«Челси» разрешили купить землю рядом со «Стэмфорд Бридж» за 50 млн фунтов. Расширение стадиона может обойтись в 2 млрд

Теги Челси Стэмфорд Бридж бизнес стадионы Тодд Боули Футбол

«Челси» достиг соглашения о покупке земли возле «Стэмфорд Бридж» для реконструкции арены.

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Тодд Боули намерен построить на месте «Стэмфорд Бридж» новую ультрасовременную арену. С этой целью велись переговоры о покупке участка земли возле стадиона площадью 1,2 акра, принадлежащего жилищной ассоциации Stoll, которая предоставляет жилье ветеранам вооруженных сил.

По данным The Guardian, попечительский совет Stoll одобрил продажу участка при условии согласия местных жителей – окончательное решение будет принято осенью.

По сообщениям Daily Mail, стоимость участка оценивается в 50 млн фунтов, а реновация и расширение стадиона может обойтись клубу в 2 млрд фунтов.

Несмотря на это, покупка земли не гарантирует, что «Челси» осуществит свой план по строительству новой арены. Отмечается, что клубу необходимо заручиться поддержкой компании Chelsea Pitch Owners, которая обладает правом собственности на «Стэмфорд Бридж» и правами на название «Челси», что потребует длительных и сложных переговоров.

В данный момент «Челси» рассматривает три возможных способа увеличения выручки в дни матчей: полная реконструкция «Стэмфорд Бридж», поэтапное развитие и смена домашнего стадиона. При этом не исключается ни один из этих вариантов.

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9 комментариев

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Anthony Wrynn
напомните, вроде бы Абрамович тоже пытался купить землю для расширения стадиона, но местные жители давали отказ..или кто то другой
А у этого получилось видимо договориться
+4
0
+4
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Born is the King
2 млрд. Вспомнилось как Юве построил свой новый стадион за 100 млн
+1
0
+1
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Born is the King
Ответ The Best
При этом руководство Челси рассматривает вариант полного снесения стадиона чтобы построить новый и современный стадион.А это может занять до пяти лет,и на каком стадионе Челси будет все эти пять лет играть непонятно.
Уэмбли, Олимпийский стадион
+1
0
+1
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The Best
При этом руководство Челси рассматривает вариант полного снесения стадиона чтобы построить новый и современный стадион.А это может занять до пяти лет,и на каком стадионе Челси будет все эти пять лет играть непонятно.
0
0
0
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Милан 757
Лучше бы сразу построили стадион в другом месте и не напрягались ...
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Golos Razuma
Ответ The Best
При этом руководство Челси рассматривает вариант полного снесения стадиона чтобы построить новый и современный стадион.А это может занять до пяти лет,и на каком стадионе Челси будет все эти пять лет играть непонятно.
Возьмут в аренду Уэмбли и все. Изи вопрос.
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Милан 757
Ответ Born is the King
Уэмбли, Олимпийский стадион
На Уэмбли уже играет Вест Хэм с арендой на 100 лет вперёд ...
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