«В топ-5 интенсивность выше, но РПЛ все равно в десятке лучших лиг Европы. Сомневаюсь, что нужно ехать в Болгарию». Защитник «Крыльев» Зотов о словах Карпина

Георгий Зотов оценил совет Валерия Карпина об отъезде из РПЛ.

После товарищеского матча с Катаром главный тренер сборной России и «Ростова» сказал: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из , даю совет».

«Будем честны, интенсивность в лигах из топ-5 Европы выше.

Я сомневаюсь, что надо ехать в условный чемпионат Болгарии. Нужно уезжать в Англию, в Испанию, куда уехал Захарян, в Италию, где играет Миранчук, во Францию, где есть Головин и Кузяев. Но я считаю, что наша лига все равно входит в десятку лучших в Европе», – сказал защитник « ».

Осуждение Карпина за слова про Европу – бред

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«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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