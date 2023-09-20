В Великобритании принят закон о безопасности в интернете. АПЛ, FA и профсоюз игроков заявили о важной роли английского футбола о разработке закона

АПЛ отметила роль футбола в разработке законопроекта о безопасности в интернете.

В Великобритании принят закон о безопасности в интернете. Закон заставит компании удалять незаконный контент и защищать детей от некоторых законных, но вредных материалов.

«Мы приветствуем принятие закона о безопасности в интернете и рады, что английский футбол сыграл заметную роль в разработке этого закона.

Это важный момент, поскольку законопроект привлечет компании, владеющие социальными сетями, к ответственности, и мы надеемся на тесное сотрудничество с Ofcom (государственный орган, регулирующий телекоммуникационную отрасль) в его реализации.

Мы призываем правительство обеспечить, чтобы Ofcom и правоохранительные органы были полностью готовы следить за компаниями, владеющими социальными сетями, если они не смогут защитить своих пользователей.

Но этим компаниям не нужно ждать.

Они могут внедрить более совершенные инструменты прямо сейчас, чтобы пользователи были свободны от нежелательной и разрушительной дискриминации», – говорится в совместном заявлении АПЛ, Федерации футбола Англии, Ассоциация игроков, Английской футбольной лиги и организации ick It Out.

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