Карпин о травме Литвинова: «Есть переписка «Спартака» с врачами сборной – выложим, если нужно. Абаскаль вводит в заблуждение или не владеет информацией»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Матч ТВ Руслан Литвинов Владимир Хайтин Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Карпин ответил на претензии Гильермо Абаскаля к сборной России.

Перед матчем с «Сочи» Абаскаль сообщил, что Руслан Литвинов не сможет сыграть из-за повреждения, полученного до перерыва на матчи сборных и усугубившегося после сыгранных 90 минут в товарищеском матче против сборной Катара. В сборной России заявили, что не получали от «Спартака» предупреждений о здоровье полузащитника, однако Абаскаль утверждает, что в сборной знали о его травме.

– Валерий Георгиевич, выходные запомнились не только матчами РПЛ, но и пикировкой между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и представителями сборной России. Как прокомментируете слова Абаскаля о том, что «Спартак» предупреждал сборную о травме Руслана Литвинова, но спартаковец тем не менее отыграл в матче с Катаром 90 минут?

– Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией. И то, и другое, как вы понимаете, не очень хорошо.

Если говорить по существу, то на все вопросы, поднятые Абаскалем, уже ответил старший врач сборной Владимир Хайтин. Причем он основывался не на каких-то ощущениях или словах, а на официальной переписке, существующей между врачами сборной России и «Спартака», на фактах. Не хотелось бы устраивать «желтуху» и выкладывать все эти документы на всеобщее обозрение, это не очень этично, но, если будет необходимо, мы это обязательно сделаем.

– Насколько я знаю, все члены тренерского штаба сборной России владеют испанским языком – родным языком Абаскаля. Было ли какое-то общение между вами или вашими ассистентами с Абаскалем до, либо после сбора?

– В том-то и дело, что нет. Как не было ни просьб и рекомендаций по Литвинову от «Спартака». Послушайте, мы не раз заявляли, что не ставим цель выиграть матчи любой ценой. Наоборот, если существует хоть минимальный риск усугубить повреждение, то без вопросов освобождаем игроков от участия в сборах. И примеров таких множество, – сказал главный тренер сборной России.

Абаскаль наехал на сборную России – публичная перепалка из-за Литвинова

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23 комментария

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Артем Гладских
Ответ Nik Yeremich
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а что он не правильного говорит?
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Титюля
Ну все, прижали к стенке рыжего Клоуна.
+25
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Konstantin Zorin
Если Абаскаль знал о травме Литвинова, что подтверждено самим Литвовым в интервью, то его наезд на сборную совершенно не оправдан. Либо Абаскаль не владеет всей информацией, либо это попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую. Ну, а Литвинов просто глупый парень.
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gleb_k
Абаскаль усиленно просится домой с компенсацией
Но, вероятно, отъедет только в марте.
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КраснопольИваныч
О да тут битва двух краснобелых якодзун намечается! Посмотрим, посмотрим.
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Плевал я
Ответ Andrei Cherednichenko
Надо еще взять комментарий об этом инциденте у Алекса Мостового
А он каким царским боком здесь?
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Ninjah
так а зачем в сборную отпустили, если у него травма была?
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Vlad33
Ответ Плевал я
А он каким царским боком здесь?
Он тоже владеет испанским
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Плевал я
Ответ Vlad33
Он тоже владеет испанским
Ахахаха. Тогда стоит спросить))
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Пользователь Имени
Абаскалю надо снижать градус своих эмоций. Очень не нравится постоянная апелляция к судьям с "просьбой" показать карточку, интервью "на нервах"
Да и Литвинова делают заложником ситуации, сейчас ещё парочку матчей отсидит на скамейке, хотя по уровню игры выходить в старте должен на каждый матч
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MikGera
Если Карпин прав, а у меня в этом нет сомнений то врача Спартака надо гнать из команды
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Артем Гладских
Ответ gleb_k
Абаскаль усиленно просится домой с компенсацией Но, вероятно, отъедет только в марте.
а по другому - Рыжий.
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Николай Максаков
Ответ Direct free kick
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Артем Гладских
Ответ Direct free kick
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поверь, ты не лучше.
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