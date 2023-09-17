Руслан Литвинов: «Повреждение получил до вызова в сборную. На днях сделаю МРТ»

Руслан Литвинов рассказал о своей травме.

Хавбек « » пропустил вчерашний матч Мир с «Сочи» (1:0).

«Повреждение у меня есть. Я его получил до вызова в сборную.

Почему тогда играл с Катаром? Вроде было нормальное самочувствие, поэтому не говорил. В сборной травму не усугубил, все осталось так же. Думал, что пройдет. Но из-за того, что травма долгая, мы поговорили и решили взять паузу.

На днях сделаю МРТ. Тогда будет понятно, поеду ли с командой на матч в Нижний Новгород», — сказал .

Абаскаль наехал на сборную России – публичная перепалка из-за Литвинова

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS