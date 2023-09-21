«Челси» хочет сократить расходы на зарплаты на 80 млн фунтов в год. Это позволит нейтрализовать последствия амортизации трансферов
«Челси» планирует на 80 миллионов фунтов в год сократить расходы на зарплаты.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Financial Times, это связано с необходимостью нейтрализовать долгосрочные последствия амортизации трансферов, предполагающей распределение стоимости трансфера по сроку действия контракта игрока.
Кроме того, «Челси» необходимы средства на реконструкцию стадиона – сообщалось, что ее стоимость может достичь 2 млрд фунтов.
Минувшим летом клуб покинули Нголо Канте, Кай Хавертц, Ромелу Лукаку, Мэйсон Маунт, Калиду Кулибали и ряд других игроков, включая воспитанников академии «Челси».
Ранее стало известно, что американский менеджер альтернативных инвестиций Ares Management инвестирует в «Челси» около 500 миллионов долларов.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
19 комментариев