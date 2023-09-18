Депутат Свищев о словах главы УЕФА: «Ничего хорошего для нашего футбола, но и не трагедия – РПЛ достаточно зрелищна, в еврокубках не участвуем второй сезон»

Дмитрия Свищева не удивили слова главы УЕФА об отстранении российских клубов.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что возвращение российских команд в международные турниры станет возможным после завершения конфликта на Украине.

«К сожалению, Чеферин ничего нового не сказал. Мы понимали, что к этому все идет. Слишком долгой была пауза, хотя у нас были ожидания, что отстранение российских клубов и сборной отменят. Это должно было произойти давно.

Но руководитель УЕФА решил сейчас обнародовать свою позицию. И надежды на то, что мы увидим наши клубы в еврокубках в ближайшем будущем, не оправдались.

Конечно же, ничего хорошего для нашего футбола в этом нет. Но и трагедии нет тоже. Мы уже второй сезон не участвуем в еврокубках. Естественно, это удар и по клубам, и по болельщикам, и по молодежи, которая хочет попробовать себя в матчах с сильными европейскими соперниками. Однако чемпионат России достаточно классный, зрелищный, интересный и наполненный эмоциями», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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