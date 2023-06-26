Писарский о Карпине: «Приятный человек и хороший специалист. Он как друг, тренер и тот, кто дает опыт»

Владимир Писарский остался доволен работой с Валерием Карпиным в сборной России.

– Карпин – очень приятный человек и хороший специалист.

– В чем это проявляется?

– Я не сильно успел с ним пообщаться. Но у нас состоялся разговор – мне было интересно.

Он, с одной стороны, как друг, с другой – как тренер, с третьей – как тот человек, который тебя направляет и дает какой-то опыт.

С Карпиным было приятно работать. И я надеюсь, что мы с ним еще увидимся, – сказал форвард « ».