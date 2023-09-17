Гальтье про обвинения в расизме и дискриминации мусульман: «Полная ложь. Игроки проводили Рамадан так, как хотели. Меня беспокоит только здоровье игроков и выступления команды»

Кристоф Гальтье прокомментировал обвинения в расизме и неприязни к мусульманам.

В апреле сообщалось, что во время работы в «Ницце» главный тренер якобы заявил, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Ему грозило до 3 лет тюрьмы, он был задержан полицией. 15 декабря специалист предстанет перед судом.

«Все это ложь, полная ложь. Футбольные люди, игроки. тренеры знают меня. Люди знают, кто я, но, конечно, в таких случаях запоминают только одну фразу, но не помнят о тех, кто меня поддержал. Игроки «Ниццы» не высказывались на этот счет, но и я тоже. Но я знаю, почему [спортивный директор «Ниццы»] Жюльен Фурнье обвиняет меня. Я расскажу в декабре.

обвиняют не в расизме. Прокурор хочет, чтобы меня судили в связи с двумя правонарушениями: первое – моральное преследование отдельных игроков, второе – дискриминация отдельных игроков. И это совсем другое.

В период Рамадана меня как тренера беспокоит только здоровье игроков и выступление команды. Игроки проводили Рамадан так, как хотели. Все они играли.

Можно критиковать то, как я работаю с командой, можно говорить, что Гальтье – тренер оборонительного плана. Но я не приемлю, когда говорят, – расист. Я не могу с этим согласиться», – сказал 57-летний француз, летом покинувший «ПСЖ».

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