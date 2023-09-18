Гаджиев о словах Чеферина: «Президент УЕФА достаточно лоялен России, но он ничего не сделает. Если допустят сегодня, ряд стран не захочет, чтобы их сборные и клубы играли с нашими»
Гаджи Гаджиев прокомментировал слова президента УЕФА о российских командах.
Ранее Александер Чеферин заявил, что российские команды вернутся в международные турниры после завершения событий на Украине.
«На мой взгляд, абсолютно логичное заявление со стороны Чеферина. Но нужно отметить и то, что даже к его словам сейчас будет примешана политика. Представим, что Россию допустят сегодня. Все понимают: найдутся те страны, которые не захотят, чтобы их сборные и клубы играли с нашими. Это вопрос глобального политического противостояния в мире.
В целом президент УЕФА всегда был достаточно лоялен к России. Но в данной ситуации ничего иного он просто сделать не сможет. Остается лишь дождаться завершения СВО. Мы можем доверять его словам, но другой вопрос, все ли сейчас зависит только от него», – сказал президент махачкалинского «Динамо».
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Так что всё, что здесь нужно - политическая воля проводящей организации. Сказали бы играть, пригрозили бы штрафными санкциями - и все бы резко захотели, даже англичане и поляки.
Это просто смешно и наивно.
Кстати Германия 100 лет назад ничего не сделала государству Израиль (не было еще такого государства), а еще ничего не делала например Испании и Португалии. Почему же в этих странах не висят портреты господина Шикльгрубера, видной исторической фигуры, объединителя континентальной Европы?