Гаджиев о словах Чеферина: «Президент УЕФА достаточно лоялен России, но он ничего не сделает. Если допустят сегодня, ряд стран не захочет, чтобы их сборные и клубы играли с нашими»

Гаджи Гаджиев прокомментировал слова президента УЕФА о российских командах.

Ранее Александер Чеферин заявил, что российские команды вернутся в международные турниры после завершения событий на Украине.

«На мой взгляд, абсолютно логичное заявление со стороны Чеферина. Но нужно отметить и то, что даже к его словам сейчас будет примешана политика. Представим, что Россию допустят сегодня. Все понимают: найдутся те страны, которые не захотят, чтобы их сборные и клубы играли с нашими. Это вопрос глобального политического противостояния в мире.

В целом президент всегда был достаточно лоялен к России. Но в данной ситуации ничего иного он просто сделать не сможет. Остается лишь дождаться завершения СВО. Мы можем доверять его словам, но другой вопрос, все ли сейчас зависит только от него», – сказал президент махачкалинского « ».

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