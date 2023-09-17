Руслан Литвинов: «Повреждение получил до вызова в сборную. На днях сделаю МРТ»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов рассказал о своей травме.

Хавбек «Спартака» пропустил вчерашний матч Мир РПЛ с «Сочи» (1:0).

«Повреждение у меня есть. Я его получил до вызова в сборную.

Почему тогда играл с Катаром? Вроде было нормальное самочувствие, поэтому не говорил. В сборной травму не усугубил, все осталось так же. Думал, что пройдет. Но из-за того, что травма долгая, мы поговорили и решили взять паузу.

На днях сделаю МРТ. Тогда будет понятно, поеду ли с командой на матч в Нижний Новгород», — сказал Литвинов.

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6 комментариев

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Циник Петербургский
Получается, Абаскаль зря на сборную бочку катил?? Это так на него не похоже - наезжать на кого-то не по делу ;)) Желтая карточка на десятой минуте, сломавшая всю игру аж на несколько туров вперед, не даст соврать...
+10
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Shast
По хорошему штрафануть надо Литвинова как следует за такие вещи, может поумнеет немного и в следующий раз не подставит команду. А так здоровья конечно
+5
-2
+3
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Ильдар Фарукшин
Здоровья ❤️❤️❤️❤️. Ты нам очень нужен
+3
-1
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Myach
Ответ Циник Петербургский
Получается, Абаскаль зря на сборную бочку катил?? Это так на него не похоже - наезжать на кого-то не по делу ;)) Желтая карточка на десятой минуте, сломавшая всю игру аж на несколько туров вперед, не даст соврать...
Как можно так не дружить с логикой и не уметь интерпретировать прочитанное?
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