«Челси» хочет сократить расходы на зарплаты на 80 млн фунтов в год. Это позволит нейтрализовать последствия амортизации трансферов

«Челси» планирует на 80 миллионов фунтов в год сократить расходы на зарплаты.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Financial Times, это связано с необходимостью нейтрализовать долгосрочные последствия амортизации трансферов, предполагающей распределение стоимости трансфера по сроку действия контракта игрока.

Кроме того, « » необходимы средства на реконструкцию стадиона – сообщалось, что ее стоимость может достичь 2 млрд фунтов.

Минувшим летом клуб покинули Нголо Канте, , , , и ряд других игроков, включая воспитанников академии «Челси».

Ранее стало известно, что американский менеджер альтернативных инвестиций Ares Management инвестирует в «Челси» около 500 миллионов долларов.

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