Терри с партнерами хочет купить 10% «Челси» и привлечь фанатские средства через онлайн-платформу. Боули может направить деньги на строительство стадиона

Теги Манчестер Юнайтед Челси Джон Терри премьер-лига Англия бизнес болельщики Футбол

Джон Терри хочет стать совладельцем «Челси».

Как передает The Telegraph, бывший защитник «синих» представляет группу, заинтересованную в приобретении доли в размере 10%. Также они хотят использовать онлайн-платформу PrimaryBid, гендиректор которой является владельцем абонемента на домашние матчи лондонцев, для привлечения фанатских инвестиций.

Отмечается, что среди желающих вложиться в «Челси» есть не только группа Терри, но и компания Ares Management, проявлявшая интерес к «Манчестер Юнайтед».

Считается, что Тодд Боули, совладелец «Челси» и председатель правления, отдает предпочтение инвестициям в акционерный капитал и после реализации десятипроцентного пакета мог бы использовать средства на строительство стадиона, реконструкцию клубной базы и расширение своего мультиклубного проекта.

В 2022 году Терри уже пытался приобрести долю аналогичного размера в составе консорциума True Blue. Один из его первоначальных партнеров, бизнесмен Харли Кисберг (основатель iTech Media), сотрудничает с Джоном и сейчас. 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Должун, вскрывай заначку
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wagner
Средства акционеров уже освоили, нужны новые акционеры.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oberkorn
Абрамович видимо в шоке. Ну и кто тут хитрый еврей?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Ринкевич
наужинал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nik Yeremich
Джон, срывай джекпот и беги куда нибудь подальше оттуда)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий