«Челси» разрешили купить землю рядом со «Стэмфорд Бридж» за 50 млн фунтов. Расширение стадиона может обойтись в 2 млрд

«Челси» достиг соглашения о покупке земли возле «Стэмфорд Бридж» для реконструкции арены.

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» намерен построить на месте « » новую ультрасовременную арену. С этой целью велись переговоры о покупке участка земли возле стадиона площадью 1,2 акра, принадлежащего жилищной ассоциации Stoll, которая предоставляет жилье ветеранам вооруженных сил.

По данным The Guardian, попечительский совет Stoll одобрил продажу участка при условии согласия местных жителей – окончательное решение будет принято осенью.

По сообщениям Daily Mail, стоимость участка оценивается в 50 млн фунтов, а реновация и расширение стадиона может обойтись клубу в 2 млрд фунтов.

Несмотря на это, покупка земли не гарантирует, что «Челси» осуществит свой план по строительству новой арены. Отмечается, что клубу необходимо заручиться поддержкой компании Chelsea Pitch Owners, которая обладает правом собственности на «Стэмфорд Бридж» и правами на название «Челси», что потребует длительных и сложных переговоров.

В данный момент « » рассматривает три возможных способа увеличения выручки в дни матчей: полная реконструкция «Стэмфорд Бридж», поэтапное развитие и смена домашнего стадиона. При этом не исключается ни один из этих вариантов.