Депутат Свищев о словах главы УЕФА: «Ничего хорошего для нашего футбола, но и не трагедия – РПЛ достаточно зрелищна, в еврокубках не участвуем второй сезон»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Александер Чеферин Футбол

Дмитрия Свищева не удивили слова главы УЕФА об отстранении российских клубов.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что возвращение российских команд в международные турниры станет возможным после завершения конфликта на Украине.

«К сожалению, Чеферин ничего нового не сказал. Мы понимали, что к этому все идет. Слишком долгой была пауза, хотя у нас были ожидания, что отстранение российских клубов и сборной отменят. Это должно было произойти давно.

Но руководитель УЕФА решил сейчас обнародовать свою позицию. И надежды на то, что мы увидим наши клубы в еврокубках в ближайшем будущем, не оправдались.

Конечно же, ничего хорошего для нашего футбола в этом нет. Но и трагедии нет тоже. Мы уже второй сезон не участвуем в еврокубках. Естественно, это удар и по клубам, и по болельщикам, и по молодежи, которая хочет попробовать себя в матчах с сильными европейскими соперниками. Однако чемпионат России достаточно классный, зрелищный, интересный и наполненный эмоциями», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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13 комментариев

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Alex
Это из серии «санкции нам только на пользу ». Да и вообще футбол - английская игра. Даёшь чисто русскую лапту в каждой телевизор!
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Ебздрогыч
Однако чемпионат России достаточно классный, зрелищный, интересный и наполненный эмоциями.

Он слепой или тупой? Или все вместе?
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Ебздрогыч
Если завершить конфликт - то выиграет не только футбол, а все люди. Они останутся живы, у них появятся какие-то перспективы в жизни
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Uriy walmart
Троллит, чертяка
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Sergey Kuznetsov
настолько зрелищный, что на стадионы перестали люди ходить
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Такие дела
Много знает этот прыщ. Наверное и детки у него в России футбол смотрят
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Pavelaznaurov
Эти депутаты хоть читают как реагируют люди на их перлы???? Испанский стыд((((
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Overkiller
Ответ Ебздрогыч
Однако чемпионат России достаточно классный, зрелищный, интересный и наполненный эмоциями. Он слепой или тупой? Или все вместе?
Он депутат.
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Lol Ko
Ответ Ебздрогыч
Если завершить конфликт - то выиграет не только футбол, а все люди. Они останутся живы, у них появятся какие-то перспективы в жизни
Как он должен быть завершён, чтобы все умиротворились?
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