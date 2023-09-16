«В топ-5 интенсивность выше, но РПЛ все равно в десятке лучших лиг Европы. Сомневаюсь, что нужно ехать в Болгарию». Защитник «Крыльев» Зотов о словах Карпина
Георгий Зотов оценил совет Валерия Карпина об отъезде из РПЛ.
После товарищеского матча с Катаром главный тренер сборной России и «Ростова» сказал: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».
«Будем честны, интенсивность в лигах из топ-5 Европы выше.
Я сомневаюсь, что надо ехать в условный чемпионат Болгарии. Нужно уезжать в Англию, в Испанию, куда уехал Захарян, в Италию, где играет Миранчук, во Францию, где есть Головин и Кузяев. Но я считаю, что наша лига все равно входит в десятку лучших в Европе», – сказал защитник «Крыльев Советов».
Осуждение Карпина за слова про Европу – бред
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«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина
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Очевидно что он говорит о том что нет смысла ехать в любой чемпионат Европы, только потому что это Европа, из РПЛ надо ехать в сопоставимые или более сильные чемпионаты, начиная где-то с бельгийского