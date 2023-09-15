Абаскаль о Литвинове: «Обожаю его, отменный игрок. Дело не в одной ошибке, вспомните пенальти. Такие решения пойдут на пользу и футболисту, и команде»

Гильермо Абаскаль высоко оценил уровень Руслана Литвинова.

Главный тренер «Спартака» рассказал об этом в интервью Sports.ru.

– Почему сел на скамейку Руслан Литвинов? Какие к нему претензии, кроме третьего гола с «Уралом»?

– Я обожаю Литвинова. Дело не в одной ошибке, просто тот матч не получился, вспомните еще эпизод с пенальти (в первом тайме Руслан сыграл рукой в штрафной и заработал пенальти, который отразил Свинов – Sports.ru).

Такие решения иногда надо принимать, они в итоге пойдут на пользу и этому футболисту, и всей команде. И еще раз: Литвинов – просто отменный футболист, – заявил Абаскаль.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

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