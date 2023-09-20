В Великобритании принят закон о безопасности в интернете. АПЛ, FA и профсоюз игроков заявили о важной роли английского футбола о разработке закона
АПЛ отметила роль футбола в разработке законопроекта о безопасности в интернете.
В Великобритании принят закон о безопасности в интернете. Закон заставит компании удалять незаконный контент и защищать детей от некоторых законных, но вредных материалов.
«Мы приветствуем принятие закона о безопасности в интернете и рады, что английский футбол сыграл заметную роль в разработке этого закона.
Это важный момент, поскольку законопроект привлечет компании, владеющие социальными сетями, к ответственности, и мы надеемся на тесное сотрудничество с Ofcom (государственный орган, регулирующий телекоммуникационную отрасль) в его реализации.
Мы призываем правительство обеспечить, чтобы Ofcom и правоохранительные органы были полностью готовы следить за компаниями, владеющими социальными сетями, если они не смогут защитить своих пользователей.
Но этим компаниям не нужно ждать.
Они могут внедрить более совершенные инструменты прямо сейчас, чтобы пользователи были свободны от нежелательной и разрушительной дискриминации», – говорится в совместном заявлении АПЛ, Федерации футбола Англии, Ассоциация игроков, Английской футбольной лиги и организации ick It Out.
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Очень, мягко говоря, неоднозначный закон. Кто и как будет определять "вредность информации" - полная пурга. Например, реальную статистику по смертности после прививок уже активно записывают во "вредную информацию". Примеры коррупции на высшем уровне - туда же... В общем, "О, новый дивный мир!" в полной красе. "Министерство правды", тэк-скать...
P.S. А детей только для проформы в эту новость приплели.
P.S. Вам же, любезный, дополнительно персонально порекомендую погуглить понятия "культура" и "вежливость". На этом я утратил интерес к Вашей персоне. Всех благ!
Кстати, не перепутайте: Ofcom - это свободный и демократичный регулятор, а Роскомнадзор - тоталитарный мрак для жителей Мордора.
Но этлодругое))
P.S.Только на всяких CNN и прочих подобных официальных инфо-помойках не пытайтесь искать информацию...
А решать какие материалы вредны будет едро, то есть тори. Британские мизулины и яровые в деле
От этого надо защищать детей в том числе.
Пока власти играются, но однажды, когда все схемы отработаю, примут кого надо.
Только не тех, кто миллионы мошенникам переводят, их средства возвращать пока не собираются.
Но и те совсем не умные люди, любому позвонившему из следственного комитета деньги переводят...