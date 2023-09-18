Гаджиев о словах Чеферина: «Президент УЕФА достаточно лоялен России, но он ничего не сделает. Если допустят сегодня, ряд стран не захочет, чтобы их сборные и клубы играли с нашими»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев Политика Александер Чеферин Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев прокомментировал слова президента УЕФА о российских командах.

Ранее Александер Чеферин заявил, что российские команды вернутся в международные турниры после завершения событий на Украине.

«На мой взгляд, абсолютно логичное заявление со стороны Чеферина. Но нужно отметить и то, что даже к его словам сейчас будет примешана политика. Представим, что Россию допустят сегодня. Все понимают: найдутся те страны, которые не захотят, чтобы их сборные и клубы играли с нашими. Это вопрос глобального политического противостояния в мире.

В целом президент УЕФА всегда был достаточно лоялен к России. Но в данной ситуации ничего иного он просто сделать не сможет. Остается лишь дождаться завершения СВО. Мы можем доверять его словам, но другой вопрос, все ли сейчас зависит только от него», – сказал президент махачкалинского «Динамо».

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6 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Будет шанс выиграть ЛЧ
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Dmitry Orlov
Что значит "не захочет"? Есть пример сборной Косово - с ними играют даже те, кто не признаёт существование такого государства. Потому что им сказали - играть и всё. Кто не хочет играть - тем технарь, штраф, а при повторном случае - дисквалификация.
Так что всё, что здесь нужно - политическая воля проводящей организации. Сказали бы играть, пригрозили бы штрафными санкциями - и все бы резко захотели, даже англичане и поляки.
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Farid Fataliyev
Украина, Эстония, Латвия, Литва, Польша точно. Чехия, Словакия, Англия, Скандинавские страны скорее всего. Так что вот как то так.
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СИ
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Даже не хочется комментировать про хорошего Чеферина.
Это просто смешно и наивно.
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Savardus
Ответ Валера, уходи!!!
как по мне должно быть ровно наоборот: мы конкретно тем странам ничего не делали, что бы они на нас так реагировали, в то же время они оказывают военную помощь нашему противнику, поэтому я не понимаю как условно говоря Зенит может играть в Германии, а в то же время с Базы ВС США Рамштайн вылетать самолеты с вооружением для Украины... как это вообще может укладываться в голове?
Очень логично.

Кстати Германия 100 лет назад ничего не сделала государству Израиль (не было еще такого государства), а еще ничего не делала например Испании и Португалии. Почему же в этих странах не висят портреты господина Шикльгрубера, видной исторической фигуры, объединителя континентальной Европы?
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