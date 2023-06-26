Писарский о Карпине: «Приятный человек и хороший специалист. Он как друг, тренер и тот, кто дает опыт»

Теги Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Чемпионат.com Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский остался доволен работой с Валерием Карпиным в сборной России.

– Карпин – очень приятный человек и хороший специалист.

– В чем это проявляется?

– Я не сильно успел с ним пообщаться. Но у нас состоялся разговор – мне было интересно.

Он, с одной стороны, как друг, с другой – как тренер, с третьей – как тот человек, который тебя направляет и дает какой-то опыт.

С Карпиным было приятно работать. И я надеюсь, что мы с ним еще увидимся, – сказал форвард «Крыльев Советов».

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3 комментария

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Мосгорсуд
Судя по недавнему вью Писарского что у него в голове всё что угодно, только не футбол, ему совсем не верится
+4
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Манковский
Это любовь с первого взгляда.
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