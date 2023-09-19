Терри с партнерами хочет купить 10% «Челси» и привлечь фанатские средства через онлайн-платформу. Боули может направить деньги на строительство стадиона

Джон Терри хочет стать совладельцем «Челси».

Как передает The Telegraph, бывший защитник «синих» представляет группу, заинтересованную в приобретении доли в размере 10%. Также они хотят использовать онлайн-платформу PrimaryBid, гендиректор которой является владельцем абонемента на домашние матчи лондонцев, для привлечения фанатских инвестиций.

Отмечается, что среди желающих вложиться в « » есть не только группа Терри, но и компания Ares Management, проявлявшая интерес к « ».

Считается, что Тодд Боули, совладелец «Челси» и председатель правления, отдает предпочтение инвестициям в акционерный капитал и после реализации десятипроцентного пакета мог бы использовать средства на строительство стадиона, реконструкцию клубной базы и расширение своего мультиклубного проекта.

В 2022 году уже пытался приобрести долю аналогичного размера в составе консорциума True Blue. Один из его первоначальных партнеров, бизнесмен Харли Кисберг (основатель iTech Media), сотрудничает с Джоном и сейчас.

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