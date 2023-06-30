Гальтье предстанет перед судом по делу о расизме в «Ницце» 15 декабря. Тренеру «ПСЖ» грозит до 3 лет тюрьмы
Кристоф Гальтье 15 декабря предстанет перед судом по делу о расизме в «Ницце».
Сегодня тренера парижан задержала полиция по делу о возможном расизме в период его работы в «Ницце».
Гальтье подозревается в расизме в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год. Тренер якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».
После этого тренеру парижан стали поступать угрозы убийством – Гальтье и его семью взяли под охрану.
Сообщалось, что Кристофа могут осудить на срок до 3 лет тюрьмы, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся.
Гальтье с сыном задержала полиция – из-за обвинений в расизме. Что вообще происходит?
Просто не верится.
Макрону пламенный привет, будет интересно как геронтофил напряжётся в очередной раз.
R.I.Pain. France,you deserved it.
Я материться не хочу,но для таких .....как вы ,и им подобным,рекомендую посмотреть видео Франции периода конца 2й мировой и до середины 80х.Разницу видите?
Выводы сможете сделать,или и тут с бестолковкой проблемы?
Atomio,я живу в Европе более 20 лет, побывал в более чем 45 странах,моя бывшая родом из Шамбери(близ Лиона) и я бывал и в Ницце,и Марселе,и Париже.
Насмотрелся.Прованс цветёт и пышет.
Дублин превращается постепенно в подобные клоаки.
И если ,по вашему определению я обычный расист,то вы просто не хотите(что характерно!),либо не в состоянии принять реалии.
Au revoir.
Максимум - осуждение со стороны общества и штраф