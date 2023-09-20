Личный тренер Чалобы в слитой переписке заявил, что травмы «Челси» связаны с недостатком пилатеса и растяжки. Позже он сообщил, что это его личное мнение, а не информация из клуба

Теги Челси премьер-лига Англия травмы соцсети Трево Чалоба Здоровье Футбол

Личный тренер Трево Чалобы недоволен методикой тренировок в «Челси».

Ранее в твиттере была опубликована личная переписка Эда Ходжа через инстаграм, однако вскоре пост был удален. В своих сообщениях личный тренер Чалобы критиковал тренировки игроков «Челси», заявляя, что они привели к большому количеству травм в команде.

По мнению тренера, игроки слишком нагружают мышцы, при этом не уделяя достаточно внимания растяжке, пилатесу и укреплению связок, что может привести к травме во время игры. В переписке Ходж называет тренировки в «Челси» «полным бардаком».

По словам Ходжа, восстановление Чалобы находится на финальной стадии – напомним, Чалоба усугубил травму бедра в августе во время тренировки.

Впоследствии Ходж подтвердил подлинность переписки, отметив, что сказанное является его личным мнением и не имеет отношения к Чалобе.

«Чалоба – всего лишь мой друг. Меня спросили, когда он вернется после травмы, и я сказал то, что узнал от него.

Затем я выразил свое мнение о том, почему, как я считаю, у «Челси» так много травм. Это мое мнение, а не Трево, и это не какая-то секретная информация от клуба», – написал Ходж в инстаграме.

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4 комментария

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Leon Betov
Растяжки обычно в лесах устанавливают, пусть Мудрик научит
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Анияр Назарев
Ну и что что он так считает, эт личное мнение
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rigobersong
Челси больше похож на клуб по отмыванию денег, где замешаны абсолютно все, верхушка отмывает свои доллары от налогов в США, люди поменьше вроде советников и агентов распиливают на трансферах и т.д. В голове не укладывается, как можно тратить 2-3 лярда на трансферы и к каждому игроку физиотеропевта не поставить за тысяч 20 долларов в месяц:))
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Гамаль Хайдаров
выделить пару миллиардов на тренеров по йоге и растяжке!
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