Писарский о Карпине: «Приятный человек и хороший специалист. Он как друг, тренер и тот, кто дает опыт»
Владимир Писарский остался доволен работой с Валерием Карпиным в сборной России.
– Карпин – очень приятный человек и хороший специалист.
– В чем это проявляется?
– Я не сильно успел с ним пообщаться. Но у нас состоялся разговор – мне было интересно.
Он, с одной стороны, как друг, с другой – как тренер, с третьей – как тот человек, который тебя направляет и дает какой-то опыт.
С Карпиным было приятно работать. И я надеюсь, что мы с ним еще увидимся, – сказал форвард «Крыльев Советов».
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