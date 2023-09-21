«Челси» хочет сократить расходы на зарплаты на 80 млн фунтов в год. Это позволит нейтрализовать последствия амортизации трансферов

Теги Челси премьер-лига Англия бизнес Ромелу Лукаку Калиду Кулибали Нголо Канте Мэйсон Маунт Кай Хавертц деньги Тодд Боули Футбол

«Челси» планирует на 80 миллионов фунтов в год сократить расходы на зарплаты.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Financial Times, это связано с необходимостью нейтрализовать долгосрочные последствия амортизации трансферов, предполагающей распределение стоимости трансфера по сроку действия контракта игрока.

Кроме того, «Челси» необходимы средства на реконструкцию стадиона – сообщалось, что ее стоимость может достичь 2 млрд фунтов.

Минувшим летом клуб покинули Нголо Канте, Кай Хавертц, Ромелу Лукаку, Мэйсон Маунт, Калиду Кулибали и ряд других игроков, включая воспитанников академии «Челси».

Ранее стало известно, что американский менеджер альтернативных инвестиций  Ares Management инвестирует в «Челси» около 500 миллионов долларов.

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19 комментариев

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Собиратель хаоса
Ответ Алексей Ненахов
Продайте Мудрика , хотя кто его купит )
По меркам АПЛ у него небольшая зарплата, всего 100 тысяч фунтов в неделю. У того же Кукурельи в 2 раза больше.
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Today I feel Qatari
Ответ Собиратель хаоса
По меркам АПЛ у него небольшая зарплата, всего 100 тысяч фунтов в неделю. У того же Кукурельи в 2 раза больше.
А если умножить на всю длину контракта? :)
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KeriLLo
Ответ Today I feel Qatari
А если умножить на всю длину контракта? :)
150к примерно, не особо много.
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Алексей Ненахов
Продайте Мудрика , хотя кто его купит )
+4
-4
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Сергей Кайзер
Чтоб вы понимали, -80 в год от 130 это зарплатная ведомость Брайтона, около 50. Это верное направление, рынок раздут и команды должны позаботиться о своём финансовом здоровье, но выглядит рискованно. Такое пришло в голову, уверен, уже руководителю каждого топ-клуба АПЛ, однако 50 с растущим рынком это путь мимо топ-4 на 10 лет вперёд.
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Today I feel Qatari
Ответ KeriLLo
150к примерно, не особо много.
Ахах, за 340 фунтов в неделю играет? :))
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Today I feel Qatari
Ответ schwein
Сейчас начнется. Снизить ЗП игрокам на контракте вряд ли получится. Надо продавать. Если начать продавать, то все остатки амортизации контрактов на 8 лет прилетают одной суммой в расход. Следовательно нужно еще сильнее сокращать расходы или еще больше продавать. И летит вся эта восхитительная модель трансферного гения в одно место.
Американский предприниматель решил с наскока поучить европейские клубы, которые полвека в бизнесе, как вести дела. Кто бы мог ожидать что что-то пойдет не так
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