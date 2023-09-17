Руслан Литвинов: «Повреждение получил до вызова в сборную. На днях сделаю МРТ»
Руслан Литвинов рассказал о своей травме.
Хавбек «Спартака» пропустил вчерашний матч Мир РПЛ с «Сочи» (1:0).
«Повреждение у меня есть. Я его получил до вызова в сборную.
Почему тогда играл с Катаром? Вроде было нормальное самочувствие, поэтому не говорил. В сборной травму не усугубил, все осталось так же. Думал, что пройдет. Но из-за того, что травма долгая, мы поговорили и решили взять паузу.
На днях сделаю МРТ. Тогда будет понятно, поеду ли с командой на матч в Нижний Новгород», — сказал Литвинов.
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