Гальтье предстанет перед судом по делу о расизме в «Ницце» 15 декабря. Тренеру «ПСЖ» грозит до 3 лет тюрьмы

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция происшествия Кристоф Гальтье дискриминация Футбол

Кристоф Гальтье 15 декабря предстанет перед судом по делу о расизме в «Ницце».

Сегодня тренера парижан задержала полиция по делу о возможном расизме в период его работы в «Ницце».

Гальтье подозревается в расизме в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год. Тренер якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

После этого тренеру парижан стали поступать угрозы убийством – Гальтье и его семью взяли под охрану.

Сообщалось, что Кристофа могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся.

Гальтье с сыном задержала полиция – из-за обвинений в расизме. Что вообще происходит?

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33 комментария

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Nazza1406
Очаровательная старая Франция,где ты??? Галтье прав,слишком много не белых,и за эту правду теперь его закрывают,тьфу
+45
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+37
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Interest1
Честно говоря, бред какой-то.
Просто не верится.
+22
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+22
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Александр Зубков
Ответ Nazza1406
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Их чуть меньше чем нас! 6:5 пока в пользу белых)
+4
0
+4
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Bayern2004
События в Лионе явно свидетельствуют о том ,что толерантности и терпимости к афро арабским врачам,строителям,инженерам ,да и просто хорошим людям ,громящим магазины и поджигающих библиотеки в Республике явно недостаточно.
Макрону пламенный привет, будет интересно как геронтофил напряжётся в очередной раз.
R.I.Pain. France,you deserved it.
+4
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Burel
Макрон на жёстком подсосе у Бидона
+3
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Alex Khakhanoff
Скоро белое население планеты будут показывать в зоопарках..
+2
0
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Burel
Ответ Interest1
Честно говоря, бред какой-то. Просто не верится.
чистейшая охота на ведьм. Вот она демократия
+2
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инок
Одни Коран жгут - это норм, другой просто высказал своё мнение, это уголовная статья. европейцы одним словом...
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Bayern2004
Ответ atomio
что за чушь ты несешь? причем тут "афро арабские врачи"? громит там всё на своем пути местное быдло, которое состоит из темных и белых, без разницы. да, темнокожих там больше, если тебе это так важно. но при чем тут расовость? просто Макрон тюфяк, боится эскалации, в отличие от Саркози в свое время. А зря - все очки идут ультра-правой Ле Пен и её партии. А ты, судящий людей по расам и профессиям - обычный расист.
Расовость при чём?
Я материться не хочу,но для таких .....как вы ,и им подобным,рекомендую посмотреть видео Франции периода конца 2й мировой и до середины 80х.Разницу видите?
Выводы сможете сделать,или и тут с бестолковкой проблемы?

Atomio,я живу в Европе более 20 лет, побывал в более чем 45 странах,моя бывшая родом из Шамбери(близ Лиона) и я бывал и в Ницце,и Марселе,и Париже.
Насмотрелся.Прованс цветёт и пышет.
Дублин превращается постепенно в подобные клоаки.
И если ,по вашему определению я обычный расист,то вы просто не хотите(что характерно!),либо не в состоянии принять реалии.
Au revoir.
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David Aprasidze
Что смешно - слова Галатье подтверждаются в реальном времени на улицах Парижа (Северный Алжир, бывшая Франция)
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талгат таганский
дешевки
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кто-то
Реально за это сажать?
Максимум - осуждение со стороны общества и штраф
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Nazza1406
Ответ Nazza1406
Очаровательная старая Франция,где ты??? Галтье прав,слишком много не белых,и за эту правду теперь его закрывают,тьфу
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