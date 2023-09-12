Литвинов про 1:1 с Катаром: «Россия должна выигрывать такие матчи. До последнего было ощущение, что можем додавить»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов считает, что Россия могла обыгрывать Катар (1:1).

«Было непривычно, адаптация к климату. Но внутри стадиона температура совсем другая. В целом комфортно играть.

В начале игры мы владели инициативой, контролировали мяч, выбирали правильные позиции. Потом отдали инициативу – и начали появляться проблемы. Соперник почувствовал уверенность. Нам есть над чем работать.

В целом должны были выигрывать, использовать свой момент. Но пропустили первыми, пришлось отыгрываться. Это повод еще больше работать над собой.

Должны выигрывать такие игры. До последнего было ощущение, что можем додавить и выиграть», – заявил полузащитник, представляющий «Спартак».

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17 комментариев

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seka@
До последнего было видно, что ничья - это ваш потолок сейчас
+13
-1
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Спортик161
Пока великий тактик не сделал тройную замену
+11
-2
+9
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MikGera
Было ощущение что это просто позор и что скорей должны были проиграть нежели даже вничью сыграть. Российский футбол в полной жо… Ну правда зато у нас бессменный чемпион. Да здравствует «национальное достояние»!
+13
-5
+8
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arspurs9
Ответ Честный контроль
Литвинов с Хлусевичем и пожалуй Макарчук худшие игроки сборной.Они вообще не уровня сборной.Кто-то их за уши тащит в главную команду страны.
Интересно, почему в списке нет фамилии Чалова, Миранчука, Баринова, Фомина?
+4
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Дмитрий Агалаков
Играли нормально только первые 10 минут и последние минут 15, включая добавленное время. Так матчи редко когда выигрываются.
+2
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Александр Зубков
Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
Ну блин. Спартачей перечислил. Хлусевич и Литвинов не уровень сборной. Соболев и Джикия не так уж плохи. Объективно - Чалов то не лучше был.
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Александр Зубков
Ответ arspurs9
Интересно, почему в списке нет фамилии Чалова, Миранчука, Баринова, Фомина?
Фомина не было на поле. Или был? Не заметил что-то.
+2
0
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arspurs9
Ответ Александр Зубков
Фомина не было на поле. Или был? Не заметил что-то.
Ну когда комментатор произнес его фамилию к концу тайма, закрались сомнения)
+2
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1ce
Гений Карпин поменял вратаря и центрального защитника!!! просто уникум. То есть если ты хотел всех посмотреть не лучше в перерыве их поменять? Или если молодых игроков то нахрена в старт ставишь Джикию и Баринова с Фомином которые уже давно в сборной??? Про замены в конце матча это вообще ужас. Удержать ничью наверное хотел
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Владислав Булгаков
Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
Играл только Головин... Все остальные просто вышли на поле
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Честный контроль
Комментарий удален пользователем
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Древний спартач
"Давильщик" хренов . Одним из худших был .
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