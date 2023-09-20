«Челси» получит 500 млн долларов от компании Ares Management. Деньги пойдут на строительство стадиона и инвестиции в другие клубы

Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия бизнес деньги Тодд Боули Футбол

«Челси» получит 500 миллионов долларов от компании Ares Management.

По информации Financial Times, руководство «Челси» ищет способы профинансировать дорогостоящую реконструкцию стадиона и увеличить долю в капитале футбольных клубов. Поиск новых источников дохода также связан со значительными расходами на трансферы минувшим летом.

Сообщается, что американский менеджер альтернативных инвестиций Ares вложит в «Челси» около 500 миллионов долларов. Компания заключала сделки с «Атлетико» и компанией Eagle Football, владеющей «Лионом», а также проявляла интерес к «Манчестер Юнайтед».

Ранее появилась информация, что возможность приобретения 10% акций «Челси» рассматривает Джон Терри.

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6 комментариев

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madaev
Решили уже просто отдавать деньги другим клубам помимо оверпрайс трансферов
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vik444
Это же можно пять Мудриков купить.
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*ChelseaSmile*
Давно пора
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