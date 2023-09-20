В Великобритании принят закон о безопасности в интернете. АПЛ, FA и профсоюз игроков заявили о важной роли английского футбола о разработке закона

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АПЛ отметила роль футбола в разработке законопроекта о безопасности в интернете.

В Великобритании принят закон о безопасности в интернете. Закон заставит компании удалять незаконный контент и защищать детей от некоторых законных, но вредных материалов.

«Мы приветствуем принятие закона о безопасности в интернете и рады, что английский футбол сыграл заметную роль в разработке этого закона.

Это важный момент, поскольку законопроект привлечет компании, владеющие социальными сетями, к ответственности, и мы надеемся на тесное сотрудничество с Ofcom (государственный орган, регулирующий телекоммуникационную отрасль) в его реализации.

Мы призываем правительство обеспечить, чтобы Ofcom и правоохранительные органы были полностью готовы следить за компаниями, владеющими социальными сетями, если они не смогут защитить своих пользователей.

Но этим компаниям не нужно ждать.

Они могут внедрить более совершенные инструменты прямо сейчас, чтобы пользователи были свободны от нежелательной и разрушительной дискриминации», – говорится в совместном заявлении АПЛ, Федерации футбола Англии, Ассоциация игроков, Английской футбольной лиги и организации ick It Out.

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47 комментариев

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Glass1us
Неужели цензура? А как же свобода слова и проч. демократические ценности?
+36
-5
+31
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Клирик
Ответ bjpz8u53uu
В Англии придумали аналог Роскомнадзора что ли?
Он там всегда был))
+23
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+23
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kun.daniel
Некая и очередная итерация цензуры в Великобритании... Мило
+24
-3
+21
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Циник Петербургский
"...от некоторых законных, но вредных материалов."
Очень, мягко говоря, неоднозначный закон. Кто и как будет определять "вредность информации" - полная пурга. Например, реальную статистику по смертности после прививок уже активно записывают во "вредную информацию". Примеры коррупции на высшем уровне - туда же... В общем, "О, новый дивный мир!" в полной красе. "Министерство правды", тэк-скать...

P.S. А детей только для проформы в эту новость приплели.
+19
-3
+16
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And-Rover
Ответ Циник Петербургский
По факту всё гораздо хуже :(
А как же европейский сад?
+11
-1
+10
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red hikkikomori
Мизулина уже и до Британии добралась
+14
-4
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justbored
Ответ red hikkikomori
Мизулина уже и до Британии добралась
Ah, kids. Мизулина божий одуванчик в сравнении с теми, что видела Британия. Например https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Whitehouse
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0
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Циник Петербургский
Ответ Glass1us
Неужели цензура? А как же свобода слова и проч. демократические ценности?
Как гражданин и житель ЕС, уверенно могу ответить: да, так и есть :(( И, что еще хуже, это далеко не конец - все еще впереди :((
+16
-6
+10
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Циник Петербургский
Ответ kun.daniel
Некая и очередная итерация цензуры в Великобритании... Мило
По факту всё гораздо хуже :(
+10
-1
+9
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Felp
Ответ bjpz8u53uu
В Англии придумали аналог Роскомнадзора что ли?
Там порнуха по карточкам уже давно если я ничего не путаю
+9
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bjpz8u53uu
В Англии придумали аналог Роскомнадзора что ли?
+13
-6
+7
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Циник Петербургский
Ответ Денис Давыдов
Комментарий скрыт
Для людей, которые по непонятной причине сами себе запрещают развивать кругозор, рекомендую погуглить такие понятия, как "двойное гражданство" и "эмиграция".

P.S. Вам же, любезный, дополнительно персонально порекомендую погуглить понятия "культура" и "вежливость". На этом я утратил интерес к Вашей персоне. Всех благ!
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Мишаня Кравцов
Когда читаете такие новости, не забывайте, что эти лицемеры пытались учить нас, а некоторых альтернативно одаренных даже научили (в основном интернет-воинов, никогда не выезжавших из своего Залупинска, и в Европе никогда не живших), как нам строить демократию и как себя вести в "высшем обществе".

Кстати, не перепутайте: Ofcom - это свободный и демократичный регулятор, а Роскомнадзор - тоталитарный мрак для жителей Мордора.
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Dmona1
Серьёзно? А тут все пишут, что только в нашей стране такой закон. Даже с 37-ым сравнивают... А тут..
Но этлодругое))
+5
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justbored
Ответ Ковид 07.10.52
Ну как же народишко беспокоят чужие коровы, простите английские законы...
Ну не всем только своим хлевом интересоваться (вздыхать о "народишке" у вас любимое, я смотрю))
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Циник Петербургский
Ответ And-Rover
Они в школах Британии парням обязали носить униформу школьную - женские юбки. Это как понимать? От этого надо защищать детей в том числе.
Если Вам интересно, в Канаде в ближайшее время планируется целая серия протестов мусульманских общин против принудительного "ЛГБТ-просвещения" детей в школах во время уроков. Можете лично последить на независимых новостных сайтах за грядущим "торжеством демократии" ;)

P.S.Только на всяких CNN и прочих подобных официальных инфо-помойках не пытайтесь искать информацию...
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градус ненависти
защищать детей от некоторых законных, но вредных материалов (с)

А решать какие материалы вредны будет едро, то есть тори. Британские мизулины и яровые в деле
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And-Rover
Они в школах Британии парням обязали носить униформу школьную - женские юбки. Это как понимать?

От этого надо защищать детей в том числе.
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Циник Петербургский
Ответ And-Rover
А как же европейский сад?
Ох, не сыпьте соль на сахар! Я при поездках по Европе крупные города Бельгии и Франции теперь стараюсь избегать :(( И когда это кончится - без понятия...
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Metalloid
Ответ Glass1us
Неужели цензура? А как же свобода слова и проч. демократические ценности?
Ну так это правильная демократия и как надо отфильтрованная свобода слова ) А вообще там ещё году в 20-м на британском ТВ поставили ведущего на место, когда он рассказывал, как плохо с цензурой в России. У него там какой-то правозащитник спросил, как думаете, сколько людей наказано за инфу в интернете в России? Около 400 вроде, он так радостно улыбнулся, а потом ему сказали, что в Англии около 3000, там был шок. И как бы это продолжение.
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оле - топ юрген - клоп
Ответ bjpz8u53uu
В Англии придумали аналог Роскомнадзора что ли?
Как обычно все хорошие идеи у нас воруют эти англосаксы…
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Клирик
Чем дальше в лес, тем легче тебя будет найти))
Пока власти играются, но однажды, когда все схемы отработаю, примут кого надо.
Только не тех, кто миллионы мошенникам переводят, их средства возвращать пока не собираются.
Но и те совсем не умные люди, любому позвонившему из следственного комитета деньги переводят...
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Max
Ответ Glass1us
Неужели цензура? А как же свобода слова и проч. демократические ценности?
это другое)
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fbd
Ответ Циник Петербургский
Как гражданин и житель ЕС, уверенно могу ответить: да, так и есть :(( И, что еще хуже, это далеко не конец - все еще впереди :((
А в какой стране вы живете?
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Max
Ответ Денис Давыдов
о да, самое время россиянам посмеяться над законами в других странах. вот уж кому-кому, а молчать тихонько в стороне стоит.
ну как всегда, у двухпроцентных "светлоликих" только есть право говорить за россиян) когда уже до вас дойдет, что вы проиграли, режим победил вас в одну калитку, просто планомерно и без сопротивления раздавил
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