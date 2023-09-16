«В топ-5 интенсивность выше, но РПЛ все равно в десятке лучших лиг Европы. Сомневаюсь, что нужно ехать в Болгарию». Защитник «Крыльев» Зотов о словах Карпина

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Георгий Зотов Футбол

Георгий Зотов оценил совет Валерия Карпина об отъезде из РПЛ.

После товарищеского матча с Катаром главный тренер сборной России и «Ростова» сказал: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».

«Будем честны, интенсивность в лигах из топ-5 Европы выше.

Я сомневаюсь, что надо ехать в условный чемпионат Болгарии. Нужно уезжать в Англию, в Испанию, куда уехал Захарян, в Италию, где играет Миранчук, во Францию, где есть Головин и Кузяев. Но я считаю, что наша лига все равно входит в десятку лучших в Европе», – сказал защитник «Крыльев Советов».

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21 комментарий

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Ностальгическое Дерьмо
Попробуйте хотя бы с Бельгии начать, у большинства наших запросы как обычно несоразмерные их качеству, хотя бы в Андерлехте бы закрепились или в Генте каком-нибудь для начала, есть еще Португалия, и то ниже топ-3, для большинства из РПЛ это будет потолок на данном этапе развития, а дальше уже пытаться ещё дальше развиваться и пробиваться
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Дядя ТУРА
Ответ Сергей Гаряшин
Особенно в Португалии,вы хоть видели матчи середняков,это фнл
любой середняк Португалии будет как минимум на равных играть со Спартаком
+19
-10
+9
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Дядя ТУРА
Англия, чемпионшип, Франция, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Германия и Бельгия - интенсивность выше чем в рпл
+11
-4
+7
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Xm.md
Конечно, за паспорт лимитной деревяшки не будут накидывать сверху к личке
+7
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AdekvaT
Ответ Дядя ТУРА
любой середняк Португалии будет как минимум на равных играть со Спартаком
Да со Спартаком и любая команда РПЛ булет играть на равных)
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Сергей Гаряшин
Ответ Дядя ТУРА
Англия, чемпионшип, Франция, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Германия и Бельгия - интенсивность выше чем в рпл
Особенно в Португалии,вы хоть видели матчи середняков,это фнл
+9
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Сергей Гаряшин
Ответ Дядя ТУРА
любой середняк Португалии будет как минимум на равных играть со Спартаком
Ну вы значит не смотрели не одного матча,кто смотрел такое не напишет,гляньте на на визита канале,там ещё Турция и Голландия,это галимое фнл,но Голландия интересная,там в атаку все
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Fair_Play
Ответ Overkiller
Чтобы ехать "к лучшим" надо сначала стать лучше. А стать можно только играя против "лучших" и с какой то целью. Любой середняк Португалии будет играть против Порту и Бенфики чтобы подняться выше и пробиться в ЕК и там дальше играть против лучших континента. У них есть цель. Также, например, португальцев из середняков могут за их игру взять в сборную и там они, опять же, будут рвать жилы ради того чтобы играть на Евро и ЧМ. Профессиональный спорт без цели бессмысленнен. А здесь что? Вы действительно считаете всех футболистов настолько недалёкими что они за счёт мотивации внутреннего чемпионата могут аналогично развиваться? Да у большинства даже нет цели уехать куда то просто потому что, даже если они вырастут уровнем - смысл? Ну вызовут их в сборную для чего? Для товарняка с очередной молодёжкой Египта? Вы себя на их место поставьте, вы всю жизнь мечтали о ЛЧ и ЧМ, а тут вам такой облом. Просто болт, пустота. И, раз цели ваши все обломали, то остаётся выбрать просто зп побольше и отбывать номер. Да, не все такие, но подавляющее большинство. Меньшинство, всё таки, хочет ещё поиграть в еврокубках и, возможно, что то выиграть.
Не понял, к чему Вы приплели сборные, если мы говорим о наших футболистах сейчас. Какая разница в данном случае, вызовут его из середняка португальского или РПЛ? Не все середняки пробиваются в еврокубки, ехать в португальский середняк ради 6 матчей против хороших команд за сезон, а остальное время гонять против Шавешей и Санта-Клар? Сомнительно.
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Сергей Гаряшин
Сколько стоит лига,на таком она месте и есть,глупо сравнивать Италию,с 5 млрд,стоимости лиги и РФ,где 800 млн
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Chernoy
Будем честны этот комментарий защитника Крыльев был вообще не нужен. Сомневаюсь, что Карпин имел ввиду какие-то чемпионаты не из топ-5, не говоря уже об условном чемпионате Болгарии.
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Кашшай Чакырович
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Попробуйте хотя бы с Бельгии начать, у большинства наших запросы как обычно несоразмерные их качеству, хотя бы в Андерлехте бы закрепились или в Генте каком-нибудь для начала, есть еще Португалия, и то ниже топ-3, для большинства из РПЛ это будет потолок на данном этапе развития, а дальше уже пытаться ещё дальше развиваться и пробиваться
Там зп в 5-10 раз меньше будет, вот ты бы поехал на ЗП в 5-10 раз меньше? Я думаю нет, вот что держит наших футболистиков здесь, заоблачные ЗП, это и мешает их развитию + лимит ! Одно дело поехать в Наполи в серию А , как Хвича и получать в 5 раз меньше чем здесь,а другое дело поехать в чемпионат Бельгии и получать в 5-10 раз меньше, а чемпионат Бельгии по среднему уровню хуже нашего !
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Крыло советов
Чтобы повторить путь Головина или Кузяева, нужно быть на уровне Головина или Кузяева.
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Spaten
Так Костя Иночкин потерял ещё одного друга)
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StHappyOne
Ответ Сергей Гаряшин
Ну вы значит не смотрели не одного матча,кто смотрел такое не напишет,гляньте на на визита канале,там ещё Турция и Голландия,это галимое фнл,но Голландия интересная,там в атаку все
Да ерунда. Я смотрю Португалию, любой середняк спокойно будет бороться за чемпионство. Топ-3 понятно вообще разорвут лигу
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Three Days Grace
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Попробуйте хотя бы с Бельгии начать, у большинства наших запросы как обычно несоразмерные их качеству, хотя бы в Андерлехте бы закрепились или в Генте каком-нибудь для начала, есть еще Португалия, и то ниже топ-3, для большинства из РПЛ это будет потолок на данном этапе развития, а дальше уже пытаться ещё дальше развиваться и пробиваться
ну они по своей зп ориентируются)
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salbrati
Ответ Кирилл Вырвихвист
Данное интервью четко подсвечивает настрой всех футболистов в России. Зачем нам ехать, если и здесь неплохо кормят. Тем более и конкурировать сильно не надо как в топ-5 лиг
Чем вы читаете то
Очевидно что он говорит о том что нет смысла ехать в любой чемпионат Европы, только потому что это Европа, из РПЛ надо ехать в сопоставимые или более сильные чемпионаты, начиная где-то с бельгийского
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