встретился
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sed3009
Ответ Wiley Fox
- И ты, Бут? Нож а спину от нового Брута
Да все мы тут брутаны))
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maitrea
Футбол это иммитация сражения. Зачем иммитация когда можно по настоящему воевать. Народу главное нравится ))
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Margor
И пусть он лыс как Мэтью Бут
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stason79
прочитал сначала снизу... думал это в продолжении интервью Бейла о пиве и раках. думал о баньке...
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Роман
Надеюсь Мэттью так же последователен и предложит отстранить Израиль из еврофутбола
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владимир семенов
Комментарий удален пользователем
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