Гальтье дал интервью об обвинениях в расизме: «Тяжело вынести ажиотаж в СМИ, считаю это несправедливым. Теперь я настроен решительно»

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье расизм дискриминация Футбол

Кристоф Гальтье высказался об обвинениях в расизме.

Напомним, Гальтье подозревают в проявлениях расизма в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год – тренер якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Суд по делу Гальтье состоится 15 декабря, экс-тренеру «ПСЖ» может грозить до 3 лет тюрьмы.

Гальтье прокомментировал обвинения в расизме в интервью Canal+, которое будет опубликовано в воскресенье.

«Раньше я не выступал, потому что в СМИ возник ажиотаж к таким чувствительным темам. Это очень трудно вынести, тем более, я считаю это несправедливым.

Мне было тяжело, но теперь я настроен очень решительно», – сказал бывший тренер «ПСЖ».

Гальтье с сыном задержала полиция – из-за обвинений в расизме. Что вообще происходит?

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