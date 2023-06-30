Гальтье предстанет перед судом по делу о расизме в «Ницце» 15 декабря. Тренеру «ПСЖ» грозит до 3 лет тюрьмы

Кристоф Гальтье 15 декабря предстанет перед судом по делу о расизме в «Ницце».

Сегодня тренера парижан задержала полиция по делу о возможном расизме в период его работы в «Ницце».

Гальтье подозревается в расизме в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год. Тренер якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

После этого тренеру парижан стали поступать угрозы убийством – Гальтье и его семью взяли под охрану.

Сообщалось, что могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся.

Гальтье с сыном задержала полиция – из-за обвинений в расизме. Что вообще происходит?